“Las opiniones de los usuarios siempre son una referencia importante. Google y Facebook pueden ser un buen punto de partida para que conozcas la experiencia que han tenido los clientes de cualquier fintech”, dijo Chávez.

De esta manera puedes evaluar la calidad del servicio, validar que las características de sus productos empatan con lo que promocionan y conocer la experiencia que otras personas han tenido al obtener un crédito personal con la empresa en cuestión.

2. Requisitos

“Si te dicen que no revisan Buró de Crédito, hay que tener mucho cuidado, ya que, muchos estafadores utilizan eso como gancho para atraer a las personas y después pedirles un anticipo para agilizar o comenzar el trámite. Obviamente, una vez que lo consiguen, desaparecen”, advirtió.

De acuerdo con el directivo, el simple hecho de que te ofrezcan no revisar tu buró al solicitar un crédito personal es mala señal, ya que, en el mejor de los casos, es probable que te otorguen una tasa de interés sumamente elevada.

3. Estatus de regulación

“Otro punto muy importante es validar que la empresa haya presentado su solicitud ante la autoridad para operar de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley Fintech, que es el marco regulatorio aplicable para las empresas de este sector”, destacó Chávez.

El directivo aclaró que la autoridad aún no emite respuesta sobre las solicitudes que recibió el año pasado; sin embargo, no está de más averiguar en qué parte del proceso se encuentran y verificar la claridad y apertura con la que comunican su respectivo avance sobre este punto en particular.

La fintech yotepresto.com opera a través del esquema p2p lending, modalidad de fondeo colectivo que conecta a personas que buscan un crédito personal con personas que quieren invertir su dinero prestándolo con una tasa de interés.