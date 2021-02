A medida que comienzan las campañas de vacunación masiva contra la enfermedad del coronavirus 2019 (Covid-19) en todo el mundo, la efectividad de la vacuna debe evaluarse para una variedad de resultados en diversas poblaciones en un entorno no controlado.

Los datos publicados en la revista New England Journal of Medicine (NEJM) por los investigadores del Instituto de Investigación Clalit de Tel Aviv y de la Universidad Ben Gurion del Néguev de Be’er Sheva y coordinados por Noa Dagan proporcionan los datos objetivos más determinantes publicados hasta ahora sobre la eficacia y la seguridad de los programas de vacunación masiva con la vacuna de ARNn BNT162b2 de Pfizer/BioNTech en el terreno, ya que Israel se ha situado muy por delante de todos los países en cuanto a inmunizados per cápita.

La investigación también ha evidenciado que la vacuna de Pfizer es eficaz hasta en un 94% en las semanas posteriores a la administración de sus dos dosis.

El estudio se llevó a cabo con los datos de cerca de 1,2 millones de personas atendidas en uno de los mayores organismos de salud de Israel, Clalit Health Services, entre el 20 de diciembre de 2020 y el 1 de febrero de 2021. Para realizarlo, unas 600.000 personas inoculadas fueron comparadas con otras tantas que no y que presentaban unas características muy similares en cuanto a edad, sexo, comorbilidad y lugares de residencia.

La mediana de edad de los pacientes en ambos brazos del estudio fue de 45 años, y los pacientes tenían predominantemente entre 16 y 39 años (35,7%). Los pacientes de 60 años o más constituían aproximadamente el 28% de los participantes.

Según los nuevos resultados, las hospitalizaciones por covid entre aquellos inoculados con una única dosis se redujeron en un 74% pasados los 14 días de su administración, mientras que los casos graves fueron un 62% más bajos. En cuando a cifras generales de nuevas infecciones, este mismo grupo registró una caída del 46% en comparación con el grupo de control, mientras que las infecciones sintomáticas por la enfermedad se redujeron en un 57%.

Por otra parte, los investigadores también presentaron información detallada sobre la efectividad de la vacuna en pacientes que habían recibido ambas dosis hacía al menos una semana. Los resultados mostraron una caída del 87% en las hospitalizaciones producto de la enfermedad. La disminución en el número general de nuevas infecciones en este grupo fue del 92%.

Eficacia sobre variante sudafricana y británica

El estudio sobre la vacuna de Pfizer se realizó, además, en un momento en que hasta el 80% de los casos de COVID-19 en Israel se debía a la variante ‘B.1.1.7’, identificada por primera vez en Reino Unido, y que se ha asociado a un mayor riesgo de transmisión. “Aunque no podemos proporcionar una estimación de la eficacia específica para la variante británica, la meseta observada durante los últimos períodos en la curva de incidencia acumulada para las personas vacunadas sugiere que

la vacuna también es eficaz para esta variante, una observación consistente con informes anteriores que mostraron títulos de anticuerpos neutralizantes preservados”, explican los autores en su artículo.

Este estudio estima una alta eficacia de la vacuna BNT162b2 para prevenir el Covid-19 sintomático en un entorno no controlado, similar a la eficacia de la vacuna informada en el ensayo aleatorizado. Nuestro estudio también sugiere que la efectividad es alta para los resultados más graves: hospitalización, enfermedad grave y muerte. Además, el beneficio estimado aumenta en magnitud a medida que pasa el tiempo. Estos resultados refuerzan la expectativa de que las vacunas recientemente aprobadas puedan ayudar a mitigar los profundos efectos globales de la pandemia Covid-19, concluye el estudio.

