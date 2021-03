Algunos usuarios de iOS reclaman que sus contactos desaparecen, especialmente después de una actualización del programa del iPhone. Se ha descubierto que la desafortunada actualización de software es una de las principales razones detrás del problema «Los contactos del iPhone no se muestran».

Si sus contactos desaparecieron misteriosamente después de la actualización de iOS 14/13/12, siga leyendo para conocer algunas de las soluciones más nuevas de 2021, puediendo intentar devolver la normalidad a su aplicación de contactos y recuperar los contactos perdidos.

La mejor herramienta para probar es iMyFone D-Back, que puede recuperar fácilmente sus datos perdidos independientemente de las circunstancias que llevaron a la pérdida.

5 consejos útiles para resolver el problema de la desaparición de los contactos del iPhone

Solución 1: Apague los contactos en iCloud y vuelva a encenderlos

Solución 2: Vaya a la configuración de grupos de contactos.

Paso 1: Vaya a la aplicación Contactos. Haga clic en grupos en la parte superior de su página de contactos. Elija “Todo en mi iPhone” en lugar de “Todo en iCloud”.

Paso 2: Verifique si los contactos faltantes han regresado. Si no es así, pruebe nuestra tercera opción.

Solución 3: Vaya a la configuración de grupos de contactos.

Paso 1: Vaya a Ajustes > General > Restablecer > Restablecer configuración de red.

Paso 2: Ingrese su contraseña cuando se le solicite.

Paso 3: Debería ver un mensaje de advertencia de que esta acción eliminará todas sus configuraciones de red. Elija “Restablecer Configuración de Red” para continuar.

Paso 4: Verifique si sus contactos desaparecidos del iPhone reaparecieron.

Solución 4: Cambie la cuenta predeterminada en la configuración otra vez a iCloud

Solución 5: Restaure los contactos del iPhone desde la copia de seguridad de iTunes

Recuperar tus fotos del iPhone que no enciende

Cuando el teléfono no enciende lo primero que debemos hacer es verificar que está pasando. Si la falla está ocurriendo en el sistema operativo, hay grandes posibilidades de que lo puedas volver a prender. En estos casos, es posible restablecer el teléfono de fábrica, o restaurarlo desde iTunes.

Si tienes una copia de seguridad en iTunes o iCloud, es más fácil de sacar las fotos de un iPhone que no enciende. Aquí te recomendamos utilizar la herramienta de recuperación de datos iOS – iMyFone D-Back que permite recuperar datos desde el respaldo de iTunes o iCloud con un clic cuando tu iPhone no prende / está atascado / pantalla rota, etc, puede recuperar todos tus datos sin importar qué problema se encuentra tu iPhone.

Cómo recuperar datos perdidos o borrados de tu iPhone

No es inusual perder datos en el celular, ya sea porque los has borrado de forma accidental, por equivocación, al reinstalar el sistema, porque se te haya mojado tu dispositivo….cualquiera sea la razón no desesperes, tiene solución.

¿Quieres recuperar los datos en caso de que se sobrescriban o se vuelvan irrecuperables? Las cosas pueden parecer bastante sombrías, pero si tienes el suficiente sentido común como para buscar la herramienta de recuperación de datos dedicada para el iPhone, no busques más allá de la aplicación de recuperación de datos para iPhone de iMyFone D-Back. Esta herramienta siempre es tu mejor opción para recuperar datos inaccesibles, corruptos, dañados o formateados debido a fallas en la actualización del iOS, a una degradación o jailbreak.

Con toda esta información, ya puedes relajarte sabiendo que todo tiene solución.