Cisco celebró a sus canales una vez más el pasado jueves 16 de enero, escenario en donde se reconoció a las empresas y equipos que destacaron gracias a su gran desempeño en 2019.

Durante la actividad, se entregaron 14 reconocimientos locales y regionales (MCO), entre los que se encontraban premios como Architectural Excellence enfocado en las distintas verticales de negocio, Partner of the Year en software, customer experience, marketing y ecosistemas y el premio más codiciado: Chile Partner of the Year.

Los partners galardonados en las diferentes categorías son algunos de los que han acompañado a la empresa tecnológica a través de los años: CoasinLogicalis, Entel, Sonda, NTT Dimension Data, Orange, Precision, Hiway, Telefónica, Tecnoglobal e Interside.

“Estamos muy complacidos con la labor que hemos desempeñado en conjunto con nuestros partners, y sin duda son parte fundamental de nuestro día a día. Esta ceremonia reconoce el continuo compromiso de cada uno de ellos con el desarrollo tecnológico país, generando así un gran impacto en la ciudadanía”, aseguró Gabriel Calgaro, Gerente General de Cisco Chile.

Por su parte, Diego Schain, Responsable de Canales de MCO para Cisco, afirmó que con el conocimiento de industria que tienen los canales hoy en día, junto a las soluciones tecnológicas apropiadas, las empresas chilenas podrán avanzar en su transformación digital. “Nuestro objetivo es claro, acompañar a nuestros canales y las compañías locales en el camino de la era de la digitalización. Estamos confiados que en los próximos años las distintas soluciones tecnológicas ayudarán a las industrias a ser más competitivas y flexibles a los cambios digitales que están por venir”, concluyó.