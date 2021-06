Por: Edwin Aoki, Technology Fellow and CTO, Blockchain, Crypto, and Digital Currencies at PayPal

Junio marca la celebración del Mes del Orgullo para muchas comunidades de todo el mundo, incluso en los Estados Unidos, donde conmemoramos los disturbios de Stonewall de 1969. La redada en Stonewall Inn en Nueva York, y las protestas y marchas que siguieron, son ampliamente reconocidas como el catalizador del movimiento por la igualdad y los derechos civiles para la comunidad LGBTQ +.

Mirando hacia atrás en los últimos 50 años o más, ciertamente hemos recorrido un largo camino. Las marchas y celebraciones del orgullo se llevan a cabo ahora en decenas de las principales ciudades del mundo. Atletas prominentes, políticos, celebridades y profesionales han salido y han sumado sus voces e influencia a la causa de los derechos LGBTQ +. Y gracias tanto a los primeros pioneros como a los activistas de hoy en día, muchos de nosotros podemos vivir como somos y amar a quien elijamos, y muchos países garantizan las libertades civiles y legalizan el matrimonio entre personas del mismo sexo y / o las uniones civiles.

Ver más: PayPal lidera la carrera de las billeteras digitales

Pero si bien deberíamos celebrar el progreso que hemos logrado, todavía queda un largo camino por recorrer. La homofobia y la transfobia siguen siendo demasiado frecuentes, y la homosexualidad todavía está criminalizada y demonizada en muchas partes del mundo. Los devastadores efectos de la pandemia de COVID tuvieron un impacto muy fuerte en nuestra comunidad de manera particularmente dura, ya que muchas empresas y familias LGBTQ + se vieron afectadas de manera desproporcionada por los cierres y la pérdida de empleos. Los jóvenes no podían acceder a espacios seguros y la crisis nos costó mucho la salud mental a todos.

Por estas razones, si bien es genial ver banderas de arcoíris ondeando y pancartas en apoyo de nuestra comunidad, creo que es especialmente importante que este Mes del Orgullo hagamos más que solo hablar sobre nuestro apoyo a la comunidad LGBTQ +: le demos vida.

Desde nuestra temprana defensa de la Ley de Igualdad hasta nuestra decisión de alejarnos de una nueva oficina en Carolina del Norte como resultado de la aprobación de una legislación discriminatoria, PayPal ha sido un defensor (desde hace mucho tiempo) de la igualdad y la inclusión LGBTQ + y un orgulloso destinatario de una perfecta calificación del 100% del Índice de Igualdad Corporativa de la Campaña de Derechos Humanos (HRC) cada año desde que se convirtió en una empresa independiente en 2015.

Ver más: PayPal adquiere Curv para acelerar el crecimiento cripto

En respuesta al creciente número de desafíos estatales y locales a los derechos LGBTQ +, nos hemos suscrito a la Declaración comercial de la HRC que se opone a la legislación estatal anti-LGBTQ, oponiéndonos a los proyectos de ley presentados en los poderes públicos de todo el país que se dirigen a los miembros de nuestra comunidad, en particular a los jóvenes transgénero. , por exclusión o trato diferenciado. También firmamos la carta de abril de 2021 de Texas Competes apoyando la inclusión de personas LGBTQ + en las políticas de no discriminación de ese estado e instando a la legislatura a resistir las políticas que criminalizan o excluyen a las personas LGBTQ + de participar plenamente en sus comunidades.

Cuando se promulgan leyes discriminatorias, PayPal está listo para apoyar los esfuerzos de los tribunales para derrotarlas. En noviembre pasado, apoyamos un escrito amicus en el caso de Fulton v. Ciudad de Filadelfia, un caso que según GLAAD podría permitir “una licencia amplia para discriminar en otros servicios críticos financiados por los contribuyentes como refugios para personas sin hogar, hospitales, agencias de ayuda para desastres y alimentos bancos.”

También estamos trabajando duro para mejorar la vida de nuestros empleados LGBTQ + en el trabajo. El año pasado, ampliamos las opciones de autoidentificación de los empleados para incluir el estado de género no binario y los sistemas de la empresa actualizados para agregar pronombres. Y estoy encantado con nuestro reciente lanzamiento del capítulo de Hong Kong de PayPal Pride, nuestro grupo de recursos para empleados para la comunidad LGBTQ +. Esto se suma a nuestra sólida red de sucursales de Pride en docenas de oficinas de PayPal, reuniendo a miembros de la comunidad y aliados, y creando conciencia y abogando por los miembros de nuestro equipo en todo el mundo.

Nuestros capítulos de Orgullo son potentes motores de cambio dentro de PayPal, que ayudan a impulsar políticas para promover la inclusión y la representación. Más recientemente, nuestras pautas de gobierno fueron revisadas para incluir la orientación sexual en la lista de diversas características consideradas al evaluar la composición de la Junta Directiva.

Estoy orgulloso de los pasos que hemos dado hasta ahora hacia una mayor agencia e inclusión en el trabajo que hacemos, y todos nosotros en PayPal somos conscientes de la responsabilidad que tenemos de nunca quedarnos quietos cuando se trata de abogar por una mayor sociedad justa y equitativa. Eso también significa hacer que nuestra industria sea más inclusiva y representativa. Es por eso que hemos sido un socio orgulloso de Out in Tech, la comunidad más grande de empleados de tecnología LGBTQ + en el mundo, desde 2016. A principios de este mes, un grupo de empleados de PayPal puso en práctica sus habilidades ayudando a crear sitios web para LGBTQ + pequeñas empresas, como parte de su iniciativa Digital Corps. Hasta la fecha, hemos apoyado la creación de más de 180 sitios web para organizaciones y empresas de defensa de LBGTQ + en todo el mundo.

2020 fue un año desafiante para todos y, aunque la pandemia continúa devastando muchas regiones del mundo, sé que muchos de nuestros clientes y empleados han estado esperando el Mes del Orgullo este año como un momento para volver a conectarse con amigos o familiares, participar con nuestras comunidades y mostrar nuestro orgullo en eventos y reuniones. PayPal está con todos ustedes apoyando y celebrando esta comunidad diversa y vibrante. Feliz mes del Orgullo!