En Latinoamérica, el trabajo remoto ha crecido en los últimos años. Tecnologías como Smart Cities, Cloud Computing, Internet de las cosas (IoT), Big Data, robotización, entre otras, han contribuido al desarrollo de esta industria, además de ayudar significativamente a la modernización, la reducción del tiempo en la movilidad urbana y para un óptimo buen vivir.

Brasil fue pionero hace más de 20 años implementando trabajo remoto en América Latina. Desde entonces, muchos países de la región están promoviendo el teletrabajo, como México, Ecuador, Perú, Costa Rica, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, donde están actualizando sus marcos regulatorios para regular este tipo de trabajo. Según un estudio de la Academia Internacional para la Transformación del Trabajo para América Latina y el Caribe (ITA-LAC), el trabajo remoto promueve el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Asimismo, este estudio indica que Brasil y Argentina son los países líderes desde 2003; Argentina tiene más de un millón de ciudadanos trabajando en esta modalidad laboral, y Brasil tiene alrededor de 15 millones de teletrabajadores.

Con las amenazas cibernéticas en aumento en los últimos años, colaborar y comunicarse de manera segura dentro de las empresas, requiere canales que deben ser completamente seguros. Hay cientos de amenazas diferentes en este momento, y los piratas informáticos están utilizando esta pandemia como otra superficie para desplegar sus ataques es imprescindible estar preparado para evitar brechas de seguridad. Pero, ¿cuáles son algunas de las mejores prácticas para ayudar a proteger el entorno de trabajo en el hogar?

Compruebe los sitios que visita sobre TLS/SSL

Los diferentes navegadores tienen identificadores únicos para mostrar si un sitio web es seguro y está autenticado. Vea cómo se ve un sitio web seguro en los navegadores populares para saber cómo distinguir los sitios autenticados de los posibles sitios de phishing.

Asegure su red

Una red hackeada puede significar el acceso al sistema por parte de usuarios no autorizados. Elimine esta posibilidad controlando quién puede acceder a la red. Utilice la autenticación multifactorial (MFA) para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a sistemas controlados, como la plataforma de su empresa. Después de todo, la red doméstica en comparación con una red empresarial generalmente es menos segura porque a menudo hay una falta de Sistema de Detección de Intrusiones (IDS) y Sistemas de Prevención de Intrusiones (IPS) en un entorno doméstico.

Asegure su correo electrónico

Puede parecer básico, pero garantizar que separe su correo electrónico del trabajo de su correo electrónico personal puede protegerlo de los ataques. Es bastante común que un virus de su correo electrónico personal infecte también un correo electrónico de trabajo. Puede considerar usar un dispositivo diferente para cada uno, o al menos un inicio de sesión diferente.

Asegure sus dispositivos físicos

La ciberseguridad y la seguridad física son igualmente importantes. Mantenga su espacio de trabajo físico seguro y almacene sus dispositivos de trabajo de forma segura todas las noches. No se aleje de su computadora sin bloquearla. Si es posible, intente usar únicamente su computadora de trabajo para conectarse al entorno empresarial en lugar de usar su computadora personal. Adicionalmente. no permita que los miembros de la familia usen sus dispositivos de trabajo.

Cuidado con los ataques de phishing

A medida que aumentará la demanda de ciertos productos y el efecto económico de esta pandemia se aplicará a todos, tenga cuidado con las nuevas técnicas implementadas por los atacantes para utilizar este pretexto para desplegar sus ataques. Los correos electrónicos con temas como “Las mejores acciones para invertir durante una pandemia”, “Suministros gratuitos proporcionados por su gobierno local” y temas similares a menudo están diseñados para atraer clics, y también requieren más revisión de seguridad porque pueden llevar una carga útil maliciosa.

Colabora remotamente

Puede ser difícil relacionarse con colegas mientras se trabaja de forma remota. Puede considerar configurar registros diarios del equipo para actualizar los estados del proyecto, recibir comentarios y discutir cómo superar los obstáculos. Las herramientas de colaboración en línea pueden ayudar, pero recuerde que incluso estas herramientas pueden abrir vulnerabilidades.

Siga las políticas de la compañía

Siempre se deben seguir las políticas de la compañía, pero es especialmente importante cuando se trabaja desde casa. Informe cualquier comportamiento sospechoso a su departamento de seguridad de TI.

Actualice sus datos de contacto de emergencia

Finalmente, asegúrese de tener listada la información de contacto de emergencia correcta para que, si su empresa envía actualizaciones importantes, vayan a las cuentas correctas.

No olvide lo básico

Trabajar desde casa significa mantener la misma buena higiene de seguridad que empleamos en la oficina. No haga clic en enlaces en correos electrónicos desconocidos. Muchas compañías ofrecen advertencias en correos electrónicos que se originan fuera de la compañía, por lo que los usuarios no serán engañados al confiar en un correo electrónico de phishing. Use una VPN cuando se conecte de forma remota para acceder a los recursos de la empresa y para autenticar su máquina en la red corporativa. Actualice el software antivirus regularmente para recibir las últimas firmas. Mantenga su computadora portátil actualizada con parches de seguridad (Windows y Mac). Y haga lo mismo con sus otros dispositivos, que pueden estar recibiendo correo electrónico de la red de la compañía. La mejor defensa es una defensa en profundidad, por lo que emplear varias herramientas de seguridad ayudará a mantener un estado de alta seguridad y evitará que su empleador se infecte con malware.

“Si bien esta no es una lista exhaustiva para garantizar la seguridad total mientras se trabaja de forma remota, es un buen comienzo. Usted, como usuario empresarial autorizado, puede configurarse rápidamente para firmar y cifrar digitalmente las comunicaciones de correo electrónico en todos los dispositivos aprobados por la empresa. Las aplicaciones comerciales se integran fácilmente con la seguridad del correo electrónico, lo que hace que las comunicaciones seguras y la autenticación de usuarios sean una parte natural de hacer negocios”, expresó Dean Coclin, Director Senior de Desarrollo Comercial de DigiCert.

Con las sugerencias y soluciones de DigiCert para asegurar el trabajo de su oficina en casa durante la pandemia de COVID-19, puede tener una integración perfecta con las aplicaciones comerciales con un despliegue rápido y cumplimiento total de las políticas de seguridad corporativas. “Nada debe obstaculizar la protección de su negocio. La combinación de las mejores prácticas de seguridad de correo electrónico con sus prácticas habituales de seguridad de datos comerciales contribuirá en gran medida a ayudar a la continuidad de su negocio”, concluyó Coclin.