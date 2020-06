Una vez que la economía mundial se reactive y las poblaciones quieran atravesar las fronteras, algunos gobiernos requerirán pruebas de que la gente no entre o salga con Covid-19. Los empleadores también querrán saber que su fuerza laboral no será el epicentro de otro brote. Por esto, un puñado de compañías está haciendo una oferta para que las administraciones de Trump y Johnson controlen sus viajes a través de pasaportes de inmunidad.

Una de ellas es la startup de reconocimiento facial FaceFirst fundada en 2007 en California y que cuenta con una financiación de 10,400 millones de dólares (mdd), ha estado promoviendo la idea de un “registro de inmunidad al coronavirus”. Esto se basará en una base de datos administrada por los proveedores médicos, que alimentará a una aplicación de teléfono inteligente con su estado de inmunidad. Del mismo modo que el iPhone se desbloquea al mostrarle un rostro, la aplicación verificará que es usted no está infectado.

La aplicación también informará a los empleadores y personal de control de fronteras sobre la experiencia de una persona con el Covid-19, dice el CEO Peter Trepp. Arrojará información sobre qué tipo de prueba se le aplicó, en caso de que fuera defectuosa; incluirá un registro de si ha estado cerca de personas infectadas o no; y verificará si también se le realizó una prueba de anticuerpos.

Esta aplicación actuaría como un “pasaporte” de inmunidad o salud. Aunque Trepp dice que tomar la temperatura corporal no es suficiente, ese podría ser otro punto de datos para agregar al pasaporte. “Son muchos datos que pueden ser útiles para determinar cómo se llena un avión, con personas que creemos están libres del coronavirus, y en otra aeronave se podría transportar a las personas que tienen inmunidades contra el virus”, explica.

“Otro beneficio del pasaporte de inmunidad es saber a quién vacunar y a quién darle prioridad y no me refiero a personas con privilegios o dinero, sino a quienes desarrollan trabajos donde podrían infectar a otras personas o trabajadores de primera línea”.

Sin embargo, Trepp no cree que haya una alternativa decente al enigma de mantener a raya una segunda ola del Covid-19. “La otra solución es contratar a miles de personas y hacer llamadas telefónicas y construir una base de datos en Excel y solo preguntar quienes han sido infectados y a quiénes se les ha hecho una prueba. En mi opinión, eso es ridículo… No funciona cuando se considera el poder de un sistema más centralizado “.

Preocupaciones de privacidad

Hay inquietudes sobre que cualquier sistema realice el monitoreo de los registros médicos de las personas. Esta semana, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) expresó su preocupación por los pasaportes de inmunidad y explicó que podría crear “una nueva infraestructura de vigilancia de la salud que ponga en peligro los derechos de privacidad”.

En lo que respecta a la privacidad, Trepp aclaró que dicho sistema o pasaporte de inmunidad no solo será opcional, sino que toda la información de identificación personal permanecerá únicamente en los teléfonos inteligentes de las personas “y no será cargada ni disponible para su recopilación por parte de ninguna organización o agencia gubernamental. Por lo tanto, no se establecerá ni se podrá crear una base de datos de vigilancia centralizada ”.

Sin embargo, hay problemas de libertades civiles con tal sistema. La ACLU señaló que los pasaportes de inmunidad corren el riesgo de dividir a los empleadores en inmunes y no inmunes. “Es posible que este último nunca sea elegible para un trabajo determinado, salvo que se contrataría a los sobrevivientes del Covid-19, si es que un trabajador inmune está disponible para tomar el puesto”, advirtió la ACLU.

Esto podría conducir a resultados perversos, como personas que contraerán voluntariamente el Covid-19 para tratar de obtener los anticuerpos que necesitan para conseguir un trabajo. También hay un problema científico obvio: todavía no sabemos lo suficiente sobre el coronavirus para asegurarnos de que los anticuerpos eviten contraer la enfermedad por segunda vez o cuánto duran sus cualidades protectoras.

¿Gobiernos convencidos?

En caso de recibir luz verde, un sistema tan centralizado como el pasaporte de inmunidad tendrá que contar con el respaldo de la Casa Blanca y el Congreso de EU, dice Trepp quien le declara Forbes que está en “discusiones indirectas” con el gobierno de Estados Unidos, aunque no dio mas detalles.

Cuando Forbes cuestionó si la compañía ha gastado 10,000 dólares en cabildeo, de acuerdo con un registro del Senado de este abril, Trepp dice que no fue para discutir su idea de pasaporte. Sin embargo, hay pruebas que muestran que la compañía ha hablado con funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Casa Blanca sobre “problemas relacionados con la biometría y reconocimiento facial”.

En el Reino Unido, Onfido (empresa de verificación de identidad) ha estado presionando por una implementación similar. La startup, que (según los datos de Pitchbook) ha asegurado 265 mdd en fondos de riesgo y es quizás mejor conocida como la proveedora de la tecnología de verificación detrás del banco retador Monzo, ha presentado “un sistema para que los ciudadanos, invitados y empleados tengan pruebas de inmunidad diseñada, con el fin de ayudar a un individuo a demostrar su estado de salud, pero sin que tenga que compartir ninguna otra información personal “. Del mismo modo, Trepp dice que su sistema se centraría en la privacidad y que el usuario tendría control sobre sus datos médicos.

Husayn Kassai, CEO y cofundador de Onfido, anunció en un comunicado que la tecnología “se utiliza para vincular a un ser humano físico a su identidad digital, usando una foto personal y un video selfie. Una vez que esto esté vinculado a un resultado de la prueba, el certificado digital podría mostrarse, como las tarjetas de embarque de teléfonos inteligentes”.

Onfido ha sido contactado por el Comité de Ciencia y Tecnología del Parlamento del Reino Unido para presentar una propuesta de pasaportes de inmunidad. Cuando se le preguntó si la compañía estaba impulsando la tecnología en Estados Unidos o en otro lugar, dijo que todavía no se había discutido, pero agregó: “También estamos consultando con otros gobiernos para hacer que este proceso sea lo más fluido posible”