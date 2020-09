La firma española ARTICA ST (Pandora FMS), desarrolladora un software de monitoreo “Todo en Uno” para sistemas informáticos, anuncia el acuerdo con la empresa argentina SITS SOLUCIONES (Soluciones IT Simplificadas) para brindarle a empresas y organizaciones (administración pública) el control de todos sus sistemas tecnológicos, para evitar “caídas inesperadas” y ciberataques.

Mediante una pantalla se puede ver en tiempo real como funcionan todos los dispositivos críticos de la empresa: servidores, dispositivos móviles, redes, aplicaciones, procesos de negocio, la ciberseguridad, contratos y SLA de proveedores, entre otros. Es similar a un tablero de mandos de un avión en el que se pueden ver todas las variables del negocio, que todo funcione adecuadamente y se puedan prever los incidentes o ataques que se puedan producir, para poder mitigarlos con antelación y previsión.

El CEO de SITS SOLUCIONES, Guillermo Sánchez destaca que “ahora más que nunca tenemos que cuidar el funcionamiento de la tecnología porque el teletrabajo que nos ha impuesto la pandemia y los procesos de transformación digital en el que están inmersas las empresas y organizaciones, no pueden dejar de funcionar. Hoy gracias a PANDORA FMS es muy sencillo controlar cualquier escenario, y adelantarnos a los problemas. Por otro lado, los ciberataques cada vez son más frecuentes y son el mayor peligro para asegurar la continuidad del negocio.

Señala además que “no podemos estar ciegos ante la tecnología de la que nos servimos. El empresario o directivo tiene que saber qué ocurre en sus sistemas para poder rentabilizar sus inversiones. No se puede tomar decisiones a ciegas.

Ahorramos a las empresas grandes costos porque todos los problemas tecnológicos llevan aparejadas pérdidas de dinero y de clientes. También conseguimos que la buena reputación de una empresa u organismo no se malogre por un fallo en la tecnología que le afecte a terceros. Si una empresa presta un mal servicio, a causa de su tecnología, su cliente con el tiempo la abandona. Por eso es tan importante visualizar y controlar en tiemplo real, que la tecnología funcione. Lo que no se mide, no se controla, lo que no se controla, no se mejora.”

Pandora FMS se ha convertido en un estándar en el control de los sistemas tecnológicos de la Unión Europea y de más de 200 empresas multinacionales, en 50 países del mundo. El director de la empresa japonesa RAKUTEN, Yashinori Nemoto dice de Pandora FMS: “evaluamos distintos productos y vimos que Pandora era el mejor. Hemos tenido una experiencia y hemos comprobado que el coste se ha reducido un 40% respecto al que teníamos”.

En SITS Soluciones se ofrece un servicio de consultoría y asesoramiento integrado por un equipo de profesionales con gran experiencia y reconocida trayectoria, en las áreas de tecnología, gestión y procesos de negocios. Los rubros preferentes para estos servicios de monitorización son contenido audiovisual, industrias, salud, legales, telecomunicaciones, textil, alimentos, educación y gobierno, transporte, automotrices, entre otros.

En 2013 se fundó la consultora “SITS Soluciones” (SITS son las siglas de “Soluciones IT Simplificadas”), especializada en Soluciones Enterprise tanto para grandes Corporaciones, como para pequeñas y medianas empresas. El área comercial está centrada en Argentina Uruguay, Chile y Ecuador.