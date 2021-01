Las vacunas para prevenir la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) tal vez representen la mejor esperanza para terminar con la pandemia.

Un aspecto que no debe soslayarse es que las vacunas contra el COVID-19 demorarán en generar el efecto esperado, no podremos prescindir de todas las otras medidas preventivas hasta que una parte importante de la población esté vacunada, hecho que dependerá no solo de la adquisición de la vacuna por parte del estado, sino también de la distribución y de la capacidad operativa para su almacenamiento y aplicación en cada región del país.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de la vacuna contra la COVID-19?

La vacuna contra la COVID-19 puede causar efectos secundarios leves después de la primera o la segunda dosis, como ser:

dolor, enrojecimiento o hinchazón donde se dio la vacuna

fiebre

fatiga

dolor de cabeza

dolores musculares

escalofríos

dolor en las articulaciones

Efectos secundarios raramente graves

Además de las reacciones típicas de la vacunación, también hubo, en algunos casos, efectos secundarios graves después de la vacunación, como las reacciones alérgicas, pero en casos aislados.

Según la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) o la Organización Mundial de la Salud, las vacunas aprobadas son seguras. De lo contrario, no habrían permitido su uso.

Algunas de las nuevas vacunas, las llamadas vacunas de ARNm, difieren fundamentalmente de las vacunas establecidas: no contienen virus debilitados o muertos, sino son solo instrucciones para que se produzca una porción de la llamada proteína Spike, lo que desencadenaría así una reacción inmunológica.

Riesgos y efectos secundarios de la vacuna Biontech-Pfizer

Durante la fase de aprobación, se presentaron las reacciones típicas a la vacuna, como cansancio y dolor de cabeza, fueron menos frecuentes y más débiles en pacientes de mayor edad.

Sin embargo, algunos pacientes han mostrado una fuerte reacción alérgica inmediatamente después de inyectarse la vacuna de ARNm.

Riesgos y efectos secundarios de la vacuna Moderna

La vacuna mRNA-1273 de la empresa estadounidense Moderna es una vacuna genética que es muy similar en principio a la de BioNTech-Pfizer.

Las reacciones de vacunación habituales fueron solo leves o moderadas y de corta duración. Sin embargo, según un informe provisional de un comité de seguimiento independiente, la fatiga se produjo en al menos el 9,7 por ciento de los vacunados con mRNA-1273.

Riesgos y efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca

La empresa británico-sueca AstraZeneca causo cierta estupefacción durante los ensayos clínicos de septiembre, porque una persona de prueba sufrió una inflamación de la médula espinal tras la vacunación. El estudio se interrumpió brevemente hasta que un panel independiente de expertos determinó que la inflamación no estaba relacionada con la vacunación.

Con la vacuna AstraZeneca, también, solo se produjeron las reacciones típicas de la vacuna, como dolor en el lugar de la inyección, dolor muscular, de cabeza o cansancio.

Riesgos y efectos secundarios de la vacuna rusa Sputnik V

La vacuna de vectores adenovirales Gam-COVID-Vac (Sputnik V) fue aprobada en Rusia ya en agosto de 2020, pero sin esperar los estudios de fase III con decenas de miles de sujetos de prueba. Sputnik V utiliza dos adenovirus modificados de manera diferente (rAd26-S y rAd5-S).

La Sputnik V ya se está usando en muchos países, no solo en Rusia, sino también en Bielorrusia, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), así como en India, Brasil y ahora también en Argentina.

Según el Ministerio de Salud de Rusia, hasta el momento solo se han registrado las reacciones habituales a las vacunas, como dolor de cabeza o fiebre. Según el Ministerio de Salud, 317 de las 32.013 personas vacunadas en Argentina también experimentaron reacciones de vacunación.

No hay informes de efectos secundarios graves después de la vacunación con Sputnik V.

