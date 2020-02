Históricamente, Satoshi Nakamoto propuso Bitcoin como un sistema de pago descentralizado. Durante los primeros tiempos, el funcionamiento del sistema fue el esperado. Sin embargo, Bitcoin comenzó a enfrentar problemas de escalabilidad y descentralización con el aumento en el número de usuarios. Hoy, la comunidad está buscando activamente soluciones e intentando evitar errores mediante nuevas formas de resolver estos problemas.

En 2017, el proyecto Enecuum anunció su propia solución: una blockchain con master nodos móviles y soporte para varias blockchains paralelas. Después de dos años de desarrollo y pruebas activas, el proyecto planeó lanzar la red principal en diciembre de 2019.

En los últimos días, analizamos la documentación técnica de Enecuum, recibimos comentarios de los desarrolladores y terminamos centrándonos en el nodo principal móvil del proyecto.

Algoritmo de consenso

Enecuum utiliza el protocolo híbrido Trinity personalizado basado en el consenso Bitcoin-NG y la Prueba de actividad (PoA).

Una característica distintiva de Bitcoin-NG es la separación de la minería de Prueba de trabajo (PoW) y la publicación de la transacción.

Bitcoin-NG tiene dos tipos de bloques:

Los bloques clave se basan en el PoW, un enlace al bloque anterior, una recompensa por la minería y la clave pública del minero.

Los micro bloques almacenan solo datos de transacciones. El minero del bloque clave es responsable de confirmar las transacciones durante el tiempo hasta que un nuevo bloque clave sea calculado.

PoA (Prueba de Actividad) es un algoritmo de consenso híbrido que combina los elementos de PoW y Prueba de Participación (PoS). Los mineros de PoW resuelven una tarea criptográfica y crean bloques vacíos. Estos «espacios en blanco» se convertirán en bloques completos después de ser firmados por varios mineros PoS seleccionados al azar.

Los desarrolladores de Enecuum han modificado significativamente estos algoritmos: agregaron el concepto de macrobloque y minería PoA. En el protocolo Trinity, las transacciones no se publican de inmediato, sino que se acumulan en un macrobloque. Simultáneamente, tres tipos de nodos son responsables de crear cadenas de bloques: PoW (computadoras personales), PoS (monedas) y PoA (teléfonos móviles).

La cadena de bloques Enecuum se forma de la siguiente manera:

Los mineros de PoW encuentran y publican un macrobloque vacío, es decir, un bloque clave. Entre los mineros de PoS, un líder de PoS se selecciona aleatoriamente como LPoS. LPoS actuará como la instancia de administración durante el tiempo hasta el lanzamiento del siguiente bloque clave. El líder recibe la versión completa de la clave secreta de otros mineros de PoS. Una clave secreta es una clave de sesión necesaria para firmar micro bloques, la cual se distribuye entre los mineros de PoS. Solo los mineros PoS seleccionados con la versión completa de la clave secreta pueden aceptar y firmar bloques de mineros PoA. Los mineros de PoA firman micro bloques con transacciones y los envían a LPoS. Enecuum utiliza criptografía basada en ID y es por eso que los mineros de PoA no necesitan descargar y recalcular toda la cadena de bloques. El grupo PoA verifica la autenticidad del líder PoS después de verificar su firma. El líder puede firmarlo solo si hay una versión completa de la clave secreta. LPoS firma los micro bloques y los publica en la cadena de bloques con una solicitud de transmisión. Los mineros de PoW recopilan y combinan el bloque clave y los micro bloques firmados en un macrobloque y lo publican en la cadena de bloques.

Tecnología HyperDAG

Enecuum soporta la creación de blockchains que se ejecutan simultáneamente como parte de una blockchain principal por medios HyperDAG.

Tenga en cuenta que el número de transacciones aumenta con un aumento en el número de ramales blockchain. Durante las pruebas, Enecuum pudo alcanzar una velocidad de 18.000 transacciones por segundo.

Contratos Inteligentes SHARNELL

La Lógica Lineal Exponencial No conmutativa Compartida (SHARNELL por sus siglas en inglés) es un contrato inteligente basado en lógica lineal y un conjunto de operaciones simples (hash, verificación de firma).

Al aplicar la lógica lineal y las operaciones enumeradas anteriormente, un contrato inteligente podría describirse como el resultado de una función arbitraria. De esta forma, se pueden encontrar errores y se puede estimar el tiempo de ejecución de un contrato inteligente en la etapa de compilación.

Token ENQ

Enecuum tiene su token de utilidad ENQ. Se utiliza para

recompensar a los mineros;

pago de tarifas de transacción;

emitir nuevos tokens dentro de la red;

contratos inteligentes.

Los tokens ENQ nativos se pueden comprar en el exchange SUEX . KuCoin, CREX24 y GRAVIEX intercambian tokens comerciales del estándar ERC-20.

En el primer trimestre de 2020, Enecuum lanzará la migración de tokens ERC-20 a la red principal.

Minería

Enecuum tiene tres tipos de minería: PoW, PoS y PoA. La minería PoW está diseñada para computadoras personales. La minería PoA se puede hacer en el teléfono inteligente. La operación de PoS requiere un servidor.

La recompensa por los bloques minados se distribuye entre los mineros. Los nodos de PoW reciben 10%, PoSs – 30%, PoAs – 60%.

Enecuum tiene un programa de referidos de dos niveles para mineros PoA integrado en el protocolo. Tanto el referente como el referido reciben un 10% adicional de recompensa minera.

Los mineros móviles requieren tener al menos 25 y un máximo de 25.000 ENQ. Los propietarios de las 100 billeteras de red más grandes pueden convertirse en mineros PoS.

Solo los mineros de PoS reciben comisiones de transacción en Enecuum. En este momento no hay comisiones de red. La comisión de transacción será de 0,001 ENQ después del lanzamiento de la red principal (mainnet).

Tokens de Minería

Los tokens de minería son tokens publicados por el usuario para la minería PoA en la red Enecuum. Se pueden usar para expandir la comunidad y el crowdfunding.

El proyecto planea crear un mercado donde los usuarios elegirán tokens para la minería en función del precio, el coeficiente de retorno de la inversión y el volumen actual de trading.

Para la creación de tokens de minería no se necesita hardware o software especial. Parámetros del token: su nombre, período de emisión y suministro total, se establecen en el sitio web de Enecuum.

Respaldo inteligente

El respaldo inteligente (smart staking) es una oportunidad para respaldar con billeteras pequeñas. Gracias al respaldo inteligente, los mineros de PoS pueden ganar más y los poseedores de monedas pueden recibir parte de la recompensa por realizar transacciones.

El iniciador del respaldo inteligente publica un plan de negocios en línea. Este plan indica cuántos tokens planea recolectar el iniciador, cuánto ganará como minero de PoS y qué porcentaje de tokens recibirán los poseedores de tokens.

El iniciador toma riesgos. Un contrato inteligente congela sus tokens en la cantidad de pagos a los participantes en el contrato. Los usuarios recibirán estos tokens para cualquier resultado.

El respaldo inteligente permite ganar en transacciones a usuarios que no pueden convertirse en mineros de PoS. Además, incentiva a los mineros de PoS a trabajar en beneficio de la red.

Aplicaciones móviles

Enecuum ha desarrollado dos aplicaciones móviles utilizadas para billetera y ejecutar un nodo.

El monedero está disponible en Google Play y AppStore. Actualmente, solo puede obtener la aplicación de nodo del sitio web de Enecuum en un dispositivo Android. Requisitos mínimos: Android 4.4, procesador de 1 GHz, 1.5 GB de RAM.

Las aplicaciones tienen una interfaz similar. Una vez que se familiarice con una aplicación, será fácil tratar con otra. Para comenzar, debe crear o importar claves públicas / privadas que estén emparejadas. Después de eso, puedes minar tokens y acceder a tu billetera.

La aplicación de minería se ejecuta en segundo plano. Para que sea confiable, debe permitir la ejecución automática y la actividad en segundo plano. El nodo casi no afecta la batería. La aplicación consume aproximadamente 1–1,5% de la carga. A modo de comparación, Telegram consume 4,5%.

Rentabilidad de la minería móvil

La recompensa por la minería de PoA depende de tres parámetros: la cantidad de tokens de respaldo, la potencia de cálculo del teléfono y la calidad de la conexión (la más importante).

El poder computacional de un teléfono inteligente promedio es suficiente para firmar micro bloques, pero el teléfono no recibirá una recompensa si no envía los micro bloques firmados antes de la publicación de un nuevo bloque clave. La regla principal de la minería de PoA es estar siempre en línea, es decir, activo.

Durante diez días de minería en Xiaomi Mi5, obtuvimos 22 ENQ. Después de la primera semana, obtuvimos 16 ENQ, un poco más que el Enecuum previsto en la calculadora de ROI. Aunque el nodo no estuvo en línea durante varias horas, el rendimiento minero semanal fue de 1,8%.

La rentabilidad de la minería depende del número total de tokens en respaldo. Al momento de escribir, el ROI para el stake máximo de 25.000 ENQ (US$ 545) fue del 71% (US$ 390). La rentabilidad de los referidos fue mayor: 79% anual (US$ 430).

Equipo

Enecuum es un proyecto internacional con sede en Hong Kong. Entre los desarrolladores de Enecuum están:

Prof. Sergey Bezzateev – jefe del departamento de investigación, profesor de la Facultad de Seguridad de la Tecnología de la Información SUAI, autor de más de 50 publicaciones en el campo de la criptografía y la seguridad de la información.

– jefe del departamento de investigación, profesor de la Facultad de Seguridad de la Tecnología de la Información SUAI, autor de más de 50 publicaciones en el campo de la criptografía y la seguridad de la información. Mikhail Sayfullin – CEO del proyecto, en el negocio desde 2002, en TI desde 2014.

– CEO del proyecto, en el negocio desde 2002, en TI desde 2014. Konstantin Zhidanov – CTO del proyecto, desarrollador con habilidades de programación en lenguajes de bajo nivel, profesor de SUAI.

Conclusiones

Enecuum es un proyecto con un interesante algoritmo de consenso híbrido y un umbral de entrada bajo para los usuarios.

La minería en teléfonos móviles prácticamente no requiere inversiones: solo necesita una aplicación y 25 ENQ (US$ 0,5). La red de prueba Enecuum tiene más de 1.200 nodos móviles de 50 países.

La ubicación de Master nodos se puede ver en el explorador blockchain de Enecuum.

Se espera que la combinación de tres algoritmos de prueba evite problemas con la centralización de la red: la concentración de poder de cómputo en regiones con electricidad barata y la toma de poder por «billeteras ricas».

Ahora estamos esperando el lanzamiento de la red principal para ver si Enecuum tiene éxito.

Fuente: Criptonoticias