Nueva York, Bogotá, Dec. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Clever Leaves (“Clever Leaves”), uno de los principales operadores multinacionales y productor autorizado de cannabinoides de calidad farmacéutica, anunció hoy que ha completado con éxito el primer envío, desde Colombia a Alemania, de extracto estandarizado de cannabis con certificación EU-GMP, importado por su aliado para la distribución Paesel + Lorei GmbH & Co. KG. (“P&L”). Según la información disponible, se trata del primer envío legal de una sustancia farmacéutica controlada con certificación EU-GMP de Colombia a Alemania.

El envío de Clever Leaves, que contiene una muestra inicial de extracto estandarizado de cannabis alto en CBD fabricado bajo certificación EU-GMP con más del 0,2% de THC, lo que la convierte en una sustancia controlada en Colombia y Alemania, se espera que esté disponible en el mercado alemán en 2021. Para el envío internacional, Clever Leaves tiene una alianza con P&L, un proveedor internacional de servicios y desarrollador de soluciones especiales de distribución especializado en la industria farmacéutica.

Alemania, que es uno de los mayores mercados de cannabis de Europa, ha demostrado ser uno de los principales mercados con oportunidades de ingresos internacionales para los productores mundiales de cannabis. Con estrictas normas de calidad y requisitos de certificación EU-GMP, el enfoque regulatorio de Alemania se centra en el desarrollo de un mercado de calidad y seguro para los productos médicos derivados del cannabis en el país. Clever Leaves, en cumplimiento de todas las reglamentaciones relativas al cannabis en los países a los que presta servicios, ha exportado con éxito a 14 países en 5 continentes.

“Este envío demuestra nuestra ejecución en la línea de producción desde Colombia a un mercado increíblemente importante, Alemania, el mayor mercado de cannabis de Europa y uno de los mercados farmacéuticos más influyentes del mundo”, dijo Kyle Detwiler, Director General de Clever Leaves. “Nuestra capacidad para desarrollar y suministrar productos líderes en el mercado abre las puertas, no sólo para Clever Leaves, sino también para mejorar la calidad de vida y el cuidado de los pacientes que necesitan estos productos”.

“Estamos encantados de cooperar con el equipo internacional de Clever Leaves y de facilitar la entrada de sus productos al mercado alemán”, dijo la Dra. Anne Pfitzner, Directora General de Paesel + Lorei.

Clever Leaves cuenta con múltiples certificaciones internacionales, entre ellas la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del INVIMA; la Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas y de Recolección (GACP); y la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura de la Unión Europea (EU-GMP).

Clever Leaves también anunció recientemente una potencial combinación de negocios con Schultze Special Purpose Acquisition Corp. (NASDAQ: SAMA, SAMAW y SAMAU) (“SAMA”), de acuerdo con la cual una recién formada compañía holding, Clever Leaves Holdings Inc. (“Holdco”), adquirirá SAMA y Clever Leaves. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2020 y se prevé que la empresa combinada cotice en Nasdaq con el símbolo “CLVR”.

Acerca de Clever Leaves International Inc.

Clever Leaves es una empresa multinacional de cannabinoides cuya misión es operar en cumplimiento de las leyes federales y estatales, haciendo énfasis en el cultivo ecológicamente sostenible a gran escala y en el procesamiento de calidad farmacéutica, como piedras angulares de su negocio global de cannabinoides. Con operaciones e inversiones en Alemania, Canadá, Colombia, Estados Unidos y Portugal, Clever Leaves ha creado una eficaz cadena de distribución y una presencia global, basada en la eficiencia del capital y el rápido crecimiento. Clever Leaves, al tiempo que promueve una comunidad más saludable, pretende ser una de las principales empresas de la industria de los cannabinoides a nivel mundial, reconocida por sus principios, su personal y su rendimiento.

Acerca de Schultze Special Purpose Acquisition Corp.

Schultze Special Purpose Acquisition Corp (Nasdaq: SAMA, SAMAW y SAMAU) es una compañía formada con el propósito de entrar en una fusión, intercambio de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, recapitalización, reorganización u otra combinación de negocios similar con uno o más negocios o entidades. El patrocinador de SAMA es una filial de Schultze Asset Management, LP, una empresa de gestión de inversiones alternativas fundada en 1998 que se centra en empresas en situaciones especiales y en títulos valores en eventos particulares, que ha invertido más de $3.200 millones de dólares desde su creación con un destacado historial a través de su estrategia de inversión activa. La propia SAMA está respaldada por un equipo experimentado de operadores e inversores con un historial de éxito en la creación de valor material en empresas públicas y privadas.

Acerca de Paesel + Lorei GmbH & Co.KG.

Paesel & Lorei es un proveedor de servicios especializados para soluciones a la medida de la industria farmacéutica a lo largo de la cadena de valor. La empresa optimiza los procesos y asegura servicios logísticos exigentes y de alto nivel.

Ya sea como pre-mayorista, proveedor de logística, distribuidor o como encargado de medicamentos o material promocional, la empresa actúa como una “extensión de la oficina” de sus clientes. La empresa es apreciada por sus soluciones logísticas de alta calidad, fiables y orientadas al cliente.

