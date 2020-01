La era digital trae consigo grandes desafíos para el empleo. Por eso, Claro Chile -a través de su plataforma capacitateparaelempleo.org- junto al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) sumarán 50 nuevos cursos en línea gratuitos, enfocados en oficios y actividades técnico-operativas de diversos sectores productivos, con el fin de mejorar las opciones de empleabilidad y emprendimiento.

Con ello, la plataforma SENCE contará con 68 cursos en las áreas de emprendimiento, tecnología y habilidades para el siglo XXI. Algunos de ellos son: Carritos de comida – Foodtrucks; Marketing digital; Ideas para hacer crecer tu negocio; Protocolo de Atención y Servicio; Lógica de programación; Desarrollador de videojuegos o Envasado y Etiquetado, entre otros.

El balance es positivo, ya que algunos de ellos han encontrado nuevos trabajos, ampliar sus emprendimientos o mejorado la administración de sus negocios.

Respecto a esta iniciativa, Fernando Arab, subsecretario del Trabajo, comentó: “Hemos detectado un tremendo interés de los trabajadores por acceder a estos cursos en línea. El mundo del trabajo ha ido cambiando vertiginosamente, y nuestro sistema de capacitación no puede quedar ajeno a aquello, por eso hoy estamos masificando estos cursos con temáticas relacionadas a emprendimiento, tecnología y habilidades del siglo XXI. Es importante otorgar a nuestros trabajadores las competencias necesarias para desarrollarse en un mundo laboral cada vez más complejo”.

Mauricio Escobedo, gerente general de Claro, explicó que “a través de la plataforma online “Capacítate para el Empleo” queremos ser un aporte que impulse el desarrollo de nuevas competencias para el mundo laboral y el emprendimiento con herramientas digitales que permitan masificar la capacitación”.

Para el director nacional del SENCE, Juan Manuel Santa Cruz, esta iniciativa público-privada es única: “En un contexto en que los trabajos están cambiando, queremos ayudar a las personas a no tener miedo al futuro, y prepararse para lo que viene. Los cursos que quedarán abiertos, a partir de hoy, en el sitio de SENCE, son una excelente alternativa para quienes quieren desarrollarse en ámbitos tan relevantes como Tecnología, Emprendimiento y Habilidades para el siglo XXI”.

Gonzalo Brahm, Director de Socios y Desarrollo Regional de Sofofa comentó: “Valoramos la iniciativa liderada por nuestra empresa socia Claro, y agradecemos la oportunidad que nos han otorgado para poder apoyarla como gremio. El año pasado ya estuvimos trabajando de manera conjunta para acercar la digitalización a las regiones del país, y hoy estamos nuevamente colaborando para acercar estos cursos gratuitos que entregarán mayores herramientas para la empleabilidad, muy necesarias en el contexto actual”.

Activación Laboral

En la oportunidad, además, Mauricio Escobedo dio a conocer la alianza con fundación Emplea del Hogar de Cristo, que se traducirá en cuatro laboratorios digitales en los Centros de Activación Laboral (C-Lab Emplea), ubicados en Valparaíso, Estación Central, Chillán y Concepción.

Cada laboratorio contará con 15 computadores para potenciar la activación laboral de quienes están excluidos del mercado de trabajo, y así apoyar la tarea de outplacement social, que en 2019 insertó a más de 1.300 personas, “la era digital representa una extraordinaria oportunidad de transformación social, acercando herramientas, acortando brechas, y disponibilizando el conocimiento y la técnica, en formatos muy pedagógicos y accesibles. Desde Emplea estamos aprovechando estas oportunidades para apalancar y potenciar miles de procesos de activación digital, llamados a incidir directamente en las trayectorias laborales de nuestros candidatos”, cuenta Ricardo Délano, director ejecutivo de Fundación Emplea.

Historias de aprendizaje

Mariana Millahueque, dueña de Los Nogales Pizzería, quien realizó el curso “Evaluación de Ideas de Negocio, cuenta: “Tomé el curso porque me encanta actualizar mis conocimientos. Me sirvió para ordenar las ideas, ser más rigurosa y sentir que lo estaba haciendo bien, lo que me dio más confianza en mi capacidad de emprender y seguir creciendo”.

Ignacia Briones, dueña de Terraza Italia, realizó el curso “Ideas para hacer Crecer tu Negocio”, destaca: “Partí con un pequeño local donde vendía ropa usada como una forma de incentivar el reciclaje. El curso que tomé me ha ayudado a aprender más sobre atención al cliente, lo que ha sido muy importante para desarrollar mi negocio y compartir este crecimiento con otros emprendedores”.

Diego Orellana, diseñador web, realizó varios cursos, entre ellos “Lógica de Programación” sostiene: “Yo estudié diseño gráfico y un día me echaron por falta de conocimientos, porque necesitaban a alguien que supiera más. Por el boca a boca llegué a la plataforma y encontré contenidos que me podían servir. Los cursos que tomé me ayudaron bastante, porque gracias a esto pude aprender lo que necesitaba y conseguir el trabajo que tengo hoy”.

Capacítate para el Empleo

La plataforma digital, Capacítate para el Empleo, ofrece cursos por internet, dirigido a las personas que quieran capacitarse de forma gratuita, sin importar que tengan experiencia previa, en oficios y actividades técnico-operativas de diferentes sectores productivos. Sin límite de edad, tiempo y ubicación geográfica, cualquier persona puede acceder.

Desarrollada por la Fundación Carlos Slim, cuenta con un total de 292 cursos gratuitos en más de 20 áreas del conocimiento incluyendo el sector comercio, construcción, energía, industria, moda y belleza, servicio al cliente, tecnología, sostenibilidad, turismo, y pymes, entre otros. Está presente en 194 países y tiene más de 12 millones de usuarios.

Desde enero de 2019 tiene una alianza con SENCE para impulsar la capacitación online en el país.

Cursos que se incorporan a SENCE

El acuerdo implica subir a la plataforma 50 nuevos cursos este año 2020, en diversos ámbitos. Los primeros 16 son los siguientes: