La pandemia del coronavirus trae aparejadas varias situaciones de las que no podemos escapar: crisis sanitaria, crisis económica, gobiernos que demuestran su vulnerabilidad frente a la situación, ciudadanos hastiados que ya no respetan los cuidados básicos lo que nos lleva a un nuevo confinamiento, el aumento exponencial de la pobreza y una lucha descarnada entre los laboratorios para sacar la primera vacuna que genere inmunidad frente al covid-19 y nos devuelva nuestra tan preciada “normalidad”.

En este campo de las vacunas escuchamos mucha “información falsa” que es importante demostrar su falacia.

El equipo de verificación de hechos BBC Reality Check ha examinado algunas de las afirmaciones falsas más compartidas: supuestos planes para colocar microchips en las personas mediante la inyección, el supuesto cambio en nuestro código genético y la seguridad general de las vacunas.

El multimillonario fundador de Microsoft ha sido objeto de muchos rumores falsos durante la pandemia.

Sin embargo, la tecnología no es un microchip y se parece más a un tatuaje invisible. Aún no se ha implementado, no permitiría rastrear a las personas y la información personal no se ingresaría en una base de datos, dice Ana Jaklenec, científica involucrada en el estudio.

Por lo tanto, no hay evidencia que respalde las afirmaciones de que existe un plan para implementar microchips rastreables. Y la Fundación Bill y Melinda Gates le dijo a la BBC que estas afirmaciones son completamente falsas.

Alteración del ADN

Una corresponsal de la Casa Blanca para un sitio web favorable a Donald Trump, Newsmax, le dijo a sus 264.000 seguidores de Twitter que hay que “tener cuidado” con la vacuna Pfizer/BioNTech.