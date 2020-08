La moneda virtual Bitcoin usa una tecnología revolucionaria llamada cadena de bloques (Blockchain, en inglés). El alcance de su aplicación no se limita a las monedas virtuales, y varias compañías, instituciones financieras y gobiernos de todo el mundo están llevando a cabo ensayos prácticos de varios servicios usando esta tecnología. En este artículo presentaremos algunos ejemplos prácticos de Blockchain, incluyendo las monedas virtuales. La tecnología Blockchain es probado actualmente en varios países con el objetivo de aplicarla en varias áreas, incluyendo transacciones financieras. Sin embargo, ya hay algunos negocios que la usan. Aquí presentamos algunos ejemplos prácticos.

Uso para moneda virtual

La moneda virtual Bitcoin fue la primera tecnología Blockchain usada en el mundo. Bitcoin ha sido usado desde el año 2009, y para 2017 ya existían más de 700 monedas virtuales diferentes y el Mercado de capitalización de ha incrementado significativamente desde entonces. Bitcoin sigue manteniendo una gran cuota del mercado. En las monedas virtuales, como Bitcoin, se usa Blockchain como registro de transferencia de información valiosa.

Desde 2017, han prosperado las Ofertas Iniciales de Moneda (ICO, por sus siglas en inglés) basadas en Blockchain. Es posible recaudar fondos a gran escala en poco tiempo usando tokens. Los inversionistas invierten en tokens para anticipar precios altos, y la moneda virtual usada para las transacciones también está en alza. Los entes supervisores también están interesados porque ofrecen una variedad de temas, como la forma en que este enfoque difiere de los valores tradicionales. Las monedas virtuales tienen comisiones bajas y son usadas como medios de liquidación doméstica y remesas extranjeras, pero principalmente se mantienen como activos de inversión cuyos precios se espera que suban. Son muy usadas en China. En Japón también existen muchos servicios de intercambio de monedas virtuales, y en 2016, al igual que en otros países desarrollados, se estableció una legislación para tratar con los temas de lavado de dinero y la protección de los usuarios. Se espera que, en el futuro, el uso de monedas virtuales se extienda.

Moneda virtual y moneda fiduciaria

Se debe destacar que las monedas virtuales, como Bitcoin, no tienen un banco central como emisor, a diferencia del dinero tradicional, como billetes y monedas. Por ende, cuando existe una moneda confiable emitida por un banco central, no se espera que Bitcoin la reemplace. Sin embargo, dado que las monedas virtuales pueden registrar historiales de transacción digitalmente, pueden de hecho tener mejores características contra el lavado de dinero que el efectivo, cuyo historial de transacción no puede ser rastrado. Comparadas con los depósitos bancarios, tienen la ventaja de que no se requiere de intermediarios para el envío, y también protege completamente la privacidad.

En Chipre, las noticias informaron que el uso de Bitcoin se incrementó debido a la expansión del sistema financiero durante la bancarrota de los principales bancos en 2013. En este sentido, se puede decir que ha surgido una nueva moneda que puede competir contra el banco central y los sistemas financieros existentes. Hayek no anticipó el momento en que escribió su teoría de “La desnacionalización de la moneda” (1976), y la pregunta sobre si el país propuesto en este libro puede o no monopolizar la emisión de dinero realmente ocurrió. Mientras tanto, con la división de Bitcoin en agosto de 2017, se hicieron aparentes las características del sistema de consenso autónomo descentralizado que tienen las monedas virtuales. Las monedas virtuales y el dinero electrónico también son diferente, aunque pueden parecer similares debido a las transacciones electrónicas, como las liquidaciones. El dinero electrónico tiene un emisor y se emite como consideración por el efectivo depositado, pero la moneda virtual no tiene un solo emisor, como ya se mencionó, lo cual tampoco significa que exista una minería competitiva. Durante este tiempo, el banco central ha respondido fuertemente ante estas monedas virtuales. Se llevan a cabo experimentos demostrativos coordinando con los bancos centrales de cada país y expertos privados, reconociendo que deben entender la nueva tecnología Blockchain para cumplir con sus responsabilidades como banco central.

El mercado del BTC este mes está en área de precio alto. Aunque alcanzó los $10,000 a mitad de su vida media y se desplomó, los precios bajos comenzaron a aumentar gradualmente.