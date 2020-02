El brote de coronavirus de China (Covid-19) permanece en gran parte contenido en el continente y su región inmediata. Es una de las razones por las cuales los inversores han recuperado su fe en los mercados recientemente, a pesar de los continuos temores de una pandemia global.

A pesar de lidiar con la crisis durante más de un mes, China aún tiene que frenar la creciente ola de infecciones, y el número de muertes domésticas llegó a 1,000 el martes.

Mientras tanto, una amplia gama de industrias, incluida la tecnología, el comercio minorista, la alimentación y los viajes / ocio, advierten que la enfermedad está obstaculizando su capacidad de operar en la economía más grande del mundo, que recién comenzó a poner en funcionamiento sus fábricas esta semana después de las vacaciones del Nuevo Lunar.

Una creciente lista de empresas se ha visto afectada por el brote, y se espera que sientan los efectos durante la primera mitad del año. Entre los últimos está Boeing (BA), que el miércoles dijo que el brote está afectando las entregas de aviones y el tráfico aéreo en el primer trimestre, en medio de restricciones de viaje generalizadas y las aerolíneas que suspenden los viajes a China.

Algunos economistas están esperando ver cuánto impacto tiene en la economía global. Sin embargo, cada vez es más claro que las multinacionales con una fuerte exposición a China sentirán el aguijón durante el primer trimestre de este año, y tal vez más allá.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que Estados Unidos está observando la evolución del virus, pero aún anticipa un bajo impacto en el país. Es probable que las cifras comiencen a aparecer en marzo.

El CEO de Emerson Electric (EMR), David Farr, dijo a los analistas que “para que las personas no piensen que no sería un corto plazo negativo, no creo que estén pensando con claridad … Será negativo para la economía global “.

Prohibiciones de viaje, cierre de oficinas

Ninguna industria ha visto un impacto tan inmediato como los viajes y el ocio, pero las empresas de tecnología y alimentos orientadas al consumidor han reducido drásticamente las operaciones en China. Las principales cadenas de restaurantes estadounidenses como Starbucks (SBUX), McDonalds (MCD), Burger King y YUM Brands ‘(YUM) han cerrado muchas o todas las tiendas en China continental.

En el continente, las grandes empresas tecnológicas de EE. UU. Han cerrado oficinas o plantas de fabricación y han restringido los viajes a la región. Es probable que Apple (AAPL) sufra un duro golpe, ya que su planta de fabricación Foxconn reanudó sus operaciones mínimas el martes después de un retraso significativo. La interrupción de la producción en las últimas semanas afectará el primer trimestre, así como la disponibilidad de productos como los Air Pods.

El gigante de la tecnología también lanzará un nuevo teléfono en marzo, y no está claro si aún puede llegar a la fecha de lanzamiento prevista tras el impacto del virus. Por separado, Google (GOOG) también cerró todas las oficinas en China continental y Hong Kong, mientras que Nintendo dijo que sus populares consolas Switch se agotaron en Japón, con retrasos en los envíos futuros debido al virus.

China es una gran parte de la cadena de suministro para los fabricantes de automóviles, y nombres como General Motors (GM) y Tesla (TSLA) quienes han cerrado, al menos temporalmente, sus operaciones en el país.

Con la aparición de virus en al menos unos pocos barcos, a los cruceros se les ha negado la entrada a varios puertos y han tenido que poner en cuarentena a los pasajeros cuando se identifica un caso positivo. También cancelaron algunos viajes con destino a China y la región circundante.

Carnival Cruise Lines (CCL) dijo el miércoles que esperaba un impacto material del virus, que no cuantificó de inmediato, y que consideraría cancelar todos los cruceros a Asia si fuera necesario. Mientras tanto, Carnival y Norwegian (NCLH) siguen negando accesos a los pasajeros con pasaportes de China, Hong Kong o Macao, mientras que Royal Caribbean (RCL) revocó recientemente esa política.

En medio de las estrictas restricciones de viaje y una propagación viral que aún no se ha verificado, las principales aerolíneas han reducido y suspendido los viajes a China en masa, hasta principios de la primavera, como muy pronto. La lista incluye United Airlines (UAL), American Airlines (AAL), Delta (DAL) y Cathay Pacific (CPCAY).

El CEO de Ryanair (RYAAY), Michael O’Leary, dijo a los analistas que “a más largo plazo, no creemos que el coronavirus tenga ningún impacto”, citando experiencias pasadas como el síndrome respiratorio agudo severo y la gripe aviar.

“Es probable que haya más personas que vayan de vacaciones a Europa en lugar de viajar a Asia … y pensamos se desarrollará nuevamente cuando pase el miedo al contagio”, dijo O’Leary. “Pero debemos tener cuidado con el impacto a corto plazo”.