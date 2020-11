En mayo de 2019 Bill y Melinda Gates escribieron en su reciente informe “Goalkeepers”, las enfermedades, tanto infecciosas como crónicas, son la mayor amenaza para la salud pública que enfrentará el mundo en la próxima década. Y aunque Gates dijo en una conferencia de prensa que “podemos tener muchas esperanzas de que haya un gran progreso” en el tratamiento de enfermedades crónicas, todavía no estamos preparados para lidiar con las infecciosas.

Meses después de esa declaración el mundo entraba en una pandemia, que a esta altura, nos muestra la irreversibilidad del proceso.

STAT organizó su cumbre 2020 donde durante cuatro días recibirá a destacadas personalidades de todos el mundo que hablarán de los avances realizados y los desafíos que se vienen en la pandemia que todavía vivimos.

“La pandemia de coronavirus ha restablecido nuestras expectativas de lo que es posible. Se están desarrollando nuevos medicamentos y vacunas a un ritmo antes inimaginable. La telemedicina ha reemplazado al consultorio del médico. Ahora, estamos empezando a descubrir cómo se ha remodelado el mundo a raíz de COVID-19, lo que nos impulsa a reexaminar las desigualdades de larga data en la atención médica y hacer nuevos descubrimientos a toda velocidad”, explica la organización del evento.

Durante el encuentro de este martes, el informático y filántropo indicó que, si bien en sus predicciones subestimó que la sociedad intentaría cerrar muchas cosas para reducir la propagación y no permitir que los números de muertes y contagios sean tan altos, “no fuimos tan inteligentes al diagnosticar los virus respiratorios y comprender qué actividades causaban su propagación”.

“El tiempo estaba de nuestro lado, pero no lo usamos como deberíamos. Si hubiéramos tenido suerte y la pandemia hubiera llegado cinco años más tarde, no estaríamos tan decepcionados de haberlo arruinado todo. Las muertes son de lo que más habla la gente, pero la educación, la salud mental y lo que hemos hecho con los déficits gubernamentales, nos afectarán en el correr tiempo. No es una guerra mundial, pero sin dudas está en esa liga”, aseguró.

Durante décadas, el magnate advirtió sobre la necesidad de estar preparados para una pandemia. Ahora que está aquí, desearía que hubiera habido más tiempo para estar listos para enfrentar sus desafíos. “Si esta pandemia hubiera llegado cinco años más tarde, la plataforma de ARNm que utilizan las vacunas más prometedoras habría sido aún más madura, nuestra capacidad para producir anticuerpos más rápido habría sido clara, la escala de diagnóstico también, incluso eventualmente las pruebas de flujo lateral que tenemos hoy tendrían aún mayor sensibilidad. Se avecinan muchas cosas buenas, pero lamentablemente esto nos golpeó ahora”.

Se mostró intranquilo sobre la falta de directrices respecto a quiénes deberá aplicarse la vacuna, si deberá o no hacerse un seguimiento de sus dos dosis, asegurarse de que la vacuna no caduque debido a la necesidad de mantenerla tan fría y seguir el estado de las personas.

“Me preocupa que la distribución de vacunas no llegue a las personas adecuadas”, reconoció.

Sin embargo, le preocupa menos si la gente querrá vacunarse. “Siempre hay dudas sobre las vacunas. Hay dudas en la izquierda y dudas en la derecha”, dijo y añadió: “Ojalá no se convierta en algo parecido al uso de una máscara, donde una de las partes piensa que es un signo de rendición o falta de libertad”.

Coronavirus hoy (10:00 am Argentina)

Casos totales: 55.714.647

Fallecidos totales: 1.340.645

Recuperados totales: 35.889.616

Latam: casos totales/fallecidos totales

Brasil: 5.911.758/166.699

Argentina: 1.329.005/36.106

Colombia: 1.211.128/34.381

Perú: 937.011/35.231

México: 1.011.153/99.026

Chile: 533.610/14.883

# Director del hospital Mount Sinai afirma que en uno o dos años la covid será como una gripe

El director médico del Hospital Mount Sinaí de Nueva York, Valentí Fuster, afirma que la vacuna no hará desaparecer inmediatamente la covid, pero que “en un año o dos, el coronavirus será como una gripe”

# Alemania registra la segunda mayor número de muertes en 24 horas

# Australia confina a 1,8 millones de personas por rebrote

# Las muertes por covid empiezan a caer en Bélgica

# Australia confina a 1,7 millones de personas por nuevo brote

# El mundo prepara campañas de vacunación

# Uruguay supera por primera vez los 100 casos en un día

# Argentina totaliza 1,32 millones de positivos

# Nueva York estima que no recuperará su turismo hasta 2025

# China vigila productos congelados importados debido a covid-19

# Las 11 vacunas contra el covid-19 que están en la última fase de ensayos clínicos en humanos

# Francia alcanza la barrera de los dos millones de casos de Covid-19

# Reducir aforos drásticamente frena los contagios entre los más vulnerables sin hundir la economía

Un estudio con datos de millones de móviles permite planificar la reapertura de la actividad controlando la curva: “No tiene por qué ser todo o nada”

# España autoriza el ensayo clínico de la vacuna de Johnson & Johnson en fase 3

# Pfizer anunció que su vacuna contra el coronavirus elevó su eficacia al 95% y pedirá que la autoricen en los próximos días

# La vacuna de Sinovac contra el COVID-19 provoca rápida respuesta inmunológica pero baja carga de anticuerpos

# Bruselas avala el Presupuesto de España, pero advierte de los riesgos de la elevada deuda

La Comisión Europea señala que el paquete de medidas para la recuperación para 2021 es el más modesto de la zona euro tras un elevado esfuerzo este año

# EEUU aprobó un test rápido de coronavirus que se puede realizar desde casa

# Presidente de Pfizer: “Estamos muy cerca de solicitar una autorización de uso de emergencia para la vacuna”

# Un estudio de la universidad de Cardiff concluyó que el enjuague bucal puede reducir la carga viral del coronavirus

# Anthony Fauci: “Nunca vi un virus como este”

# Los CEOs de Facebook y Twitter fueron cuestionados con en el Senado de EEUU por el rol de sus plataformas en las elecciones

# El líder republicano en el Senado de EEUU aseguró que habrá un traspaso de poder “ordenado”

# La demócrata Daniella Levine asumió como la primera alcadesa de Miami-Dade

# La cámara de Diputados de Rusia aprobó un proyecto de ley que garantizaría inmunidad judicial de por vida a Vladimir Putin

# Bolsonaro divulgó un mensaje de Putin en el que resalta sus “cualidades masculinas” para afrontar la pandemia

# Trump planea una nominación que limitaría el poder de Joe Biden para establecer regulaciones financieras

# La derrota electoral de Donald Trump golpea al populismo pero no lo tumba

Gobiernos y partidos en Europa y América Latina reciben con frustración la salida de su gran referente

# Trump despide al director de ciberseguridad por desmentir las acusaciones de fraude

El presidente de EE UU destituye de manera fulminante vía Twitter al alto funcionario

# La fusión BBVA-Sabadell pasa por miles de despidos y cierres de unas 1.300 oficinas

Para ser rentable, el nuevo banco puede echar a unos 5.000 empleados, el 11% de la plantilla, según diferentes analistas

# El presidente Donald Trump ordena recortes de tropas en Irak y Afganistán

# El tercer presidente de Perú en una semana promete devolverle la confianza a la ciudadanía

# Tormenta tropical Iota llega a El Salvador y suma una decena de muertos

# El Ejército israelí despliega baterías en el norte tras bombardear en Siria

# Primera visita oficial de un ministro de Baréin a Israel

El ministro de Relaciones Exteriores de Baréin, Abdellatif al-Zayani, llegó este miércoles a Tel Aviv, en la primera visita oficial a Israel de un ministro de esta monarquía del Golfo

# ONG eleva a 10 los muertos en ataque israelí en Siria, incluidos 3 militares

# La OMS decreta el fin del brote de ébola en el noroeste de la RD del Congo

# Chile: piden prohibir el “Bus de la libertad” por homofóbico

Organizaciones LGBTI pidieron prohibir el “Bus de la libertad” -del Observatorio Legislativo Cristiano- en Chile por sus mensajes homofóbicos