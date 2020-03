Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH), el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo que causa la enfermedad COVID-19 puede sobrevivir en el aire y en varias superficies en cualquier lugar de tres horas a tres días. Las personas pueden infectarse al tocar objetos contaminados y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos de acuerdo con los Centros para el Control de Enfermedades (CDC). La solución: limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia, incluidos teléfonos y dispositivos electrónicos.

Según un estudio independiente realizado por Dscout, la persona promedio toca su teléfono más de 2,600 veces por día y pasa más tiempo en el teléfono desplazándose y revisando correos electrónicos 76 veces por día, lo que crea aún más motivos de preocupación. Durante un tiempo de mayor conciencia y precaución, es especialmente crítico no solo ser consciente de la amenaza, sino también practicar una buena higiene telefónica en todo momento.

“Los médicos y expertos en salud mundial han enfatizado repetidamente que lavarse las manos con agua y jabón es la mejor medida de precaución que podemos tomar en el esfuerzo global para frenar la propagación de esta pandemia”, dijo el CEO de Catalyst, June Lai. “Esa práctica también es efectiva para matar las bacterias y los virus que entran en contacto con su teléfono miles de veces al día, pero los iPhones (como la mayoría de los dispositivos electrónicos, incluidos su iPad, Apple Watch y AirPods) no pueden tratarse de manera segura sin dañar el dispositivo.”

Limpiar un teléfono o dispositivo desnudo puede ser un desafío. La investigación publicada recientemente en el Journal of Hospital Infection muestra que los coronavirus pueden desinfectarse en un minuto usando etanol al 62-71%, peróxido de hidrógeno al 0.5% o blanqueador al 0.1%. Sin embargo, los fabricantes de dispositivos como Apple advierten a los usuarios que eviten que entre humedad en cualquier abertura y que no sumerjan los dispositivos electrónicos en ningún agente de limpieza. AT&T sugiere que también puede rociar un desinfectante no abrasivo o a base de alcohol (70% de isopropilo) directamente sobre un paño suave sin pelusa y limpiar su dispositivo mientras está apagado y desenchufado.

Las fundas impermeables están diseñadas para hacer que los dispositivos de limpieza y desinfección sean seguros y fáciles utilizando la mayoría de los métodos de limpieza validados que eliminan COVID-19, incluido el agua y el jabón, el 70% de alcohol isopropílico y el 62-71% de etanol.

“La preocupación por nuestros clientes es primordial. Durante este tiempo, todos tomamos todas las precauciones posibles para mantenernos seguros, saludables e interrumpir la propagación de COVID-19. Independientemente de los métodos que elija, queremos que sepa que hay soluciones para ayudar a garantizar una higiene telefónica efectiva, especialmente durante este tiempo. Las fundas herméticas que brindan una protección completamente cerrada de 360 ​​°, como las fundas impermeables para iPhone, AirPods, Apple Watch y iPad, proporcionan una manera fácil y segura de mantener limpio su dispositivo ”, agregó Lai.