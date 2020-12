Por eso los expertos sugieren hacer las reuniones cortas. “Las veladas prolongadas son el gran villano de la transmisión”, dice el presidente de la Asociación de Infectología de Minas Gerais, Estevão Urbano.

Recomiendan que los padres coman primero, mientras el resto espera alejado y con mascarilla.

Además recomiendan no compartir objetos como cubiertos o vasos, así que mejor no servirse de la misma ensaladera este año.

Evitar playas en Navidad y Año Nuevo

“Hay mucha gente en América Latina que acostumbra ir a la playa el día de Navidad o Año Nuevo, pero tienen que saber que el virus no va a respetar y no va a ser distinto en estas épocas. Si uno va a las playas, donde hay muchas otras personas, es como ir a plazas centrales. Hay que tener en cuenta que puede haber el mismo riesgo de contagio que en cualquier otra situación o época del año. Por eso, hay que guardar las mismas precauciones de antes. Lamentablemente, la gente en la región está perdiendo un poco el cuidado”.

No relajarse

“Es un momento en que la gente toma alcohol o se relaja y puede bajar la guardia. Eso puede traducirse en muchos casos de covid-19 y en muertes evitables. Estamos avanzando hacia la adquisición de la vacuna. Así que hay que tener cuidado de no relajarse en este punto.”, dice Estevão Urbano.

Arnaldo Casiró, jefe de Infectología del Hospital Álvarez – Argentina – , se mostró muy preocupado por lo que pasará en las Fiestas: “Por más que se hagan recomendaciones, la gente está haciendo lo que quiere. Lo vemos en el mundo y acá. Sería muy importante hacer una campaña muy fuerte recomendando que no haya reuniones que no sean al aire libre. Que si no son al aire libre, sean muy poquitas personas y con buena ventilación. Me parece bien lo que está haciendo la Provincia de Buenos Aires, previendo las fiestas clandestinas”.