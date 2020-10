La vacuna contra el coronavirus que ensaya la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca sufrió un traspié este miércoles, al informarse la muerte de un voluntario que participaba en los estudios que se realizan en Brasil. Las autoridades sanitarias de ese país confirmaron la información, aunque no especificaron cómo murió ni si recibió la dosis que se prueba o un placebo, imprescindibles en estos ensayos de doble ciego.

“Los datos relacionados con la investigación realizada por el Comité Internacional de Evaluación de Seguridad fueron compartidos con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa). Es importante señalar que, con base en los compromisos de confidencialidad ética previstos en el protocolo, los organismos reguladores involucrados reciben datos parciales sobre la investigación realizada por este comité, por lo que sugirieron continuar con el estudio. Por lo tanto, el proceso permanece en evaluación”, señaló Anvisa. Por el momento, la investigación seguirá adelante.

Oxford, por su parte, declaró que no existe ninguna duda sobre la “seguridad del ensayo clínico”. El periódico brasileño O’Globo, en tanto, reportó que el voluntario había recibido un placebo y no la dosis de la vacuna que se estudia, aunque no cita fuentes. La Universidad Federal de Sao Paulo confirmó que el voluntario era brasileño, pero no entregó más datos, amparándose en la confidencialidad que impera en estos casos. Algunos medios señalan, sin embargo, que la víctima se trataría de un hombre de 28 años proveniente de Río de Janeiro y que habría muerto por complicaciones derivadas del COVID-19.

La Universidad de Oxford, participante en el ensayo, confirmó el plan de continuar con las pruebas y dijo en un comunicado que, después de una evaluación cuidadosa, “no ha habido preocupaciones sobre la seguridad del ensayo clínico”.

AstraZeneca, sin embargo, se negó a hacer comentarios de inmediato. Tras conocerse la noticia, sus acciones cayeron un 1,8%.

¿Recibió un placebo?

En tanto, expertos consultados por la agencia Reuters señalaron que si el voluntario hubiera fallecido como consecuencia de la dosis testeada para frenar la propagación del coronavirus, el ensayo tendría que haberse suspendido de inmediato. Esto da a entender que efectivamente formaba parte del grupo de control.

La vacuna de Oxford es uno de los inmunizantes contra el nuevo coronavirus que se está probando en Brasil, donde la pandemia ya deja cerca de 155.000 fallecidos y 5,3 millones de infectados, lo que sitúa al país como uno de los más castigados del mundo por la enfermedad. Los ensayos clínicos de la potencial vacuna británica comenzaron en el gigante sudamericano en junio con la idea de que participaran unas 10.000 personas y solo sufrieron una pequeña interrupción en septiembre, cuando se informó de una reacción adversa de un voluntario.

Brasil continúa con la vacuna de Oxford

Depende de una junta de revisión independiente de los promotores del ensayo decidir si estos continuarán, aseguró un portavoz de la Universidad Federal de Sao Paulo.

La junta de evaluación del posible uso del fármaco en el país latinoamericano está compuesta por expertos que no son de AstraZeneca, ni de las universidades, ni del centro brasileño de investigación biomédica FioCruz, que es el que planea producir la vacuna en Brasil.

En el país también se experimentan las vacunas que desarrollan los laboratorios Johnson & Johnson y el consorcio formado por BioNTech (Alemania) y Wyeth/Pfizer (Estados Unidos), así como la fabricada por la compañía china Sinovac. Por otro lado, los estados brasileños de Bahía (nordeste) y Paraná (sur) han manifestado su disposición para probar entre sus habitantes la Sputnik V rusa, a falta del aval de las autoridades sanitarias federales.

Si bien el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, aseguró que su país no adquiriría la vacuna china y que el gobierno federal tiene planes de adquirir la de Reino Unido y producirla en FioCruz, en Río de Janeiro.

