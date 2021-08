Las criptomonedas han conquistado el mundo de las apuestas deportivas online. Se están volviendo más populares que los tipos de pago más tradicionales debido a su mayor e importante ventaja, el Anonimato. Proteger su privacidad es imprescindible en el mundo moderno de hoy. Y vemos que cada vez más usuarios en línea buscan el nivel adicional de seguridad que solo las criptomonedas pueden ofrecer.

Una de las criptomonedas que se está volviendo más popular últimamente es Ethereum. Las apuestas deportivas de Ethereum han ido en aumento y no deja de dominar el mundo de los deportes en línea. Es una plataforma blockchain con su propia criptomoneda llamada Ether y tiene su propio lenguaje de programación Solidity. Como red blockchain, Ethereum está completamente descentralizado, lo que lo convierte en una oportunidad aún mejor para proteger la privacidad de sus usuarios. Hay muchas cosas para las que se puede usar Ethereum y una de ellas también es el comercio en línea. Puede intercambiar todo tipo de criptomonedas en Crypto Exchanges y hemos comparado las que brindan los niveles más altos de anonimato para que las disfrute.

Lo que necesitas saber sobre el trading

Invertir o comerciar en Ethereum u otros tipos de criptomonedas puede resultar intimidante al principio. Hay noticias frecuentes sobre estafas y personas que pierden dinero. Si bien esto es cierto, y han sucedido y continúan sucediendo muchas estafas, nunca ha sido tan simple invertir y comerciar de manera segura en criptomonedas como lo es hoy. Como criptomoneda, Ethereum ocupa el segundo lugar en valor de mercado solo después de Bitcoin, a partir de mayo de 2021.

A diferencia de la cadena de bloques de Bitcoin, la cadena de bloques de Ethereum no se creó para admitir una criptomoneda. La criptomoneda Ether se creó para proporcionar una moneda interna para aplicaciones creadas en la cadena de bloques Ethereum. Ethereum tiene ambiciones más amplias. Quiere ser una plataforma para todo tipo de aplicaciones que pueda almacenar información de forma segura.

La mayoría de los usuarios modernos de Internet valoran su privacidad. Eligen la industria de la criptografía para obtener servicios anónimos. Los usuarios de criptomonedas pueden transferir su dinero y comprar diversos bienes o servicios sin un tercero. Si bien existen muchos intercambios de criptomonedas, no todos pueden ofrecerle un anonimato completo. Además, puede encontrarse con un servicio poco confiable que roba sus monedas digitales y vende su información privada a los estafadores. Por lo tanto, asegúrese de buscar siempre la grieta y cualquier posible debilidad al realizar operaciones en línea. Para evitar que eso le suceda, consulte la lista a continuación.



Coinbase

Este es el intercambio de criptomonedas más popular y ampliamente utilizado en los Estados Unidos. Fue fundado en 2012 y es un intercambio totalmente autorizado y regulado. Por lo que brindará un alto nivel de seguridad a todas sus inversiones. Pero su lado negativo es que las tarifas por usar Coinbase pueden ser un poco altas y el usuario no controla las llaves de su billetera. Aún así, tendrá una sensación de seguridad adicional porque está altamente regulado. Y no ha habido controversias sobre el uso de Coinbase en el pasado.

Binance

Binance Exchange se fundó en 2017 con un fuerte enfoque en el comercio alternativo de monedas. Ofrece más de 100 pares comerciales diferentes entre diferentes criptomonedas. También proporciona tarifas más bajas en comparación con otros intercambios de criptomonedas, lo cual es una ventaja definitiva.

Esa es una de las razones por las que comenzó a dominar el mercado cambiario global, ocupando una parte significativa del volumen de operaciones de cifrado cada día.

Binance es adecuado para personas que desean comerciar o invertir en altcoins menos conocidas. Binance ofrece más de 50 criptomonedas diferentes para comerciar y es una buena opción para cualquiera que quiera gráficos más avanzados que la mayoría de los otros intercambios. Las características, las capacidades de creación de gráficos y los datos que vienen con su cuenta son realmente impresionantes, especialmente si considera sus tarifas razonables.

Bisq

Bisq es un software que puede descargar y ofrece Bitcoin descentralizado peer-to-peer y otros intercambios de criptomonedas. No se puede eliminar y solo el usuario tiene la capacidad de controlar sus propios fondos. Bisq es muy diferente de Coinbase. Es accesible para cualquier persona con una computadora o un teléfono inteligente y no hay proceso de registro.

Esto lo hace muy adecuado para quienes buscan un nivel adicional de privacidad o para quienes evitan usar su identificación emitida por el gobierno. Bisq ofrece el comercio de varias monedas fiduciarias diferentes, incluido el USD, así como Bitcoin y varias otras criptomonedas.

Hay millones de personas en el mundo que no tienen acceso a cuentas bancarias o medios para comerciar porque sus países pueden no tener la infraestructura financiera adecuada o las personas pueden no tener una identificación emitida por el gobierno. Bitcoin, utilizado en conjunto con un intercambio descentralizado como Bisq, puede ser una buena solución en estos casos.

Godex.io

Si necesita un intercambio de criptomonedas anónimo probado, esta es la plataforma forma a tener en cuenta. Ella ha estado ofreciendo sus servicios desde 2017. Actualmente, este intercambio tiene muchas críticas positivas de miles de usuarios que demuestran su imparcialidad y confiabilidad.

La plataforma admite más de 200 monedas digitales diferentes. El tiempo de procesamiento de la solicitud es de hasta 30 minutos. Después de eso, los usuarios pueden obtener la criptomoneda que deseen. El sitio web ofrece una interfaz agradable que le permite controlar todas sus transacciones. Además, no existe un proceso de verificación en este intercambio de cifrado. La plataforma mantiene los nombres de sus clientes bajo llave. También hay un atractivo programa de afiliados y bonificaciones.

Le hemos dado la opción de elegir entre los intercambios de criptomonedas más regulados pero también los más anónimos. Hay cosas que debe tener en cuenta al elegir uno. Cuando existe la posibilidad de ganar dinero, también hay personas que intentarán estafarlo. Así que asegúrese de utilizar un intercambio confiable que ofrezca la criptomoneda que eligió y no se equivocará. Incluso si se trata de cantidades grandes o pequeñas, es imprescindible utilizar el sentido común.

Lo mismo ocurre cuando elige un sitio de apuestas deportivas criptográficas en línea. Y sigue a Ethereum. Esperamos que sucedan cosas maravillosas en el futuro. No querrás perderte todo.