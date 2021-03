Chuck Davis, diretor sênior de cibersegurança da Hikvision, líder mundial no fornecimento de soluções e produtos de segurança, foi nomeado como um dos “Principais Líderes de Cibersegurança de 2021”, segundo a revista Security Magazine. O prêmio reconhece executivos da área que fizeram e continuam a fazer contribuições significativas, dentro de suas próprias organizações e no setor.

Foram eleitos líderes que não apenas estão trabalhando para reduzir o risco dentro de suas organizações e que estão promovendo a segurança do ambiente digital, mas aqueles que são profissionais inovadores, formadores de opinião, influenciadores e líderes de mercado.

Davis tem mestrado em cibersegurança e a certificação CISSP-ISSAP. Atualmente, lidera o setor de cibersegurança da Hikvision, uma empresa global com mais de 40 mil colaboradores, 59 filiais e subsidiárias em todo o mundo. Como diretor, ele é responsável pelas regiões das Américas, Nova Zelândia, Austrália e APAC. O executivo chegou ao segmento de segurança da IBM em 2017, e teve um grande upgrade positivo na empresa, supervisionando a conquista de muitos marcos e elevando a competência em cibersegurança da empresa para o status de líder do setor. Ele também compartilha sua experiência de forma enfática com a indústria de segurança como um todo. Também faz parte de vários conselhos diretivos, é detentor de inúmeras certificações, coautor de dois livros e autor de várias patentes.

Nos quatro anos em que Davis está na empresa, ele teve a oportunidade de construir uma organização global de cibersegurança do zero. Durante seu mandato, a Hikvision alcançou vários marcos incluindo, a abertura do primeiro Centro de Transparência de Código Fonte da Indústria de Segurança na sede que fica nos EUA em Los Angeles, no qual as autoridades governamentais e policiais podem examinar o código fonte para câmeras e NVRs Hikvision e criou um laboratório de testes de cibersegurança na Califórnia.

Em 2018, a Hikvision se tornou um CNA (Autoridade de Numeração CVE) e está comprometida em continuar a trabalhar com hackers éticos terceirizados e pesquisadores de segurança para encontrar, corrigir e lançar publicamente atualizações dos produtos de modo oportuno.

No mesmo ano, a empresa recebeu a certificação para o Padrão Federal de Processamento de Informações (FIPS) 140-2, considerado um padrão do governo utilizado para avaliar e validar a criptografia. É “amplamente reconhecido para módulos criptográficos”. O FIPS 140-2 foi criado pelo Instituto Nacional de Normas e Tecnologia (NIST) do Departamento de Comércio dos EUA.

A filosofia de Davis pode ser resumida em suas próprias palavras: “As empresas de segurança física devem ser concorrentes no mercado, mas precisam ser aliadas em segurança eletrônica. Especialistas em cibersegurança das principais empresas de TI colaboram regularmente para se defender de ataques. A indústria de segurança precisa fazer o mesmo. Essa é a maneira de fortalecer produtos, políticas e práticas da indústria de segurança. E é a melhor maneira de manter nossas empresas e colaboradores a salvo de ameaças, finaliza o executivo.”