A Infinera anunciou hoje que o Consórcio Ásia-África-Europa-1 (AAE-1), um dos maiores sistemas de cabos de consórcio do mundo atualmente, concluiu recentemente uma atualização significativa com a Infinera para aumentar a capacidade de sua rede submarina que conecta o leste da Ásia à Europa via Egito. O AAE-1 provou ser uma infraestrutura vital no corredor da Eurásia e, ainda mais recentemente, fornecendo conectividade, diversidade e resiliência entre os mercados europeu, asiático e do Oriente Médio. Com base na tecnologia de quarta geração do mecanismo de capacidade infinita (ICE4) da Infinera e na capacidade de largura de banda instantânea, a solução da Infinera permitiu que o AAE-1 dobrasse a capacidade da sua rede intercontinental, reduzindo o custo total de propriedade e aumentando a agilidade do serviço e a confiabilidade da rede.

O sistema de cabos do AAE-1 abrange 25.000 quilômetros de rede submarina e terrestre. Diferentemente de qualquer outro sistema de cabos no mundo, o AAE-1 termina em dois pontos de presença em Singapura e é o único cabo de próxima geração que continua mais além na Ásia através de diversas rotas terrestres pela Tailândia, fornecendo conectividade para o Vietnã, Camboja e Hong Kong. Esse roteamento exclusivo permite que o AAE-1 forneça uma das rotas de menor latência entre Hong Kong, Índia, Oriente Médio e Europa.

“O AAE-1 é um importante ativo de cabo submarino para as operadoras em todo o mundo, com as necessidades de largura de banda crescendo rapidamente, principalmente durante esta crise global muito difícil e profundamente triste. Após uma avaliação rigorosa, selecionamos a Infinera pelo seu alcance superior, desempenho de transmissão óptica e confiabilidade”, explicou o Sr. Loucas Balis, Chairman, Management Committee do AAE-1.

“Ao selecionar uma solução para o AAE-1, era fundamental selecionar um fornecedor com uma solução perfeitamente escalável para toda a rede, com alto custo-benefício”, acrescentou Giuseppe Sini, Vice Chairman, Management Committee do AAE-1. “A Infinera deu ao AAE-1 a possibilidade de ativar a capacidade rapidamente e realmente diferenciar nossos serviços. A Infinera tem sido uma excelente escolha.”

“Temos o prazer de oferecer suporte à atualização de rede do AAE-1, oferecendo os benefícios da solução ICE4 baseada em circuitos integrados fotônicos da Infinera, apresentando eficiência espectral líder do setor, subportadoras Nyquist, compartilhamento de ganhos SD-FEC e Smart Optimize. A solução implantada também forneceu passagens terrestres do sistema de linha aberta de banda C estendida que são expansíveis em serviço para a banda L”, disse Nick Walden, Senior Vice President, Worldwide Sales da Infinera. “Ao implantar a solução submarina da Infinera, o AAE-1 está configurado para o sucesso agora e no futuro, com tecnologia pioneira para lidar com os serviços de próxima geração, incluindo a funcionalidade de largura de banda instantânea, que permite desbloquear capacidade adicional de rede adicional por meio da ativação remota.”