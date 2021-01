Citrix, anunció que entró en un acuerdo definitivo para adquirir Wrike, empresa reconocida en espacios de gestión del trabajo colaborativo basados en SaaS que crece a grandes pasos, por USD 2.250 millones en efectivo. Citrix también informó los ingresos del cuarto trimestre y del año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2020, y publicó materiales adicionales, como una carta sobre los resultados financieros y una presentación para los inversores.

La combinación unirá la poderosa plataforma de trabajo digital de Citrix, que entrega de manera segura los recursos que los empleados necesitan para ser productivos mediante una experiencia unificada, con la innovadora solución de gestión del trabajo de Wrike, que agiliza la colaboración y la realización del trabajo, y así brinda a los empleados más herramientas para trabajar de manera eficiente y segura, donde sea que se encuentren. La incorporación de las capacidades de Wrike que se entregan a través de la nube acelerarán el modelo de negocios de Citrix de transición a la nube y la estrategia de convertirse en una plataforma de trabajo totalmente basada en SaaS para abordar las necesidades de distintos grupos funcionales dentro de la empresa.

La compañía fusionada ofrecerá a los clientes una propuesta de valor mejorada mediante soluciones complementarias, lo que traerá nuevas oportunidades para conseguir ingresos, tanto en la cartera de clientes establecida como en nuevas líneas de negocios con otros centros de compras, como en marketing, servicios profesionales y RR. HH. Juntos, Citrix y Wrike prestarán servicio a más de 400.000 clientes en 140 países. Además, al cerrar el acuerdo, Wrike tendrá acceso al robusto ecosistema de socios de Citrix, en el que se generarán nuevas oportunidades que traerán un valor adicional para los clientes.

Con sede en San José, California, y con más de 1.000 empleados, Wrike, una empresa de la cartera de Vista Equity Partners, brinda soluciones que empoderan a equipos y empleados distribuidos para planificar, gestionar y realizar el trabajo en escala de manera eficiente a alrededor de 18.000 clientes en todo el mundo. Se espera que Wrike tenga un crecimiento individual aproximado al 30 %, entre USD 180 y 190 millones en ingresos anuales recurrentes (ARR, por sus siglas en inglés) de SaaS sin auditar en 2021, con la oportunidad de acelerar el crecimiento con el transcurso del tiempo bajo propiedad de Citrix.

Entregar el futuro del trabajo

“Hoy en día, se trabaja desde cualquier lugar: en casa, en la oficina o cuando estamos de viaje. Creemos que, en el futuro, serán exitosas aquellas compañías que tengan modelos de trabajo flexibles e híbridos y brinden una experiencia constante, segura y eficiente que elimine la complejidad y el ruido del trabajo, para que los empleados puedan concentrarse y hacer su mejor trabajo, donde sea que se encuentren”, dijo David Henshall, presidente y CEO de Citrix. “Juntos, Citrix y Wrike entregarán las soluciones que se necesitan para impulsar una experiencia de espacio de trabajo digital entregada a través de la nube y así permitir que los equipos accedan de manera segura a los recursos y herramientas que necesitan para colaborar y hacer su trabajo de la manera más eficiente y eficaz posible mediante cualquier canal, dispositivo o ubicación”.

Expandir el espacio de trabajo digital

Citrix ofrece una plataforma de trabajo digital líder del mercado mediante la cual las compañías pueden entregar un acceso unificado, seguro y confiable a los sistemas, información y herramientas que las personas necesitan para hacer su trabajo desde donde sea que se encuentren. Al incorporar los servicios de Wrike, Citrix expandirá su plataforma para incluir las nuevas capacidades de gestión del trabajo colaborativo y así permitir que las compañías simplifiquen la realización del trabajo y potencien la eficacia y la productividad de los empleados al automatizar y agilizar la colaboración en el equipo y al unificar los flujos de trabajo entre todos los empleados y las formas de trabajo.

“Cuando se trata del futuro del trabajo, Citrix y Wrike comparten una misma visión y misión: reducir la complejidad y el caos del trabajo y empoderar a cada persona, equipo y organización para alcanzar el mejor rendimiento. Juntos, vamos a inaugurar el espacio de trabajo del futuro, lo que traerá una verdadera transformación de la experiencia de trabajo y equipará a las personas con un conjunto de soluciones innovadoras que podrán usar para superar las expectativas y mantener el progreso de los negocios”, dijo Andrew Filev, fundador y CEO de Wrike.

Datos financieros

Wrike finalizó el año calendario 2020 con más de USD 140 millones en ARR de SaaS sin auditar, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR, por su sigla en inglés) del 30 % en ARR de SaaS con respecto a los dos años anteriores. Se espera que la compañía tenga un crecimiento individual aproximado al 30 %, entre USD 180 y 190 millones en ARR1 de SaaS en 2021, con la oportunidad de acelerar el crecimiento con el transcurso del tiempo bajo propiedad de Citrix. La adquisición de Wrike se adecua muy bien a la cartera de clientes existente de Citrix, y se espera que acelere el crecimiento de ingresos anuales recurrentes de SaaS de Citrix.

Los impactos de la contabilidad financiera y de adquisiciones en los ingresos diferidos afectará las ganancias por acción no sujetas a los PCGA en 2021. Se espera que la integración y otros costos relacionados con la adquisición diluyan modestamente las ganancias por acción no sujetas a los PCGA en 2021, que la operación tenga un impacto neutral en las ganancias por acción no sujetas a los PCGA y el flujo de caja libre del año fiscal 2022 de Citrix, y que sea acumulativo a partir de entonces.

Citrix espera financiar la operación con una combinación de nueva deuda, efectivo en caja e inversiones. Citrix está comprometida con su grado de inversión en la calificación crediticia y planea volver a alcanzar niveles históricos de apalancamiento en 24 meses. Citrix ha tomado un compromiso de JPMorgan Chase Bank, N.A. por un préstamo puente senior no garantizado a 364 días por USD 1.450 millones.

Se espera que la operación, aprobada por unanimidad por la comisión directiva de Citrix y Wrike, se concrete durante la primera mitad de 2021, sujeta a aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales. Mientras no se finalice el acuerdo, las compañías continuarán operando de manera independiente. Una vez cerrado, Filev continuará dirigiendo el equipo de Wrike bajo la supervisión de Arlen Shenkman, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Citrix.

Asesores

J.P. Morgan Securities LLC es el asesor financiero de Citrix en la operación y Shearman & Sterling LLP es el asesor legal. El asesor financiero de Wrike es Goldman Sachs Group & Co. LLC, y el legal es Kirkland & Ellis LLP.