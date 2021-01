NUEVA YORK, Jan. 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Clever Leaves Holdings Inc. (NASDAQ: CLVR, CLVRW) (“Clever Leaves” o la “Compañía”), un operador multinacional líder y productor autorizado de cannabinoides de grado farmacéutico, anunció hoy que ha concretado un acuerdo comercial de tres años de compra fija (“take or pay“) con Entourage Phytolab, una empresa de investigación y desarrollo de cannabis farmacéutico de rápido crecimiento en Brasil. Clever Leaves recibirá aproximadamente US $ 11,4 millones durante la vigencia del acuerdo para suministrar ciertos productos terminados para su distribución a través de los mercados farmacéutico y de atención compasiva en Brasil.

En un segundo acuerdo, Clever Leaves también proveerá principios activos farmacéuticos (APIs) para formulaciones de Entourage. El suministro de productos terminados iniciará en enero de 2021, y los API también tendrán como objetivo el primer trimestre de 2021.

Entourage Phytolab, una empresa líder en investigación y desarrollo de cannabis en América Latina con una sólida reputación en Brasil, desarrolla medicamentos registrados, seguros y efectivos para aumentar el acceso de los pacientes al potencial terapéutico de los cannabinoides. Según la empresa de datos e investigación New Frontier Data, Brasil representa el mercado más grande de América Latina con una población de 210 millones y una red de pacientes de cannabis medicinal en rápido crecimiento.

“Con su experiencia regulatoria en Brasil, así como su experiencia en investigación clínica, Entourage Phytolab es un aliado ideal y representa una oportunidad increíble para que Clever Leaves distribuya productos derivados del cannabis en Brasil”, dijo Kyle Detwiler, director ejecutivo de Clever Leaves. La sólida experiencia en el desarrollo de productos y las instalaciones certificadas por Buenas Prácticas de Manufactura de la Unión Europea (EU GMP), que cumplen los estrictos estándares de calidad de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA), nos posicionan para permitir a nuestros aliados capitalizar la creciente demanda de los pacientes a medida que la industria brasilera del cannabis comienza a acelerarse”.

“Entourage Phytolab inició sus actividades en el año 2015 y es una compañía líder a nivel global en la investigación y desarrollo de medicinas basadas en CBD y THC”, dijo Caio Santos Abreu, fundador y director ejecutivo de Entourage Phytolab. “Después de cinco años de investigación y desarrollo, estamos lanzando nuestros primeros productos en 2021 y la alianza con Clever Leaves es un paso importante para construir nuestro mejor portafolio de medicinas basadas en cannabis en Brasil”.

“Este acuerdo amplía la presencia de Clever Leaves en uno de los mercados más grandes de Latinoamérica a medida que continuamos estableciendo formidables alianzas comerciales en todo el mundo”, dijo Andrés Fajardo, presidente de Clever Leaves. “Equipado con productos de alta calidad, Entourage Phytolab tiene el potencial de llegar a miles de pacientes en todo el país a través de su acceso al mercado y sus capacidades, y estos productos establecerán el estándar de calidad y valor para los pacientes brasileños”.

Acerca de Clever Leaves Holdings Inc.

Clever Leaves es una empresa de cannabis multinacional que se especializa en el cultivo a gran escala y el procesamiento de calidad farmacéutica ecológicamente sostenible como piedras angulares de su negocio global de cannabis. Con operaciones e inversiones en los Estados Unidos, Canadá, Colombia, Alemania y Portugal, Clever Leaves ha creado una red de distribución eficaz y una presencia global, con una base construida sobre la eficiencia del capital y el rápido crecimiento. Clever Leaves tiene como objetivo ser una de las principales empresas de cannabis en el mundo, reconocida por sus principios, personas y desempeño, al tiempo que fomenta una comunidad global más saludable. Clever Leaves ha recibido múltiples certificaciones internacionales que le han permitido incrementar su capacidad de exportación y ventas de sus operaciones en Colombia, incluyendo la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura de la Unión Europea (EU GMP), Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia – INVIMA, y Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas y de Recolección (GACP). Clever Leaves recibió una licencia provisional en Portugal de Infarmed, la autoridad sanitaria portuguesa, que permite a Clever Leaves cultivar, importar y exportar flores secas con fines medicinales y de investigación.

Para obtener más información, visite https://cleverleaves.com/en/home/.

Acerca de Entourage Phytolab

Fundada en 2015 en Sao Paulo, Entourage Phytolab es una compañía de biotecnología brasilera pionera en investigación y desarrollo de medicinas basadas en cannabis. El equipo de investigación y desarrollo está creando una nueva generación de medicinas basadas en cannabinoides, con formulaciones propias de biodisponibilidad superior y conduciendo estudios clínicos de acuerdo con la regulación. Los primeros productos saldrán al mercado en 2021, y serán usados para el tratamiento de condiciones como la epilepsia, dolor crónico, dolor relacionado con cáncer, insomnio y artritis.

Para más información, por favor visite http://entouragelab.com/en/index.html

Declaraciones Prospectivas

Este comunicado de prensa incluye ciertas declaraciones que no son hechos históricos, pero son declaraciones prospectivas para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro bajo la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas generalmente van acompañadas de palabras como “anticipar, “creer”, “continuar”, “estimar”, “esperar”, “pronosticar”, “futuro”, “pretender”, “puede”, “perspectiva”, “planificar”, “predecir”, “potencial”, “proyectado”, “buscar”, “parecer”, “debería”, “será”, “haría” y expresiones similares (o las versiones negativas de tales palabras o expresiones) que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Dichas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres, que podrían causar que los resultados reales difieran de las declaraciones prospectivas. Los factores que pueden causar tales diferencias incluyen, entre otros, las expectativas con respecto al crecimiento y desempeño operativo y financiero futuro, incluso si Clever Leaves será rentable o cuándo; La capacidad de Clever Leaves para ejecutar sus planes y estrategias comerciales y recibir aprobaciones regulatorias; litigios potenciales; condiciones económicas globales; eventos geopolíticos, desastres naturales, casos fortuitos y pandemias, incluidos y no limitados a trastornos económicos y operativos y otros efectos de COVID-19; requisitos reglamentarios y cambios a los mismos; acceso a financiamiento adicional. La lista anterior de factores no es exclusiva. La información adicional sobre algunos de estos y otros factores de riesgo se encuentra en las presentaciones más recientes de Clever Leaves ante la SEC. Todas las declaraciones prospectivas escritas y orales subsiguientes sobre Clever Leaves y atribuibles a Clever Leaves o cualquier persona que actúe en su nombre están expresamente calificadas en su totalidad por las anteriores advertencias. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, que refieren únicamente a la fecha en las que se realizan. Clever Leaves renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de hacer pública cualquier actualización o revisión de las declaraciones prospectivas contenidas en este documento para reflejar cualquier cambio en sus expectativas con respecto a las mismas o cualquier cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en las que se basa cualquier declaración.

