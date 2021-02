Aunque en un mercado de un billón de dólares dominado claramente por dos criptomonedas, Bitcoin y Ethereum (las cuales juntas valen más de ochocientos cincuenta mil millones de dólares), una capitalización de diez mil millones puede parecer ahora poca cosa se debe tener en cuenta que criptomonedas “anónimas” para los que no estén metidos en el mundillo como Cardano (ADA) valen más que empresas como Sony, Philips, Porche, Netflix o Tesla, y que Dogecoin (DOGE), la criptomoneda del meme del perro, vale casi tanto como Jonny Walker, la famosa marca de whisky, ¿qué criptomonedas han superado recientemente la barrera de los diez mil millones de dólares de capitalización de mercado a pesar de tener delante de ellas a pesos pesados del criptomercado? e igual de importante, ¿cómo se puede sacar provecho más allá de acumulándolas a buen precio?

Cardano, una de las favoritas de los analistas

A pesar de que ADA se encuentra lejos de sus máximos globales (llegó a valer más de un dólar y en este momento vale poco más de sesenta y siete centavos) la criptomoneda lanzada en el 2017 por el cocreador de Ethereum Charles Hoskinson es a día de hoy la sexta criptomoneda que más dólares ha conseguido captar, atesorando más de trece mil millones de dólares, y también es según ciertos analistas una de las que más futuro tiene, llegando algunos a especular con que llegue a valer incluso cientos de dólares, aunque otros no prevén siquiera que vaya a llegar de nuevo al dólar en los próximos años.

Polkadot, de tres dólares en agosto a 17 dólares en febrero

La otra criptomoneda que ha adelantado por la derecha a proyectos consolidados como Litecoin, Bitcoin Cash o Binance Coin es Polkadot, criptomoneda que ha multiplicado en pocos meses su valor por más de cinco, sobrepasando incluso la capitalización de Cardano y amenazando la cuarta posición de una XRP en horas bajas (que a principios de febrero fue objeto de una operación como la que afectó a la cotización de Dogecoin y Gamestop, pero que sigue manteniendo un valor bajo en medio de subidas generalizadas).

¿Será la demanda de la SEC contra XRP la puntilla que aúpe a Polkadot a la cuarta posición de las criptomonedas más capitalizadas? Puede ser, lo que parece más difícil es que en el corto plazo logre desbancar a Tether (stablecoin vinculada al precio del dólar), aunque visto lo rápido de su crecimiento durante los últimos meses lo único claro es que cualquier predicción puede convertirse rápidamente en papel mojado, algo que los buenos inversores saben muy bien, sobre todo si se dedican al trading apalancado con criptomonedas, ya que ¿cuántas veces la cotización se ha movido en sentido contrario a la prevista, o a pesar de haber adivinado correctamente la tendencia se han producido pequeños o grandes movimientos a la contra que revientan una posición ganadora? Aún así, si se tiene claro que invertir y arriesgar siempre van de la mano es una opción para invertir con criptomonedas que se puede tomar en consideración.

Negociación con apalancamiento

Así que invertir en Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot u otras criptomonedas no se limita a la acumulación en e-wallets o a la criptominería, ya que son de los instrumentos más utilizados por las plataformas de trading online en la captación de usuarios, mediante las cuales se puede especular con el movimiento de los precios de las criptomonedas permitiendo operar incluso en momentos en los cuales el mercado cae, vigilando eso sí el riesgo ineludible que siempre implican el apalancamiento y su alta volatilidad. No es de extrañar, ya que parece ser que las criptomonedas están quemando fases a paso acelerado para ganarse por derecho propio un nicho en nuestro ecosistema financiero cuando hace no mucho un activo necesitaba bastante más tiempo para consolidarse o ser rechazado por los inversores, aunque por otra parte cabe pensar que es lo que corresponde a una época con avances a un ritmo exponencial.

En cualquier caso, el inversor debe desarrollar una sólida estrategia de gestión del riesgo, y si ya se realizaba trading con otros instrumentos y se quiere empezar con las criptomonedas conviene operar un tiempo en la cuenta demo para acostumbrarse a este mercado y tratar de leerlo y comprenderlo mejor.