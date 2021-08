El 13 de mayo de 2021 fue el día más importante en la historia de Cardano.



Cardano (ADA) rompió la tendencia. Rompió máximos históricos, y fue la única criptomoneda entre las diez mejores que aumentó de valor durante una venta histórica.

Incluso bailaron sobre las tumbas de sus vencedores y le pidieron a Tesla que se asociara con ellos después de las críticas públicas de Elon Musk contra Bitcoin.

Cardano y su creador Charles Hoskinson son aguerridos. Es necesario ser así para sobrevivir en este mercado criptográfico feroz.

Hoy, Cardano es la cuarta criptomoneda más valiosa del mundo. Y será el próximo Ethereum y tendrá un papel enorme en la web 3.0.

¿Cuánto ADA necesitas para convertirte en millonario?

La comunidad de Cardano postula que el precio de ADA algún día alcanzará los $ 100. Para que eso suceda, Cardano tendría que alcanzar una capitalización de mercado de $ 3 billones de dólares.



Para poner eso en perspectiva, Bitcoin solo tiene una capitalización de mercado de $ 1 billón después de su vida útil de 12 años. Mientras tanto, Cardano tiene 4 años y una capitalización de mercado de 61 millones de dólares.



Entonces, ¿puede ADA hacerlo? ¿Podría llegar a los $ 100?



Sí. Y si no es así, Ethereum será el que eclipsará la capitalización de mercado de Bitcoin.

Bitcoin, si bien es una de las innovaciones más impresionantes de este siglo, es una calculadora en comparación con Ethereum y Cardano.

Estas dos plataformas de contratos inteligentes se convertirán en cripto-Google (y tal vez cripto-Yahoo) e introducirán una nueva generación de tecnología web descentralizada en el mundo.

Sin censura.

Sin necesidad de permisos.

Totalmente controlado por una comunidad pública.

Si bien la capitalización de mercado de Google es de 1,5 billones de dólares, no está fuera del alcance de la posibilidad de que las plataformas de contratos inteligentes lo dupliquen; especialmente desde que Bitcoin alcanzó la capitalización de mercado de Google en la mitad del tiempo.



Al precio actual de ADA, y si cree que puede llegar a $ 100, necesitaría entre $ 15,000 y $ 20,000 en Cardano para convertirse en millonario.



Sin embargo, a un precio de $ 100 estará en, al menos, cuatro a cinco años (toco madera).

Tesla x cardano

Elon Musk está separando el trigo de la paja. No está interesado en proyectos voluminosos de criptomonedas como Bitcoin que no tienen ningún uso en el mundo real aparte de ser una reserva de valor.



Musk quiere una navaja suiza. Quiere una computadora global.

Esto lo lleva a algunas opciones:

Ethereum

Ripple (XRP)

Cardano

Los toros de XRP argumentan que es un proyecto mucho mejor y maduro que Cardano. Está ganando contra sus cargos con la SEC; también es mucho más ecológico y eficiente que la mayoría de las otras criptomonedas.

XRP es también una de las criptomonedas más antiguas del mercado. Ha sido probado con el tiempo.

Cardano, sin embargo, es el sueño de un inversor institucional. Está disponible en todos los intercambios principales, no tiene ninguna acusación de la SEC en su contra y, en comparación, es una cadena de bloques más estable.



Aunque el propio Musk ha tenido sus propios problemas con la SEC, diría que Ethereum o Cardano son los dos jugadores que debe adoptar Tesla.

Cardano es más fluido

Cardano es un protocolo de prueba de participación, lo que significa que las transacciones son mucho más fluidas al no recompensar a los mineros con una recompensa en bloque, sino con la tarifa de transacción. No hay ecuaciones matemáticas complejas en POS. Es por eso que a los individuos se les llama falsificadores y no mineros en este sistema.



Hay cantidades masivas de liquidez en cadena en la cadena de bloques de Cardano.



Alrededor de $ 16 mil millones de ADA están circulando por la red y $ 22,2 mil millones están apostados en la cadena de bloques Cardano. Cardano es la segunda cadena de bloques más apostada solo detrás de Polkadot de Gavin Wood.



Los usuarios reciben entre 5 y 6% APY en su criptomoneda. Si bien Ethereum tiene la ventaja de ser el pionero en los contratos inteligentes, se puede decir que Cardano la tiene en POS.

“La ventaja del pionero no lo es todo” – Charles Hoskinson

OccamFi une Ethereum a Cardano

OccamFi es una aplicación de Ethereum relativamente nueva que permitirá a los usuarios de ETH mover sin problemas la liquidez de Ethereum a Cardano. En esencia, podría usar ETH para financiar proyectos de Cardano o viceversa.



En una entrevista con CoinTelegraph, Mark Berger, presidente de la Asociación Occam dijo:

“A través del puente entre cadenas de Occam.fi, la liquidez y el valor se pueden transferir sin problemas a la cadena de bloques de Cardano y sus proyectos asociados a través de la garantía de la liquidez en la cadena de Ethereum. Creemos que esta solución generará liquidez y exposición para los proyectos de Cardano dentro de la considerable comunidad Ethereum DeFi, lo que permitirá que los fondos fluyan fácilmente a los proyectos en Cardano “.

Como señala Peter Thiel, creador de PayPal, el capitalismo y la competencia son inversos. Las mejores empresas trabajan juntas. En cripto, esto se denomina “interoperabilidad” o la capacidad de los sistemas para intercambiar y utilizar información.

Las criptomonedas y la Web 3.0 son muy competitivas, pero no es una industria en la que el ganador se lo lleve todo. Las aplicaciones que funcionan mejor juntas ganan juntas.

Cardano x África

2.5 mil millones de personas no tienen una cuenta bancaria y están excluidas de participar en la economía global.

Bitcoin y Ethereum han salvado al mundo occidental, pero se han eliminado en gran medida de los países del tercer mundo. Cardano quiere cambiar eso.



A principios de este mes, Cardano e IOHK, la compañía detrás del protocolo Cardano, se asociaron con el gobierno etíope para mejorar la educación con la tecnología blockchain.



“Esta iniciativa trata de llevar tecnología para mejorar la calidad de la educación”, dijo el ministro, Getahun Mekuria, en una conversación en video con John O’Connor, director de operaciones africanas de IOHK. “Es muy práctico pensar en la tecnología blockchain [como una forma] de mejorar la calidad de la educación “.



Cualquiera con conexión a Internet puede comprar y vender criptomonedas; todo lo que necesita es el conocimiento de que existe. Además, si la moneda de su condado está corrupta o experimenta una alta inflación, puede evitar su sistema fiduciario roto.



Crypto es el último proyecto libertario.



Es libertad de expresión. Las transacciones son texto. Blockchain es texto. DeFi es texto. Los gobiernos autoritarios pueden intentar reprimirlo, pero no lo harán por completo.

Cardano hace la programación (realmente) fácil

Cardano eventualmente admitirá todos los lenguajes de programación, no solo su idioma nativo Haskell.

Para muchos de nosotros, la programación es matemática de luna mágica, como la llama Charles Hoskinson. Cardano quiere simplificar esto para que expertos financieros, abogados, profesores y profesionales de todo tipo puedan crear dApps sin esfuerzo.



Aplicaciones como Marlowe, por ejemplo, hacen que la programación sea tan fácil como arrastrar y soltar ladrillos lego. Marlowe genera automáticamente código basado en un inglés simple. Escriba lo que quiera y se producirá automáticamente en la cadena de bloques.



Faltan años para el producto final de este tipo de tecnología milagrosa, pero por ahora está en el plato de Cardano.

Pensamiento final

La mayor fortaleza de Cardano es también su mayor debilidad. Contrariamente a lo que cree Hoskinson, la ventaja de ser el primero en moverse tiene una gran ventaja.

La mejor cadena de bloques no siempre gana. El que tiene más usuarios lo hace.

La falta de dApps y desarrolladores es el talón de Aquiles de Cardano.

Este año hará o deshará a Cardano. El proyecto ha demostrado ser un lobo solitario que no necesita los descuidados segundos de Bitcoin. Pero necesita apoyo institucional y un ecosistema de dApps para convertirse en el próximo Ethereum.

Está lejos de ser una apuesta segura de un millón de dólares. Sin embargo, sigue siendo el proyecto que puede cambiar el mundo.

Fuente: Medium