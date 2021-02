El ministro de salud de Argentina anunció la detección de dos nuevas cepas de COVID-19, encontradas en el Instituto Malbrán.

Las dos nuevas cepas detectadas este lunes provenientes de Brasil, se suman a otra mutación hallada en Argentina, que es la variante del Reino Unido. Las variantes del Covid forman parte de la gran amenaza de la pandemia y la preocupación de los científicos apunta a un escenario más complejo donde la efectividad de las vacunas puedan verse debilitadas por las nuevas cepas.

“El Ministerio de Salud, a través del Instituto Malbrán, halló nueva variante COVID en Argentina. Recientemente se detectó la variante de Amazonas P.1 en dos muestras, y la variante de Río de Janeiro P.2 en otros dos viajeros. Todos ellos provenientes de Brasil”, señaló.

Ver más: Un algoritmo predice las peores mutaciones del coronavirus

Y añadió: “Estos hallazgos remarcan la importancia de la implementación de una vigilancia epidemiológica genómica activa para monitorear la introducción de estas variantes en nuestro país”.

5 variaciones confirmadas en el mundo

1- Variante de Río de Janeiro: comenzó a circular en julio, se detectó en octubre y se comunicaron los hallazgos en diciembre. Reduce la respuesta de los anticuerpos, pero aun así estos siguen siendo eficientes para neutralizar el virus.

2- Variante Brasileña: fue detectada en Tokio el 6 de enero de 2021 por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y se encontró en cuatro personas que llegaron a la capital japonesa tras viajar desde el estado de Amazonas el 2 de enero de 2021. La Fundación Oswaldo Cruz confirmó la suposición de que la variante estaba circulando en la selva amazónica.

3- Variante del Reino Unido: es un 70 por ciento más contagiosa, aunque los cuadros que presenta no son más graves. El primer ministro Boris Johnson deslizó que sería más mortal, pero científicamente se comprobó que no es así. Hay una mayor cantidad de muertes, naturalmente, porque hay más contagios. Las vacunas disponibles no demostraron un poder menor sobre esta cepa.

4- Variante de Sudáfrica: con mayor prevalencia entre los jóvenes sin condiciones de salud subyacentes y, en comparación con otras variantes, conlleva de manera más frecuente a enfermedad grave en los casos de comorbilidades. Estudios preliminares mostraron que las vacunas de Pfizer y Moderna pueden ver levemente reducida su acción ante esta variante.

5- Variante de México: luego de que científicos de la Universidad de Guadalajara detectaran una posible variación mexicana, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, dio a conocer que ya investigan si efectivamente se trata de una nueva cepa del agente infeccioso. Pero aún no existen confirmaciones al respecto.

Ver más: La variante de Brasil pone en grave riesgo a toda América

La variante de Río de Janeiro ya había sido encontrada en una muestra en Argentina a principios de enero. “De los últimos genomas que secuenciamos entre noviembre y diciembre encontramos uno en el que pudimos identificar las seis mutaciones correspondientes a la variante de Río de Janeiro”, confirmó en ese momento Josefina Campos, coordinadora de la Plataforma de Genómica y Bioinformática del Anlis-Malbrán, a la agencia Télam.

Campos explicó que “de las seis mutaciones que tiene, hay una que es en la proteína spike (espícula o espiga); en trabajos previos se había encontrado que esa variante disminuía los efectos neutralizantes de anticuerpos monoclonales y de algunos plasmas de convalecientes, pero no hay estudios específicos de la variante, lo que se hace es una asociación con trabajos anteriores”.

Y recordó a los ciudadanos la importancia de seguir cumpliendo con las medidas sanitarias: “independientemente de la variable que circule en el país, es muy importante comprender que las medidas de cuidado son las mismas: uso de barbijo, distancia social, ventilación de ambientes, lavado frecuente de manos”.