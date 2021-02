Un equipo internacional de científicos ha detectado una nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2 en el sur de California y ha comprobado que el 44% de las muestras que se recogieron y estudiaron en el mes de enero correspondían a esa variante.

Los resultados de su investigación aparecen hoy publicados en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA), donde los investigadores han corroborado que las nuevas variantes llegan a convertirse en predominantes a través de un proceso de selección evolutiva que no se conoce bien.

Los propios investigadores de varios centros de estadounidenses, liderados por Wenjuan Zhang, del Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, en Califonia, plantean además la confusión que está generando el uso indistinto durante las últimas semanas de los términos “variante”, “cepa” o “linaje”, tanto en los medios de comunicación como en las publicaciones científicas.

La terminología refleja la biología de replicación básica de los virus de ARN que da lugar a la introducción de mutaciones en todo el genoma viral, han observado los científicos, que han comprobado que cuando se seleccionan mutaciones específicas, o conjuntos de mutaciones, a través de numerosas rondas de replicación viral, puede surgir una nueva variante.

Si la variación de la secuencia produce un virus con características fenotípicas claramente diferentes, es decir, cuando el virus tiene “un aspecto diferente”, la variante se denomina cepa, y cuando mediante la secuenciación genética y el análisis filogenético se detecta una nueva variante como una rama distinta en un árbol filogenético, entonces nace un nuevo linaje. En el caso del sur de California, los investigadores hablan de “variante”, informa Efe.

Los científicos han señalado que durante la fase inicial de la pandemia hubo niveles bajos de evolución genética, pero después la cepa original fue sustituida en muchas regiones del mundo por nuevas variantes que han demostrado mayor eficiencia de la replicación viral en los seres humanos.

Corroboran además que las vacunas actuales pueden prevenir muchas hospitalizaciones y muertes, incluso ante la disminución de la eficacia general que se puede producir como consecuencia de las variantes del virus.

La nueva variante se suma a las anteriores

Hoy se ha conocido también que la variante británica es responsable de un cuarto de los contagios de coronavirus en Francia, según ha señalado el ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, mientras que las cepas sudafricana y brasileña suponen entre ambas en torno al 4-5% de los casos. Esas tres variantes son más contagiosas que el covid-19 identificado al comienzo de la pandemia, y aunque mientras las vacunas han demostrado ser muy eficaces contra la británica, no se dispone de datos suficientes todavía respecto a las otras dos. La variante sudafricana y la brasileña pueden contagiar de nuevo a personas que ya habían pasado la covid-19, y su difusión en Francia es muy heterogénea, con territorios sin rastro y otros con decenas de casos.

En Portugal la variante británica está presente en un 43% de los casos, también ha sido detectada la sudafricana y hay dos casos sospechosos de la brasileña. El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha anunciado que el objetivo del país pasa por controlar la tercera ola de coronavirus durante la primavera y que la Pascua no sea la causa de una cuarta ola que complique la época estival.

