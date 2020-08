Alguna vez alguien con poca visión aseguró que el email pasaría a ser un medio de comunicación obsoleto, debido a las nacientes herramientas de mensaje inmediato como WhatsApp y la facilidad con la cual se puede hacer llegar un mensaje a través de redes sociales.

Sin embargo, ¿qué empresa considera práctico o formal mandar un mensaje directo al teléfono del CEO de otra compañía? ¿cómo generar una base de datos estable únicamente con números de contacto? Esa y muchas razones explican por qué el correo electrónico sigue siendo una herramienta imprescindible para muchas compañías, y por qué hasta el día de hoy funciona como una poderosa herramienta para generar clientes potenciales.

Es por ello por lo que en este artículo te explicaremos cuáles son las bases para armar una estrategia de email marketing efectiva, para que no dependas de un solo programa para poder eficientar tus campañas y descubras una mejor alternativa a Mailchimp.

Determina cuáles son tus objetivos

Cualquier acción que no tenga un propósito, no pueda ser medible ni cuantificable, no será útil en lo absoluto para ayudarte a vender, de ahí que es indispensable que delimites cuáles son los objetivos que estás buscando.

Por ejemplo, si tienes una tienda de ropa ya sea física o virtual y deseas dar a conocer todo lo que se viene para la nueva temporada, una campaña de email con promociones o cupones de descuento para aquellos clientes que forman parte de tu base de datos puede ser una buena estrategia

Tener objetivos claros siempre te ayudará a definir de mejor manera tus metas.

Define el tipo de contenido que te sea más útil

Dependiendo el giro y las fortalezas de tu negocio, será el tipo de contenido que habrás de elegir para obtener mejores resultados, ya sea a través de reviews, banners, fotografías, videos, testimoniales, ofertas, etc.

Un dato importante es que dicho contenido debe ser lo suficientemente atractivo como para llamar la atención de quienes recibirán tus mensajes, o de otra forma terminará siendo parte de la bandeja de spam, por ello, si consideras que un mensaje diferente a la semana representa mucho trabajo, puedes generar campañas mensuales, pero cuyo contenido sea realmente de valor.

Planifica todas tus campañas

Así como ninguna acción debe ser ejecutada sin cumplir con un propósito, pueda ser medible y cuantificable, toda campaña exitosa debe llevar detrás de si una preparación rigurosa y estratégicamente planificada.

Es por ello por lo que, inmediatamente después de haber definido cuáles son tus objetivos y el formato más adecuado para hacer llegar tu mensaje, debes calendarizar los días y los horarios en los que tienes más probabilidades de que tu target abra tus correos.

De igual manera, una buena calendarización te dará la oportunidad de identificar la calidad de los prospectos que has captado, y en qué segmento de tu funnel de ventas los irás clasificando para poder generar contenido acorde a esto.

Analiza tus métricas

La mayoría de las herramientas que te permiten hacer email marketing, te brindan mucha información para que a partir de ella puedas tomar decisiones con respecto a tus campañas, de ahí es importante analizar tu aumento de suscriptores, tasa de bajas, tasa de apertura en tus correos, clics en los enlaces de tus mensajes, métricas de conversión, etc.

Hacer este análisis te permitirá saber qué estás haciendo bien y en qué podrías mejorar, así como si el contenido que estás utilizando es la mejor opción para captar clientes potenciales.

Tener una estrategia de email marketing eficaz y que pueda automatizarse no es cosa sencilla, sin embargo, si sigues estos pasos seguramente obtendrás muy buenos resultados.