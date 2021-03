Nueva York, March 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Clever Leaves Holdings Inc. (NASDAQ: CLVR, CLVRW) (“Clever Leaves” o la “Compañía”), un operador multinacional líder y productor autorizado de cannabinoides de grado farmacéutico, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo de suministro con Ethypharm (“Ethypharm”), para la venta de extractos de cannabis medicinal producidos en las instalaciones de Clever Leaves en Colombia bajo la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura de la Unión Europea (EU-GMP) . Ethypharm es un fabricante y distribuidor europeo de productos farmacéuticos. La oferta inicial de productos incluye fórmulas con alto contenido de CBD, alto contenido de THC y fórmulas equilibradas de CBD y THC desarrolladas exclusivamente por Clever Leaves cumpliendo con las exigencias normativas del mercado alemán.

Los productos fabricados en el marco de esta alianza se venderán dentro del portafolio de marcas de Ethypharm, ampliando así su oferta de productos, los cuales en la actualidad se centran en enfermedades y afecciones del sistema nervioso central (SNC), el dolor crónico y los tratamientos de cuidados críticos. La comercialización de los productos se realizará en Alemania a través de la filial local de Ethypharm, Ethypharm GmbH, la cual distribuirá directamente a las farmacias, donde se dispensarán a los pacientes bajo prescripción médica.

“Esta alianza con Ethypharm, una reconocida empresa farmacéutica europea, hace que continuemos avanzando en nuestra visión de proporcionar a los pacientes productos de cannabis medicinal líderes en el mercado. El enfoque de Clever Leaves en la producción EU GMP de cannabis de alta calidad, así como nuestra cadena de suministro internacional, nos permite desarrollar, producir y distribuir productos a los mercados destino, lo que tendrá un impacto significativo en los tratamientos de los pacientes”, dijo Kyle Detwiler, CEO de Clever Leaves. “La alianza con una empresa farmacéutica de renombre como Ethypharm también permite a Clever Leaves entrar de lleno en el mercado farmacéutico alemán, que actualmente se considera uno de los mercados internacionales más importantes de cannabis medicinal debido a su tamaño, ritmo de crecimiento y su credibilidad médica. Esto nos facilitará el camino para entrar en otros mercados farmacéuticos europeos e internacionales.”

“Asociarse y trabajar con médicos y químicos farmacéuticos para mejorar la vida de las personas es una de las ambiciones diarias de Ethypharm. Hoy en día, proveer cannabis medicinal a los pacientes que no se alivian con los tratamientos actuales, es la respuesta a una clara necesidad médica no cubierta. Esta innovadora colaboración en materia de cannabis medicinal con Clever Leaves es un buen ejemplo de cómo Ethypharm ha desarrollado nuevas formas de proporcionar a los pacientes la atención que necesitan”, dijo Bertrand Deluard, director general de Ethypharm.

Recientemente, Ethypharm, en colaboración con Aurora, obtuvo un puesto en el experimento francés sobre el cannabis. Clever Leaves cuenta con múltiples certificaciones internacionales, entre las que se incluyen la certificación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) por parte del INVIMA; la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas y de Recolección (GACP); y la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura de la Unión Europea (EU-GMP).

Acerca de Clever Leaves Holdings Inc.

Clever Leaves es una empresa de cannabis multinacional que se especializa en el cultivo a gran escala y el procesamiento de calidad farmacéutica ecológicamente sostenible como piedras angulares de su negocio global de cannabis. Con operaciones e inversiones en los Estados Unidos, Canadá, Colombia, Alemania y Portugal, Clever Leaves ha creado una red de distribución eficaz y una presencia global, con una base construida sobre la eficiencia del capital y el rápido crecimiento. Clever Leaves tiene como objetivo ser una de las principales empresas de cannabis en el mundo, reconocida por sus principios, personas y desempeño, al tiempo que fomenta una comunidad global más saludable. Clever Leaves ha recibido múltiples certificaciones internacionales que le han permitido incrementar su capacidad de exportación y ventas de sus operaciones en Colombia, incluyendo la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura de la Unión Europea (EU GMP), Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia – INVIMA, y Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas y de Recolección (GACP). Clever Leaves recibió una licencia provisional en Portugal de Infarmed, la autoridad sanitaria portuguesa, que permite a Clever Leaves cultivar, importar y exportar flores secas con fines medicinales y de investigación. Adicionalmente, la operación de Portugal recibió recientemente la certificación de conformidad con el GACP y el IMC-GAP.

Para obtener más información, visite https://cleverleaves.com/en/home/.

Acerca del Grupo Ethypharm

Ethypharm es una empresa farmacéutica europea focalizada en dos áreas terapéuticas: el Sistema Nervioso Central y los Cuidados Críticos. Ethypharm comercializa sus medicamentos directamente en Europa y China, y con aliados en Norteamérica y Oriente Medio, donde sus medicamentos tienen una gran demanda. El Grupo emplea a más de 1.500 personas, principalmente en Europa y China. Ethypharm colabora estrechamente con las autoridades y los profesionales de la salud para garantizar al mayor número posible de personas, el uso adecuado y el acceso a sus medicamentos,

Para más información, visite www.ethypharm.com y sígala en LinkedIn.

Declaraciones con miras al futuro

Este comunicado de prensa incluye ciertas declaraciones que no son hechos históricos, sino que son declaraciones prospectivas a efectos de las disposiciones de protección de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de palabras como “anticipar”, “creer”, “continuar”, “estimar”, “esperar”, “pronosticar”, “futuro”, “pretender”, “poder”, “perspectiva”, “planear”, “predecir”, “potencial”, “proyectado”, “buscar”, “parecer”, “debería”, “haría” y expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Dichas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de las declaraciones prospectivas. Los factores que pueden causar tales diferencias incluyen, sin limitación, las expectativas con respecto a los futuros resultados operativos y financieros y el crecimiento, incluyendo si Clever Leaves será rentable o cuándo lo será; la capacidad de Clever Leaves para ejecutar sus planes de negocio y estrategia y para recibir las aprobaciones regulatorias; los posibles litigios; las condiciones económicas mundiales; los acontecimientos geopolíticos, las catástrofes naturales, los casos fortuitos y las pandemias, incluyendo, pero sin limitarse a, las interrupciones económicas y operativas y otros efectos del COVID-19; los requisitos reglamentarios y sus cambios; el acceso a la financiación adicional. La anterior lista de factores no es exclusiva. La información adicional relativa a algunos de estos y otros factores de riesgo se encuentra en los archivos más recientes de Clever Leaves en la SEC. Todas las declaraciones posteriores, escritas y orales, relativas a Clever Leaves y atribuibles a Clever Leaves o a cualquier persona que actúe en su nombre están expresamente calificadas en su totalidad por las declaraciones de advertencia anteriores. Se advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en ninguna de las declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. Clever Leaves rechaza expresamente cualquier obligación o compromiso de publicar cualquier actualización o revisión de las declaraciones prospectivas contenidas en el presente documento para reflejar cualquier cambio en sus expectativas con respecto a las mismas o cualquier cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en las que se basa cualquier declaración.

