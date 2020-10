La tan mencionada “nueva normalidad” pasó de ser un tema de plazos a algo más aspiracional a lo que debemos acostumbrarnos. Mientras que el mundo entero sigue en vilo esperando por novedades sobre una vacuna, distintos países entran y salen de diferentes fases preventivas de cuarentena debido a nuevos brotes de Covid – 19, surge otra necesidad un poco más urgente que pensar en la “post cuarentena”, la de convivir con esta cambiante realidad.

Tanto en otras partes del mundo, como en la región y en Argentina, estos meses de aislamiento nos pusieron a prueba a todos. De la noche a la mañana tuvimos que cambiar nuestros hábitos en pos de priorizar la salud ante cualquier otra cosa y haciendo cambios importantes, tanto laborales como sociales, para mantener el distanciamiento social, clave para evitar el contagio.

Pero esto también implicó un desafío a resolver de forma inmediata ¿Cómo puede la tecnología y la conectividad ayudarnos a mantenernos conectados y a que todo siga funcionando? Esta es una respuesta que algunas empresas, tanto grandes como pequeñas, han resuelto gracias a prestaciones cuyo valor se ha sacado a relucir, como ser las soluciones de código abierto.

La importancia de esta disrupción del código abierto se dio tanto en el ambiente empresarial como en organismos del estado. La innovación colaborativa, permite que las distintas comunidades, sean públicas o privadas, aporten al desarrollo de la estrategia de software, con el fin de buscar un impulso que mejore las soluciones existentes en el mercado.

Según el último informe del Estado del Código Abierto desarrollado por la empresa Red Hat, el 95% de los líderes de TI en distintos países concuerdan con que el código abierto empresarial es el mejor vehículo para transformar sus negocios, sobre todo para el cambio del modelo económico de los mismos.

El aumento en el consumo de software de código abierto responde a muchas ventajas y bondades que ofrece el mismo y se espera que el código abierto empresarial aumente de un 36% a un 44% durante los próximos dos años, siendo la seguridad con el 52% el ámbito en el que más se utiliza. A nivel regional, en Latinoamérica, por ejemplo, el uso que se le da al software de código abierto empresarial es del 36%, cifra que se espera que aumente en un 10% en los próximos dos años.

“Cada vez son más las empresas que apuestan por el código abierto y eligen embarcarse en un cambio que no es solamente tecnológico sino también organizacional. Trabajar con tecnologías abiertas implica promover una cultura sustentada en el feedback abierto y constructivo. Estamos convencidos de que la cultura abierta potencia la contribución de todos los miembros de la organización y privilegia valores como la tolerancia al error, ya que no se puede innovar cuando no hay espacio para que estas situaciones sucedan con libertad” afirma Jorge Payró, Country Manager de Red Hat Argentina.

En un mundo en donde la innovación y la tecnología crecen a nivel exponencial, no podemos seguir organizándonos como hace 150 años. El open source es el futuro y por eso, es importante reconocer que la mayoría de las innovaciones que disrumpe el mercado son producto de equipos colaborativos que trabajan con un objetivo en común.