Por Abel Santos , Client Strategy en Ábaco

Nombramos a cada uno de los colaboradores de nuestra organización, con palabras a veces tan rimbombantes y -por momentos- absurdas, que a veces no queda claro qué es lo que hacen. En consecuencia, esto impacta en la percepción que nuestros clientes pueden tener sobre el trabajo desempeñado, ya sea de manera positiva o negativa.

Recientemente hemos realizado un research entre industria y clientes para una posición que está cobrando auge en las agencias desde unos años a la fecha: el puesto de “planner”. Así se le llamaba en un principio. Sin ser capaces de identificar todos los alcances que tenía esta posición, alguien optó por llamarle “talento creativo” y la mayoría de los que ocuparon el puesto terminaron con estrés y carga de trabajo casi intolerables.

Luego, vino la manera simplista de cargarle toda la responsabilidad a una sola figura que respondía al nombre de “Director de Cuentas” y esto derivó en un caos, solapamiento de responsabilidades y duplicidad de funciones. Finalmente, a base de esfuerzo y evangelización constante, la figura del “estratega digital” empieza a ganarse un nombre entre las nuevas estructuras digitales de las agencias, derivado de la necesidad, y, a su vez, exigido por las condiciones del nuevo mercado.

Esta posición es fundamental en la agencia, pero su éxito radica solo si está bien aplicada y conceptualizada. Así, será clave como principal directriz el desarrollo de los esfuerzos digitales junto a las diferentes aristas del data driven, con el grado de madurez digital de las organizaciones (clientes) y el marketing, junto a su respectiva correlación de insights. Además, por supuesto, de llevar a cabo todas las funciones derivadas de la planificación, implementación y métricas.

“Que esto lo resuelva el Key Account, urgente” “Ya se cayó el “face” y no tengo conversiones, porfa avisen a los de sistemas” “Esto es planificación, no inventen, es trabajo de marketing” son enunciados que se escuchan en la industria, específicamente del lado del cliente y es para este último actor que el nombre de “estratega digital” en ocasiones es inexistente y desconocido. ¿El argumento? Que los términos de las agencias son adjetivos solo para “sonar lindo”. Así, no se pueden dimensionar las funciones y los alcances que el estratega puede aportar a su organización desde el punto de vista de definir objetivos y KPI (cuando se realiza la planificación por parte del departamento de marketing interno) o bien al momento de la ejecución si es que ya se cuenta con una estrategia definida.

Nuestro compromiso y deber es dar a conocer este “nombre” con cada cliente, contribuir por medio de esa evangelización a tener una visión periférica, en contraste con la visión estratégica de tipo túnel que es muy común luego de cierto tiempo, y más cuando la presión sube paulatinamente en el cliente. Sucede y le sucede seguido al hombre de negocios, al CEO, y a los cargos gerenciales cuando se corre el riesgo de “no ver el bosque”. La estrategia rompe esa creencia reduccionista donde todo es leído en términos de éxito o fracaso, aportando adaptabilidad, procesos lógicos de pensamiento, creatividad y planificación.

El nombre en esta ocasión sí importa, y más aún el comunicar los beneficios al cliente de una manera precisa y amigable. Es crucial pensar en una cruzada “evangelizadora” a la industria que destaque las funciones y al apoyo que brinda esta posición de estratega digital al cliente. Debemos ser claros y puntuales, debemos estandarizar el concepto y hacer que la importancia del nombre funcione para el bienestar y la maximización de capacidades de cada uno de nuestros clientes.