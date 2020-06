La pandemia del COVID-19 ha cambiado la vida de los consumidores y ha creado hábitos de higiene más estrictos, lo que se aplica incluso a las compras en supermercados, pedidos y teléfonos celulares. Los datos reportados a la fecha informan que las partículas virales pueden permanecer viables por horas a días en superficies, dependiendo del material que las componga. La limpieza y desinfección es la mejor medida para prevenir la transmisión viral. Por tal motivo es importante, para evitar la transmisión, implementar medidas para la desinfección de las mismas en la vida cotidiana.

Dispositivos como tarjetas de crédito/débito y teléfonos celulares podrían contaminarse y potencialmente jugar un rol en la transmisión viral. En este sentido, el Servicio de Infectología del Hospital Británico de Buenos Aires, recomienda las siguientes pautas para su correcta higiene y desinfección.

Al momento de seleccionar un método tener en cuenta que: algunas tarjetas tienen chips hechos con materiales oxidables, por lo que no se aconsejan la humedad y los productos químicos pulverizados, ya que pueden dañar su funcionamiento. Por eso, para mantenerlos limpios, Mastercard recomienda que el consumidor humedezca ligeramente un paño suave, preferiblemente de algodón o microfibra, con agua y un poco de jabón, detergente neutro o alcohol isopropílico, y que limpie las áreas de plástico, teniendo cuidado de no humedecer el chip o la banda magnética.

Los teléfonos celulares pueden ser otra forma de contaminación y, aunque la limpieza de ellos sea un hábito anterior a la pandemia para muchos consumidores, es necesario redoblar la atención con su higiene. Se recomienda limpiar su teléfono con alcohol al 70% isopropílico, utilizando un paño suave, sin pelusa de algodón o microfibra, o toallas impregnadas en desinfectantes de base alcohólica para la limpieza de la pantalla y todo el dispositivo, incluido el protector, evitando el contacto con conectores de alimentación o auriculares. Durante la limpieza, los fabricantes también recomiendan que el equipo esté apagado.

El uso de la billetera digital de Mastercard con BBVA o el pago sin contacto con los relojes inteligentes Garmin, que tienen la tarjeta de crédito Mastercard de Banco Galicia adherida a través de la aplicación, brindan seguridad, evita el uso de billetes y el contacto con superficies que pueden estar infectadas. El uso de auriculares también evita que su rostro entre en contacto con el dispositivo mientras esté fuera de casa.

El pago por acercamiento o con tarjetas contactless también es una alternativa rápida y segura para reducir el contacto físico durante las compras, ya que no se requiere una contraseña para transacciones de hasta $4000. Este método de pago evita que el titular de la tarjeta toque superficies potencialmente contaminadas. Una encuesta reciente de Mastercard ha mostrado que la transformación social impuesta por la pandemia del COVID-19 ha acelerado la adopción de pagos por acercamiento por parte de los consumidores al estimular un cambio de comportamiento que venía lento para establecerse en algunos mercados, como Argentina. Según la encuesta, el 35% de las personas en la región indican que han aumentado su uso de pagos sin contacto, citando como ventajas la simplicidad, la seguridad y la higiene, al no tener que entregar el plástico al vendedor. Además, el 56% dijeron que son más conscientes de la suciedad del dinero en efectivo y es por eso mismo que, desde la declaración de la pandemia, en promedio el 66% de los consumidores en Latinoamérica usan el dinero en efectivo con menos frecuencia, o no lo usan en absoluto.

Independientemente del método de pago elegido por el consumidor, es importante realizar siempre la higienización correcta de manos, de acuerdo con las directrices de la OMS.