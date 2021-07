REGINA, Saskatchewan, July 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Una nueva colaboración entre la China Building Materials Academy (CBMA-Academia China de Materiales de Construcción) y el International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre), con sede en Canadá, observará avances simultáneos en la comprensión y conocimiento compartido de tecnología de captura de carbono diseñada específicamente para observar reducciones sustanciales de emisiones del sector de cemento global.

La primera iniciativa bajo el acuerdo, Carbon Capture Use Piloting with Cement Kiln Project (Proyecto de uso de captura de carbono a prueba con horno de cemento) ayudará a la CBMA a aplicar el modelo del Knowledge Centre y el Diseño de Ingeniería Front End (FEED) de una plataforma de prueba, que tiene una capacidad de captura de dióxido de carbono (CO 2 ) de aproximadamente 155 kg de CO 2 /por día. El proyecto será desarrollado y puesto a prueba con un sistema de captura de carbono que utiliza gas de combustión posterior de un horno de cemento productor.

El Knowledge Centre tendrá el rol de observador para aprender y obtener perspectiva sobre las características de la operación de un horno de cemento y su integración con un sistema de captura de carbono posterior a la combustión. El acuerdo otorga al Knowledge Centre acceso a los datos operativos, como diseño adicional, pruebas, datos basados en modelación, información relacionada con emisiones y cualquier mejora realizada en la plataforma de prueba de captura de CO 2 .

Este acuerdo de colaboración es parte de una cooperación bilateral de ciencias y tecnología entre Canadá y China, el Plan de Acción Cooperativa de Ciencias y Tecnología entre China y Canadá. El acuerdo también está sincronizado con los objetivos del gobierno chino de alcanzar el pico de carbono antes de 2030 y la neutralidad de carbono antes de 2060 con los esfuerzos del sector del cemento en China para acelerar la innovación en tecnologías de bajo carbono.

A través de la plataforma piloto de captura de carbono, se espera que la CBMA adapte la aplicación para una ampliación potencial a la demostración comercial con conocimientos técnicos que se pueden aplicar a toda la flota de gran tamaño de China National Building Materials Ltd. (CNBM), la productora de cemento líder mundial mundo y compañía matriz de CBMA.

El Knowledge Centre actualmente está completando un estudio de factibilidad sobre un sistema de captura de carbono posterior a la combustión a gran escala en la planta de cemento de Lehigh en Edmonton, Canadá, aplicando el mismo modelo basado en experiencias de captura y almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés) a gran escala de la planta comercial de energía a carbón, en la famosa Instalación CCS Boundary Dam 3, con sede en Canadá.

Citas

“El International Knowledge Centre se enorgullece de ser un socio para ayudar a la CBMA en su trayectoria de desarrollo e implementación de CCS para ayudar a China a alcanzar sus ambiciosos objetivos de pico de carbono y neutralidad de carbono, algo positivo para el mundo”.

– Conway Nelson, vicepresidente de estrategia & relaciones con partes interesadas, International CCS Knowledge Centre

“El sector del cemento solo podría lograr la neutralidad de carbono mediante enfoques de captura de carbono. Los objetivos de reducción profunda de emisiones de GEI solo se pueden lograr adhiriéndose a la ruta de la tecnología de descarbonización, aplicando tecnologías de CCS para capturar las emisiones de dióxido de carbono de varios aspectos del proceso de producción”.

中国建材集团 周育先董事长:水泥行业要实现碳中和必然通过碳捕捉的方式,只有坚持脱碳技术路线,利用CCS技术尽可能吸收生产过程中各环节排放的二氧化碳,才有可能实现深度减排目标。

– Presidente Zhou Yuxian, presidente de China Building Materials Group (CNBM)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Visión general de emisiones de cemento

El hormigón, un producto del cemento, es la segunda sustancia de mayor consumo en el planeta, junto con el agua, con aproximadamente tres toneladas de hormigón al año por cada persona en la tierra ( State of the Planet, Earth Institute, Columbia University ).

). Las emisiones totales del sector de cemento contribuyen hasta 7-8% de las emisiones globales de CO 2 .

de las emisiones globales de CO . Dos tercios o el 5% de las emisiones globales resultan de las reacciones químicas en el proceso de producción de cemento y, por lo tanto, no se pueden eliminar a través de la eficacia energética.

La demanda mundial de cemento se espera que aumente 12-23% para 2050 (Informe de la AIE: Transformación del sector a través de CCUS )

) Como el mayor productor de cemento, China representa alrededor del 55% de la producción mundial, seguida remotamente por la India con el 8%.

El sector del cemento de China se estima en cerca de 1,2 Gt de emisiones de CO 2 a sus emisiones nacionales de GEI, anualmente.

Plan de acción cooperativo de ciencias y tecnología entre China y Canadá

El Plan de acción cooperativo de ciencias y tecnología entre China y Canadá es una estructura de cooperación en investigación científica y tecnológica , que ampliará y fortalecerá la conducción de actividades cooperativas en áreas de interés común y promoverá la aplicación de resultados de esa cooperación para su beneficio socioeconómico.

Acerca del International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre): con el propósito de promover la comprensión e implementación de almacenamiento y captura de carbono (CCS, por sus siglas en inglés) a gran escala para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) globales, el Knowledge Centre ofrece los conocimientos técnicos para la implementación de proyectos de CCS a gran escala, así como la optimización de CCS a través de conocimientos básicos, tanto de las instalaciones de CCS de Boundary Dam 3 totalmente integradas como del estudio integral de CCS de segunda generación, conocido como el estudio de factibilidad Shand CCS. Con operaciones desde 2016 bajo la dirección de un directorio independiente, el Knowledge Centre fue fundado por BHP y SaskPower. Para más información: https://ccsknowledge.com/

Acerca de China Building Materials Academy (CBMA): es la mayor empresa estatal de desarrollo y diseño de investigación integral del sector industrial en China y opera como la plataforma de innovación tecnológica de China National Building Materials Group Corporation (CNBM), el grupo del sector de materiales de construcción integral más grande de China. La CBMA conduce un gran número de programas de investigación y desarrollo de relevancia nacional y avanza la tecnología para ahorro energético y reducción de emisiones en el sector de materiales de construcción. Con decenas de laboratorios y centros de pruebas, CBMA es el portador estándar del sector industrial de materiales de construcción para la innovación tecnológica que cubre cemento, hormigón, material de pared, vidrio, cerámica, refractarios y nuevos materiales. Para más información: http://cbma.com.cn/en/index.jsp

