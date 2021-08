El exchange cripto Coinbase acordó adquirir Zabo, un agregador de datos de cripto que permite a las fintechs y las empresas de servicios financieros conectarse con intercambios de cifrado, billeteras y protocolos.

Zabo anunció la noticia el miércoles y dijo que se unirá a Coinbase para promover su misión de llevar las criptomonedas a la corriente principal. Zabo no reveló los términos financieros del acuerdo, pero el cofundador Alex Treece le dijo a The Block que es una adquisición lo que significa que Coinbase está comprando Zabo por sus ofertas, no solo por su personal.

Fundada en 2018, Zabo proporciona API o software que permite que las aplicaciones financieras se conecten con las cuentas criptográficas de los usuarios. Las ofertas de Zabo se pueden comparar con Plaid, que permite que las aplicaciones se conecten con las cuentas bancarias y de corretaje tradicionales de los usuarios.

Con Zabo, los usuarios pueden conectarse a cualquier intercambio de criptomonedas o billetera y rastrear sus saldos e historial de transacciones. Esto, a su vez, puede ayudarlos con los cálculos de impuestos y monitorear su patrimonio neto general.

Treece dijo que se espera que el acuerdo de Coinbase se cierre a fines de este mes. Se negó a decir si las ofertas de Zabo se incorporarán a Coinbase o si Zabo continuará operando de forma independiente. Pero dijo que todo el equipo central de Zabo, que consta de 10 personas, se mudará a Coinbase.

Zabo ha recaudado $ 3.5 millones hasta la fecha de inversionistas, incluidos Moonshots Capital, Blockchange Ventures y Digital Currency Group. El cofundador y socio general de Moonshots Capital, Craig Cummings, calificó el acuerdo de Coinbase como un “gran hito” para Zabo y una “salida exitosa” para la firma de capital de riesgo.

No hubo asesores bancarios para el acuerdo, y los asesores legales incluyeron a Egan Nelson LLP del lado de Zebo y Fenwick & West LLP del lado de Coinbase, dijo Treece.

Coinbase, que cotiza en Nasdaq, ha adquirido varias empresas hasta la fecha. Estos incluyen la empresa de comercio de criptomonedas Tagomi, el negocio institucional del proveedor de custodia de criptomonedas Xapo, la firma de análisis de blockchain Neutrino, el proveedor de infraestructura de estaca de criptomonedas Bison Trails, el proveedor de datos de criptografía Skew y la plataforma de ejecución de comercio de criptomonedas Routefire.