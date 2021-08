En el contexto del avance del plan de vacunación, muchas empresas están comenzando a revaluar sus esquemas de vuelta a las oficinas y reemplazarlo por una vuelta puramente presencial siguiendo los protocolos, o mixta -algunos días home office, otros presencial- Sin embargo, hay empresas que decidieron no optar por ninguno de estos modelos y migrar a un formato 100% remoto.

Y una de las posibilidades que emerge es pensar en la rescisión del contrato de alquiler de las oficinas como un “punto de no retorno” en esta visión estratégica, se comienzan a plantear las nuevas estructuras. Con el concepto de “remote first” como norte, las empresas se conciben y preparan para poder trabajar remotamente, y deben pensar cómo adaptar o definir su cultura en base a ese criterio.

En Snoop Consulting iniciaron este camino teniendo como premisa que no se trata solo de aplicar tecnologías o herramientas. “El ‘Remote First’ no es decirle que no a las cosas presenciales, pero sí pensar en cómo resolver primero el negocio de forma remota. Se trata de reconfigurar la empresa, procesos, prácticas e incluso la oferta de manera no presencial. De alguna manera, el Remote First es un nuevo concepto de negocios”, comenta Gustavo Guaragna, CEO de la empresa.

Estas son algunas de las redefiniciones que hizo la consultora tecnológica en base a este nuevo escenario:

Gestión de RH y cuestiones administrativas

Implementaron una plataforma para gestión de la documentación administrativa (que requiere lectura obligatoria y firma), que incluye: recibos de sueldo, documentación, comunicados, legajos, recepción/devolución de elementos de trabajo, etc., agilizando notablemente este aspecto. Así, algo tan importante como entregar un recibo de sueldo quedó resuelto con un sistema 100% en la nube.

Cultura interna: cómo hacer para no perder el contacto

Primero se contempló la realidad de cada colaborador y sus familias, “ante una situación atípica“ – comenta Valentina González, HRBP – la generalidad es que todos nos fuimos a casa, pero no es igual para cada uno, cada familia se configura de forma distinta y tiene sus propias complejidades, formas de relacionarse, historia personal, entonces, apuntamos entender eso, para poder generar acciones específicas y pensar desde la compañía cómo adaptarnos y acompañar. La interacción fue uno de nuestros pilares de importancia para mantener nuestra cultura. “Por ejemplo, de acuerdo a los intereses y talentos: grabamos una canción de forma colaborativa , hicimos un hackaton colaborativo, armamos videos de pascuas, involucramos a las familias en acciones del día del padre y la madre. El foco de todo lo que hicimos en comunicación interna, clima y cultura fue generar encuentro desde lo que cada uno podía desde los puntos en común. Y esto, más allá de la intención, lo medimos, estuvimos atentos a entender cómo impactaban las acciones, qué funcionaba y qué no, fue un gran laboratorio para todos” completó González.

Equipamiento de los colaboradores

Además de proveer de los elementos para acondicionamiento del espacio de trabajo en casa como la silla ergonómica y la laptop o el abono de internet, “otra cosa que implementamos fue acompañar con una suma fija, un adicional que se les da a los colaboradores en caso de que tengan que comprar algo, o que tengan que cubrir una parte de luz, de internet, lo puedan tomar de ahí. Está pensado para autogestionar el estar de forma remota. Y agilizar en caso de que necesiten algún ítem con rapidez.” comenta Romina Goch, Responsable de Administración de RRHH.

«De alguna forma desde el 2006 nos venimos preparando para este modo de trabajo 100% remoto, reconociendo la necesidad de transformación y las herramientas innovadoras que brindan agilidad para el cambio. El equipo se adaptó muy bien y rápidamente a las propuestas y también se reinventaron, con esta colaboración y el constante feedback fue todo mucho más fácil.” finaliza Guaragna.

Ahorro de costos, optimización de procesos y agilidad en documentación., pero también impactos soft, como mejoras en clima, en la cultura organizacional y en la interacción entre colaboradores. Si bien el modelo remote first tiene muchas aristas, algunas empresas ya están dando el primer paso con resultados más que optimistas.