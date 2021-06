En este artículo, aprenderás acerca de cómo cambiar el WhatsApp a otro celular. Si bien tienes múltiples métodos para hacerlo, y depende mucho del tipo de dispositivo que estés utilizando, aquí intentaré cubrir cualquier situación posible. Aprenderás desde cómo cambiar el WhatsApp de Android a iPhone sin perder los mensajes, hasta cómo cambiar WhatsApp de iPhone a Android sin perder datos. ¡Sigue leyendo!

Parte 1: Cómo cambiar el WhatsApp de Android a iPhone sin perder los mensajes

Cuando buscamos pasar WhatsApp de Android a iPhone, pueden surgir muchas dudas. Entre ellas, ¿Permanecerán mis datos seguros? ¿Qué aplicaciones puedo utilizar? ¿Cómo hacer un respaldo antes de proceder? Aquí intentaré responder todo.

Forma 1: Cambiar WhatsApp de Android a iPhone con copia historial

Muchas personas se quejan de que la copia de seguridad de Android no sirve para restaurarla en iPhone. Con la aplicación por defecto, esto es así. Entonces, si quieres cambiar WhatsApp de Android a iPhone con copia de historial, lo que puedes hacer es recuperar los datos en tu dispositivo Android, y seguir alguna de las siguientes formas:

Forma 2: Recuperar chats de WhatsApp al cambiar de móvil por correo

Una de las formas que podemos utilizar para recuperar los chats de WhatsApp al cambiar el móvil, es utilizar el correo. Para ello, debemos exportar los chats y enviarlos por correo. Aquí están los pasos que puedes seguir:

Abrir la aplicación en el dispositivo iOS. Ingresamos al chat que queremos enviar. Abrimos el menú de opciones, y luego seleccionamos “Exportar Chat”.

Por último, nos preguntará si queremos conservar los archivos multimedia. Si le damos a que sí, nos creará un archivo con todos esos documentos. Si le damos a que no, el archivo será más liviano.

Con ese archivo, luego, podemos enviarlo por correo electrónico y recibirlo en el dispositivo de origen. ¡Así de fácil! ¿Lo malo? No lo tendremos en nuestra aplicación de WhatsApp, sino que estará como un archivo diferente.

Forma 3: Cambiar de celular sin perder conversaciones de WhatsApp con Move to iOS

Recuperar chats de WhatsApp al cambiar el móvil, como has visto antes, no es una tarea difícil. En este caso, vamos a utilizar la aplicación Move to iOS para realizar el proceso. Los pasos son los siguientes:

Descargamos la aplicación desde PlayStore. Encendemos los dispositivos y conectamos a la misma red wifi. Seleccionamos los datos que queremos enviar. Introducimos el código que nos dan en Android dentro del dispositivo iOS. Esperamos un momento para que la herramienta trabaje. ¡Listo!

En pocos minutos, podemos pasar los datos que queramos desde Android a iOS mediante esta aplicación. Aunque, claramente, puede traer limitantes para algunos usuarios. Se recomienda crear una copia de seguridad antes de hacerlo. (Al final del artículo, te doy un TIP para hacerlo fácilmente)

Parte 2: Cómo cambiar WhatsApp de iPhone a Android sin perder datos

Como te mencionaba antes, cambiar de iPhone a Android es ligeramente diferente a cambiar de Android a iPhone. ¿Por qué? Pues porque cada sistema operativo, y por lo tanto cada aplicación, es diferente. Aquí, voy a mostrarte cómo hacerlo de la mejor manera.

Forma 1: Cambiar WhatsApp de iOS a Android con copia de iCloud

Al igual que con la copia de seguridad en Android, la copia que realizamos y guardamos en iCloud, no podemos recuperarla en Android, pues son aplicaciones diferentes. Sin embargo, podemos restaurar la copia de iCloud en el iPhone, y luego utilizar el método que te muestro a continuación para pasar WhatsApp de iPhone a Android:

Forma 2: Traspasar WhatsApp de iPhone a Android usando WazzapMigrator

Pasar WhatsApp de iPhone a Android requiere de algunas aplicaciones. Por ejemplo, WazzapMigrator. Aquí están los pasos que debes seguir para hacerlo con este programa:

Descargamos la aplicación en Android. Descargamos la copia de seguridad de iCloud en nuestro Android. La seleccionamos en la aplicación WazzapMigrator. Pulsamos en el botón de empezar.

Luego, la aplicación nos irá dirigiendo acerca de cómo realizar el proceso. ¡Fácil! Pero, siempre, por las dudas, ¡Debes realizar una copia de seguridad! Aquí te muestro como:

Parte 3: Recomendación: Cómo guardar los chats de WhatsApp al cambiar de móvil – iCareFone WhatsApp Transferencia

Por último, me gustaría darte una recomendación. Cuando intentamos trabajar con los datos de nuestro dispositivo móvil, específicamente con WhatsApp (Aunque también con otras aplicaciones sociales), es muy buena idea siempre tener una copia de seguridad a mano, por si sucede algo malo.

iCareFone WhatsApp Transferencia te permite hacer esto. Y no solo eso, también te sirve para transferir WhatsApp de iPhone a Android, o viceversa. Pero hoy no hablaremos de esto, sino que te enseñaré a realizar copias de seguridad, que también te servirá para hacer recuperarlas en cualquier otro dispositivo.

Los pasos que debes seguir para realizar esta tarea son tan simples, que podrás hacerlo en cuestión de minutos y en cualquier dispositivo (Android o iOS). Solo necesitas tu computador MAC o WINDOWS. Aquí aprenderás cómo hacerlo:

Descargamos, instalamos y abrimos iCareFone WhatsApp Transferencia. Seleccionamos la opción “WhatsApp”.

Aquí, conectamos el dispositivo (En este caso Samsung) y seleccionamos la opción “Copia de seguridad”.

Luego, pulsamos la opción “Realizar copia ahora” y esperamos un momento.

Creamos la copia de seguridad como nos indica y pulsamos en continuar

Luego de unos minutos, la herramienta habrá creado una copia de seguridad de todos los datos de nuestro WhatsApp en el computador. Cuando queramos recuperarla, solo nos dirigimos hacia la opción “Ver y restaurar” y lo hacemos. ¡Así de simple!

Pero, ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Es compatible con cualquier dispositivo. No importa si tienes iPhone, Samsung, o cualquier dispositivo Android. ¡La herramienta es tan profesional que funcionará de la mejor manera para todos tus dispositivos! Y, a su vez, ¡Tendrás instrucciones detalladas para cada modelo de teléfono!

Conclusión

Como pudiste observar a lo largo de todo este artículo, recuperar datos de WhatsApp y transferirlos a otro móvil no siempre es fácil. Ahora que sabes como cambiar WhatsApp a otro celular, lo único que resta es que comiences a hacerlo. Pero recuerda algo muy importante: siempre debes tener una copia de seguridad a mano a la hora de trabajar con los datos de tu dispositivo, puesto que un movimiento malo, puede perjudicarte.

Ahora que lo tienes todo para cambiar WhatsApp de Android a iPhone y viceversa, ¿Qué estás esperando? ¡Manos a la obra! Puedes comenzar creando la copia de seguridad con iCareFone WhatsApp Transferencia.