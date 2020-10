La situación de España a causa del Covid-19 es cada vez más “grave”. El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, indicó sorpresivamente este viernes, 23 de octubre que la cifra de personas que han contraído la enfermedad en ese país supera los tres millones, pese a que el registro oficial ubicaba el total en alrededor de un millón.

“La situación es grave. Debemos reducir la movilidad y los contactos. No hay otra solución”, aseguró el funcionario, al tiempo que reconoció el cansancio social. No obstante, destacó que actualmente hay un conocimiento mucho más amplio sobre el virus, por lo que no se puede comparar la situación de este momento con la del inicio de la pandemia.

El jefe del Ejecutivo no actualizó la información sobre el número de fallecidos, 34.521 desde el inicio de la pandemia, según los últimos datos oficiales publicados el jueves.

El pasado miércoles, 21 de octubre, el cómputo oficial superó el millón de casos, sin embargo, de acuerdo con el jefe de Estado, los estudios de seroprevalencia desarrollados por las instituciones públicas con expertos científicos indican que “el número real de personas que han estado infectadas supera los tres millones”.

“Queremos evitar a toda costa un nuevo confinamiento y debemos ser disciplinados“, añadió el mandatario, que además pidió colaboración para que la media de casos de coronavirus descienda hasta los 25 por cada 100.000 habitantes.

El objetivo, señaló, es “reducir los contagios para así salvar vidas, empleos, empresas” y ayudar a la recuperación económica del país.

Estas son las nuevas restricciones en Madrid contra la covid tras el estado de alarma

El Gobierno regional prohíbe las reuniones nocturnas de no convivientes desde el sábado y vuelve a las restricciones por zonas básicas de salud a partir del lunes, que afectarán a 671.259 personas de 12 municipios.

Con su decisión, Madrid busca imponer “restricciones drásticas de la activad social, especialmente la nocturna”, informó en ruedas de prensa el responsable madrileño de Salud, Enrique Ruiz Escudero. Bares y restaurantes tendrán que cerrar a la medianoche y no podrán aceptar clientes después de las 23:00.

Este anuncio se produce a pocas horas de que el estado de alarma, una medida excepcional decretada hace dos semanas por el gobierno central para imponer un cierre perimetral de la capital española y zonas aledañas, finalice el sábado.

En paralelo, la región de Castilla y León (norte) anunció que impondrá un toque de queda para sus habitantes a partir del fin de semana, mientras que Valencia (este) lo hará en los próximos días.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, indicó en rueda de prensa que el gobierno sigue estudiando las “opciones jurídicas” para facilitar los toques de queda en cualquier lugar del país, pero que en principio requeriría un estado de alarma para dar encaje legal a las restricciones a la movilidad.

Coronavirus hoy (10:00 am Argentina)

Casos totales: 41.798.042

Fallecidos totales: 1.138.696

Recuperados totales: 28.392.918

Latam: casos totales/fallecidos totales

Brasil: 5.323.630/155.900

Argentina: 1.053.650/27.957

Colombia: 990.373/29.637

Perú: 879.876/33.984

México: 874.171/87.415

Chile: 497.131/13.792

# Hospitales de Bélgica lanzan SOS ante probable colapso por COVID-19

Crecimiento exponencial de contagios, y la carencia de personal que obliga a enfermeros a trabajar, a pesar de ser positivos COVID-19 aumentan la preocupación en el Hospital Universitario de Lieja, cercano a Alemania

# Merkel: “Número de contagios de coronavirus en Alemania se ha duplicado tres veces en últimos meses”

Alemania registró hoy 11.242 nuevos contagios con coronavirus, contando así 403.291 casos

# El Gobierno de Francia estima que el toque de queda nocturno, que a partir de esta medianoche afectará a 54 departamentos del país, tendrá un costo de 2.000 millones de euros

# Urkullu solicita a Sánchez que declare el estado de alarma en el País Vasco

Illa pide “apoyos claros” para declarar el estado de alarma y poder aplicar el toque de queda

# Los anticuerpos que protegen contra el coronavirus duran por lo menos siete meses

# Más cesáreas, hipoxia y trombos en el parto entre las embarazadas con covid-19

# Generalitat: “Podría haber público en el Camp Nou ante la Juventus”

# La economía privada de la zona euro inaugura el último trimestre volviendo a terreno de contracción

# La banca elevará su deuda con el BCE por encima de los dos billones de euros

# EE.UU. aprueba Remdesivir como primer tratamiento de COVID-19

# Europa se sume en la segunda ola de Covid-19 sin una solución alternativa al confinamiento

# La facturación de Renault cae un 8% en el tercer trimestre

# Uruguay anunció que cerrará sus fronteras durante la temporada de verano

Lo informó el presidente Luis Lacalle Pou en una conferencia de prensa. El año pasado recibió a 3.500.000 turistas extranjeros # Rusia registró su cifra diaria más alta de casos de coronavirus: 17.340 en las últimas 24 horas # Más de la mitad de las PyMEs europeas se plantea cerrar si la crisis económica provocada por el COVID-19 no mejora

# Amy Coney Barrett avanza en su carrera hacia el Tribunal Supremo de EE. UU.

# EE. UU.: la cotizada puja por la comunidad latina y sus 32 millones de votos

# Chile, a dos días del plebiscito que definirá si se reemplaza la Constitución

# Libia: gobierno y parlamento firman “alto el fuego permanente nacional”, gracias a mediación de Naciones Unidas

# Trump y Biden por fin debaten y exhiben diferencias irreconciliables

# Japón y Reino Unido firman nuevo acuerdo que regirá sus intercambios

El pacto fue suscrito en Tokio por la ministra británica de Comercio Internacional, Liz Truss, y por su colega de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi

# Xi conmemora guerra de Corea del Norte con EE.UU. en la mira

Presidente chino lanzó una advertencia a cualquier invasor potencial, en aparente alusión a su rival occidental

# La nave Osiris-Rex de la NASA hace historia

# El Pacto de Toledo abre la puerta a que los robots coticen a la Seguridad Social