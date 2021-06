En marzo, a principios de este año, se lanzó Biometrics for All (B4LL), un escaparate biométrico multimodal que permite a los proveedores de servicios digitales probar diferentes soluciones biométricas para múltiples casos de uso en mercados emergentes; todos utilizando un entorno seguro.

GSMA anunció el lanzamiento de la aplicación completa Biometrics for All (o aplicación B4LL), “que incluye no solo el elemento de identificación basado en voz que habíamos desarrollado anteriormente, sino también capacidades de reconocimiento facial y de huellas dactilares.”

B4LL – Aplicación móvil

El objetivo de la aplicación B4LL es permitir que los proveedores de servicios digitales prueben diversas modalidades biométricas y casos de uso en los que estén interesados, que se pueden simular en el entorno B4LL. “Queremos reducir los desafíos de la adopción de datos biométricos, lo que permite comprender mejor qué tipo de datos biométricos y qué tipo de solución encajaría mejor en el propósito de su negocio”.

Ver más: La biometría y autenticación es el nuevo horizonte para la prevención de fraudes en América Latina

B4LL apunta al uso de biometría en países de ingresos bajos / medianos. Por lo tanto, nuestras soluciones están diseñadas para usarse en teléfonos con funciones y teléfonos inteligentes de baja tecnología con una cámara de baja resolución o sin cámara. Por ejemplo, la solución de huellas dactilares adoptada por B4LL, funciona utilizando la cámara para capturar datos, lo que hace posible su uso en entornos de baja tecnología donde no hay un sensor de huellas dactilares disponible.

La interfaz fue construida para ser simple y objetiva, simulando un entorno de servicios financieros y permitiendo una mejor experiencia de usuario. El usuario puede elegir qué tipo de datos biométricos utilizar en el proceso de registro o cuándo se requiere autenticación. Otras posibilidades también están disponibles en las configuraciones que, cuando se prueban, demuestran el gran potencial de la biometría.

Capacidad de prueba de casos de uso múltiple

Para la demostración inicial centrada en la voz, la geografía prevista del proyecto es Pakistán, y estamos trabajando con Easypaisa, un proveedor líder de dinero móvil operado por Telenor Microfinance Bank para demostrar el valor de este activo. Específicamente, el activo B4LL simulará una experiencia de centro de llamadas IVR habilitada por voz para Easypaisa para ayudarlo a evaluar la utilidad de dicha tecnología para sus clientes y, si se encuentra positiva, adoptarla más ampliamente en sus operaciones.

“B4LL ha sido un activo muy útil para nosotros a la hora de evaluar la utilidad de las técnicas de verificación biométrica habilitadas por voz para nuestros clientes y estamos encantados de trabajar con GSMA Inclusive Tech Lab en esta asociación” – Omar Moeen Malik, Director de Pagos Digitales y Carteras en Easypaisa / Telenor Microfinance Bank.

Al igual que con Easypaisa, el laboratorio puede personalizar el elemento del centro de llamadas IVR de B4LL para simular una experiencia de autenticación biométrica para cualquier caso de uso que un proveedor de servicios desee probar antes de tomar una decisión sobre si adoptarlo o no en su mercado.



Los diferentes mercados y proveedores de servicios digitales tienen diferentes requisitos, pero la arquitectura técnica de B4LL es lo suficientemente modular para adaptarse a diferentes contextos y simular los controles de identidad necesarios habilitados biométricamente que son específicamente relevantes para ellos. La aplicación B4LL está impulsada por tecnología de vanguardia con arquitectura modular que se puede personalizar rápidamente según las necesidades de cualquier proveedor de servicios digitales para incorporar nuevos casos de uso u otras soluciones de verificación biométrica para una demostración en particular.

Nuestro escaparate tiene varios casos de uso que abarcan desde el proceso de inscripción biométrica hasta la verificación para autorizar el acceso a los servicios. La cantidad de casos de uso siempre está creciendo, pero entendemos que cada negocio es único y tiene diferentes requisitos. Por lo tanto, desarrollamos continuamente nuevos casos de uso y personalizamos nuestros activos para satisfacer sus necesidades y objetivos comerciales. Invitamos a los interesados ​​a traer nuevas ideas para que las implementemos.

Experiencia técnica confiable

El equipo de GSMA Inclusive Tech Lab que ha desarrollado B4LL tiene una profunda experiencia técnica en identidad digital y estará encantado de aportar su conocimiento

dge para influir en los casos de uso específicos para los que los proveedores de servicios digitales deseen probar una solución de verificación biométrica.

Entendemos que adoptar una nueva tecnología o servicios puede ser complicado de navegar, por lo que, además de los activos técnicos que ponemos a disposición, también podemos brindar experiencia para ayudarlo a usted y a su equipo a comprender los impactos del uso de la biometría y durante la adopción de soluciones biométricas. . Nuestro principal objetivo es mostrarle cómo la biometría está disponible para ayudarlo y mejorar sus servicios.

La aplicación B4LL ahora se lanza con algunos casos de uso diferentes que utilizan reconocimiento de voz, huellas dactilares y rostro. Podemos personalizar el activo B4LL según sus necesidades específicas, ¡así que póngase en contacto!