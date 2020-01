Immad Akhund es un ángel inversor en más de 100 startups. Es alumno de Y Combinator y ahora es socio del acelerador. Además, es un inversor prolífico por derecho propio: ha invertido dinero en unas 120 empresas diferentes durante los últimos tres años.

En estos días, está trabajando en Mercury, una solución bancaria para abordar mejor las necesidades de las empresas en etapa inicial.

“La banca siempre ha sido algo en lo que, especialmente en el mundo de las startups, solo estás usando estas cosas arcaicas y horribles que te cobran tarifas extrañas”, dice Immad. “Parecía obvio que alguien debería innovar allí”.

Hasta ahora, Immad ha recaudado $ 26 millones para hacer crecer Mercurio. Andreessen Horowitz lideró la ronda inicial de $ 6 millones de la compañía, e Immad aseguró $ 20 millones para su ronda Serie A, dirigida por CRV.

Aquí, comparte ideas sobre cómo construir una empresa que los inversores simplemente no pueden dejar pasar y explica por qué es esencial conectarse con otros fundadores.

Todavía hay algo sobre Silicon Valley

Immad ha llevado a cabo procesos de recaudación de fondos en Londres y Silicon Valley. Trató de crecer en Londres hace más de 10 años y finalmente no tuvo éxito. Crecer en San Francisco ha sido diferente.

Si bien reconoce que el área de la Bahía tiene sus problemas, está convencido de que “es el lugar indicado si estás recaudando dinero”.

He aquí por qué: si una empresa puede mostrar las métricas de crecimiento correctas, “definitivamente se financiará” en Silicon Valley.

¿Qué lo convierte un negocio “definitivamente financiable” en San Francisco? Immad sugiere lo siguiente:

Algo en un gran mercado: “idealmente en un mercado de alto crecimiento” como SaaS

“idealmente en un mercado de alto crecimiento” como SaaS Al menos uno de los fundadores debe ser ingeniero.

Que la compañía haya alcanzado los $ 20k MRR

Una vez que una compañía ha alcanzado el MRR de $ 20k, debe mostrar una tasa de crecimiento “razonable” mes a mes de al menos 15 por ciento

“Creo que sobre todo si has alcanzado ese nivel, especialmente si estás en un centro tecnológico razonable, es casi seguro que obtendrás fondos iniciales de algún tipo a menos que seas poco realista con tu evaluación”, dice Immad.

La tasa de crecimiento es clave para la financiación de capital riesgo: “La tasa de crecimiento plana o negativa es casi completamente infundable”, dice.

Pero antes de que los emprendedores persigan estrategias de crecimiento, Immad dice que el enfoque debería estar en retener a tu cliente. “Mucho crecimiento no tiene que ver con agregar nuevos clientes. Si los clientes [actuales] siguen comprando más, de ahí puede venir mucho crecimiento ”, señala.

Eliminar el riesgo lo ayudará a llegar al “sí”

“Cada empresa tiene riesgos ligeramente diferentes”, observa.

Usando Mercurio como ejemplo, ilustra cómo eliminó el riesgo en la etapa inicial:

¿Es probable que se construya un producto exitoso? Dado que Mercury es la cuarta compañía de Immad, por supuesto, esto fue un poco arriesgado. “Pero para alguien que no ha construido un producto antes, es un riesgo potencial”, señala.

Dado que Mercury es la cuarta compañía de Immad, por supuesto, esto fue un poco arriesgado. “Pero para alguien que no ha construido un producto antes, es un riesgo potencial”, señala. ¿Hay clientes para este producto? “Este estaba un poco menos arriesgado porque yo era mi propio cliente”, dice Immad. A pesar de que no tenía cartas de intención (LOI) desde el principio, ayudó que algunos de los inversores con los que estaba hablando también habían sido fundadores. Entonces podrían relacionarse con la necesidad del mercado de una mejor banca.

“Este estaba un poco menos arriesgado porque yo era mi propio cliente”, dice Immad. A pesar de que no tenía cartas de intención (LOI) desde el principio, ayudó que algunos de los inversores con los que estaba hablando también habían sido fundadores. Entonces podrían relacionarse con la necesidad del mercado de una mejor banca. ¿Es posible la empresa desde una perspectiva normativa? Al principio, pasó mucho tiempo hablando con abogados y banqueros. También se acercó a los patrocinadores bancarios y pudo obtener hojas de términos de ellos, lo que ayudó a mostrar la viabilidad de su idea incluso en un sector muy regulado.

“No se puede simplemente acudir a un inversor y decirle, tengo esta idea”, dice Immad. Debes demostrar que has creado el producto y tienes motivos para creer que suficientes personas se convertirán en clientes. Pero él reconoce, “si es un producto suficientemente complicado, no siempre se puede eliminar el riesgo [en todos los aspectos]”.

Olvídate de los inversores, al menos para comenzar

Aconseja a los nuevos fundadores que se conecten con otros empresarios, en lugar de reunirse exclusivamente con inversores.

“No me gusta la palabra,” networking “, pero ayuda a tener una comunidad de emprendedores realmente buena”, dice. De hecho, es una forma más orgánica de llegar a donde vas.

“Creo que es útil no solo para tu psicología personal, sino para ayudar a obtener presentaciones a los inversores”, dice sobre la conexión con otros empresarios.

“De hecho, creo que es la mejor manera de llegar a otros inversores, y no solo a cualquier inversor, sino a buenos inversores. Porque los emprendedores no van a recomendar inversores que no les hayan servido a ellos, ¿verdad?

También es más fácil crear conexiones con los fundadores porque “no les estás vendiendo”, señala.

“Primero ve a hablar con los emprendedores, espero que sean tus amigos. Eso hace que sea una situación de menor presión para ti lo que que mejora la presentación de tu idea. Y también ayuda (con suerte) a que se entusiasmen contigo, para que te presenten a sus amigos inversionistas ”.