No solo las ‘ciudades globales’ son un riesgo de SARS, H1N1 o COVID-19, sino también ciudades secundarias y otros centros urbanos . Los estudiosos han descubierto que las pandemias a menudo emergen del borde de las ciudades. Los brotes virales se incuban y transmiten con frecuencia a través de comunidades periurbanas y corredores de transporte en las afueras de las ciudades antes de que se extiendan al centro de la ciudad. No son solo las ciudades , sino también sus cadenas de suministro locales y globales, redes de viajes, aeropuertos y vecindarios específicos que son fuentes de contagio.

Las ciudades que son abiertas, transparentes, colaborativas y adoptan respuestas integrales están mejor equipadas para manejar las pandemias que aquellas que no lo son. Si bien aún es demasiado pronto para declarar un éxito, se destaca la respuesta temprana de Taiwán y Singapur al brote de COVID-19. Tanto Taipei como Singapur aplicaron las lecciones de las pandemias pasadas y contaron con las capacidades de investigación, los sistemas de salud y, lo que es más importante, el tipo de liderazgo adecuado para tomar rápidamente medidas decisivas. Pudieron aplanar la curva pandémica a través de la detección temprana, evitando que sus sistemas de salud se abrumaran rápidamente.

No es sorprendente que las ciudades que cuentan con una sólida gobernanza e infraestructura de salud estén en una mejor posición para manejar las pandemias y las tasas más bajas de mortalidad (CFR) y el exceso de mortalidad que las que no lo hacen. Adoptar una combinación de medidas de vigilancia proactiva, comunicación de rutina, aislamiento rápido y protección personal y comunitaria (por ejemplo, distanciamiento social) es fundamental. Muchas de estas mismas medidas fueron adoptadas por la ciudad china de Hangzhou pocos días después del descubrimiento del virus. Del mismo modo, el número, la calidad y la accesibilidad (y la capacidad de aumento) de hospitales, unidades de cuidados internos, camas de hospital y soluciones IV y respiradores pueden determinar si una ciudad maneja efectivamente una pandemia o no.