Diez organizaciones -Avira, Electronic Frontier Foundation, European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, G DATA CyberDefense, Kaspersky, Malwarebytes, National Network to End Domestic Violence, NortonLifeLock, Operation Safe Escape y WEISSER RING- han anunciado una iniciativa global llamada ‘Coalición contra el Stalkerware’.

Qué es el stalkerware

Los programas de stalkerware facilitan la posible intrusión en la vida privada de una persona y se utilizan de forma indebida como herramienta para el acoso y el abuso en casos de violencia doméstica. Al instalar estas aplicaciones, los acosadores pueden tener acceso a los mensajes, fotos, redes sociales, geolocalización, grabaciones de audio o de la cámara de sus víctimas (en algunos casos, esto se puede hacer incluso en tiempo real). Dichos programas se ejecutan en segundo plano, sin el conocimiento o consentimiento de la víctima.

Desde hace ya algunos años, el problema del stalkerware ha ido en aumento. El número de víctimas está creciendo a un ritmo vertiginoso. Las organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo en este campo experimentan un aumento continuo del número de víctimas que busca ayuda para este tipo de problemas. Según Kaspersky, el número de usuarios que se enfrentan al stalkerware aumentó un 35% en el último año, de 27.798 en 2018 a 37.532 en 2019. Además, el panorama de amenazas de stalkerware se ha ampliado, ya que Kaspersky ha detectado 380 variantes de stalkerware “in the wild” en 2019, un 31% más que hace un año.

Objetivos de la Coalición

Hasta ahora no existía una definición ni criterios de detección estándar para el stalkerware, lo que hacía particularmente difícil que el sector de la seguridad de TI comunicara en torno a este tema. Por ello, los miembros fundadores de la Coalición contra el Stalkerware han dado un paso importante en la lucha contra el stalkerware, empezando por elaborar una definición apropiada y alcanzando un consenso sobre los criterios de detección.

Respaldando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra el 25 de noviembre, la Coalición ha lanzado un portal en línea (www.stopstalkerware.org) con el objetivo de ayudar a las víctimas, facilitar la difusión de conocimientos entre sus miembros, desarrollar las mejores prácticas para el desarrollo de un software ético y educar al público sobre los peligros del stalkerware.

Uno de los objetivos clave del sitio web será proporcionar un servicio online de utilidad para las víctimas de stalkerware. En él, los usuarios encontrarán información sobre lo que es el stalkerware, lo que puede hacer y, lo más importante, cómo protegerse. El sitio web contendrá una lista de indicadores comunes para comprobar si un usuario ha podido ser víctima de stalkerware, y qué medidas debe y no debe tomar. Por ejemplo, es importante considerar si la eliminación de stalkerware podría causar más daño, ya que el abusador será informado inmediatamente por la aplicación, y podría borrar evidencias críticas para la investigación policial.

Para los usuarios potencialmente afectados, la Coalición contra el Stalkerware recomienda ponerse en contacto con una organización local de ayuda a las víctimas o con un organismo encargado de hacer cumplir la ley que garantice la seguridad de las víctimas.

“Es importante que las empresas de ciberseguridad y las asociaciones trabajen juntas para contrarrestar este problema. El sector de la seguridad de TI contribuye a ello mejorando la detección de stalkerware y notificando a los usuarios de esta amenaza contra su privacidad. Por su parte, las asociaciones y organismos que trabajan directamente con las víctimas de violencia doméstica conocen sus puntos débiles y necesidades, y pueden guiar nuestro trabajo. Actuando juntos, codo con codo, seremos capaces de ayudarles apoyándonos en nuestros conocimientos técnicos y en el desarrollo de capacidades“, apunta Vyacheslav Zakorzhevsky, jefe de Investigación Anti-Malware de Kaspersky.

Por su parte, Anna McKenzie, gerente de comunicaciones, European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence (WWP EN), ha querido destacar que “los estudios han demostrado que el 70% de las mujeres víctimas del ciberacoso también experimentaron al menos una forma de violencia física y/o sexual por parte de su pareja. Tenemos que impedir que los agresores usen los teléfonos de sus parejas para acecharlas y hacerles responsables de su violencia. La Coalición contra el Stalkerware nos permite llevar nuestro conocimiento sobre la violencia de género y los agresores a las empresas de seguridad de TI, de modo que podamos trabajar juntos para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas perpetrada a través de las nuevas tecnologías“.

“Al tratarse de un software que se diseña para funcionar en modo oculto, sin notificaciones al propietario del dispositivo, el stalkerware puede proporcionar a los abusadores una herramienta muy potente para perpetrar acoso, control, hostigamiento, fraude y abuso. Este tipo de abuso puede ser aterrador y traumático, y plantea importantes problemas de seguridad y privacidad. La creación de esta Coalición es un importante paso adelante para abordar este problema“, señala Erica Olsen, Director, Safety Net Project at the National Network to End Domestic Violence.

El proyecto se concibe como una iniciativa no comercial cuyo objetivo es reunir a socios de organizaciones sin ánimo de lucro, empresas del sector y otras áreas, como las fuerzas del orden, bajo el mismo paraguas. Debido a la gran relevancia social para usuarios de todo el mundo, y el desarrollo periódico de nuevas variantes de stalkerware, la Coalición contra el Stalkerware está abierta a nuevos socios y hace un llamamiento a la cooperación.