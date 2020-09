Futuro, Tecnologia, Criatividade e Humanidade são assuntos que estarão em evidência na Social Media Week São Paulo – SMWSP Futech 2020, que acontece até o dia 8 de outubro. A Stefanini, referência em soluções digitais, participará na semana Tecnologia, no dia 21 de setembro, das 10 às 10h45, com o webinar ‘Como os avanços em processamento de linguagem natural (NLP) podem mudar tudo o que você sabe sobre individualidade’. A palestra será conduzida por Alex Winetzki, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Stefanini.

Em sua explanação, Winetzki vai contar como as plataformas de IA conseguem entender a voz humana e o quanto são capazes de amplificar ideias, opiniões e preconceitos. Será uma jornada sobre o papel dos bots, sistemas de autorresposta e armadilhas mentais que estão mudando a política, a sociedade e a maneira como nos vemos.

Alex Winetzki foi responsável pela supervisão e criação da Sophie, plataforma de inteligência cognitiva da companhia, desde a sua concepção, em 2013. Com mais de 150 clientes entre as maiores corporações do mundo, Sophie é uma das plataformas de IA para customer services mais respeitadas no mercado global. E o escopo e a velocidade de sua visão continuam a crescer e ganhar cada vez mais conhecimento.

ANOTE EM SUA AGENDA:

SMWSP Futech 2020 | Tema ‘Human.X – fator humano: como o futuro colocará as pessoas em primeiro lugar e será orientado às experiências’

Público-alvo: profissionais de tecnologia, criatividade, inovação, comunicação, empreendedorismo e bem-estar.

Data: até 8 de outubro

Inscrições: https://bit.ly/2Rzk7Gt