Desde el comienzo de la pandemia se han descubierto múltiples variedades del covid – 19, cada una con sus características han ido extendiéndose alrededor del mundo. Hoy la variante delta es la que más preocupa a los científicos. Te contamos por qué.

¿Qué es exactamente?

El primer caso documentado de COVID causado por la variante Delta (B.1.617.2) se identificó en la India en octubre de 2020. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la etiquetó como “variante preocupante” (VOC) el 11 de mayo.

Hasta ahora, la OMS ha identificado cuatro VOC: Alfa (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1) y Delta.

Diferencia entre la variante Delta y la variante Delta Plus

También han aparecido informes sobre un sublinaje más infeccioso de la variante Delta, a veces denominado Delta Plus o AY.1. Esta variante tiene la mutación K417N, que se ve comúnmente en la variante Beta identificada por primera vez en Sudáfrica.

“Se trata de una mutación que posiblemente se ha vuelto a asociar con una mejor capacidad para evadir las vacunas y con una mayor transmisibilidad”, dijo Deepti Gurdasani, epidemióloga de la Universidad Queen Mary, de Londres.

Dónde se la encuentra

La variante Delta se ha detectado en más de 80 países hasta ahora, según la OMS. En el Reino Unido, se ha detectado más de 46.000 veces, según GISAID, una iniciativa científica para facilitar el intercambio de datos. Eso supone el mayor número de casos Delta identificados en un país hasta la fecha. La variante Delta se encontró por primera vez en el estado indio de Maharashtra en octubre de 2020.

¿Es más infecciosa?

Los datos de PHE, una agencia del departamento de Salud del Reino Unido, indican que más del 90% de los nuevos casos de COVID-19 en la región son de la variante Delta. De los casos confirmados por PHE, la mayoría no estaban vacunados o solo habían recibido una dosis de la vacuna.

Maria Van Kerkhove, directora técnica de COVID-19 de la OMS, dijo en Twitter que la variante Delta es más transmisible que la variante Alfa y el coronavirus original.

En el país británico, la variante procedente de India pasó en dos meses de ser testimonial a copar prácticamente todos los contagios. Es la “dinámica natural de la epidemia”, según Clara Prats, investigadora del grupo de biología computacional y sistemas complejos de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). “Llegan variantes nuevas y cuando una es más transmisible que la anterior sustituye a la otra. Es lo que sucedió en su día con la alfa [que se descubrió en el Reino Unido]”, explica.

En España esto sucederá en menos de un mes, según los cálculos de Álex Arenas, físico experto en datos de la Universitat Rovira i Virgili, que lleva toda la pandemia usando modelos matemáticos para predecir la expansión del virus.

Mortalidad

Todavía hay pocos datos disponibles sobre si la variante Delta causa más muertes.

Entre el 1 de febrero y el 7 de junio se produjeron 42 muertes causadas por la variante Delta en el Reino Unido. De ellas, 23 personas no estaban vacunadas, siete murieron más de 21 días después de su primera dosis de vacuna y 12 murieron más de dos semanas después de su segunda dosis.

En comparación con la variante Alfa, la variante Delta tiene más probabilidades de causar hospitalización, según PHE.

La alta transmisibilidad de un virus da lugar a un aumento más rápido de los casos, lo que en última instancia significa más hospitalizaciones y muertes, dijo Gurdasani.

¿Protegen las vacunas de la variante Delta?

Un estudio de PHE pendiente de revisión encontró que dos dosis de las vacunas contra COVID-19 son altamente efectivas para prevenir la hospitalización. La vacuna de Pfizer-BioNTech resultó ser un 94% efectiva contra la hospitalización después de una dosis y un 96% efectiva contra la hospitalización después de dos dosis. La de AstraZeneca tuvo una eficacia del 71% tras una dosis y del 92% tras dos.

Síntomas de la variante delta

Precisamente, este es uno de los problemas que señalan los expertos: desde Reino Unido afirman que podrían ser similares a un resfriado común y es más difícil de identificar.

Los síntomas más señalados son los siguientes: dolor de cabeza, dolor de garganta y mucosidad. Al contrario que las otras variantes, no se ha detectado pérdida de olfato o tos como síntomas predominantes entre los afectados por esta cepa.

Tim Spector, epidemiológo del King’s College de Londres, asegura en declaraciones recogidas por la BBC que las personas más jóvenes pueden sentirse como si tuvieran “un resfriado fuerte” y los síntomas clásicos del Covid-19 ahora son menos comunes.

Así, Spector señala que la fiebre sigue siendo bastante común, mientras que la pérdida de olfato no aparece entre los principales síntomas.

Noticias sobresalientes

Argentina supera las 90.000 muertes con récord diario de decesos

Argentina reportó este martes un nuevo récord diario de 792 muertes por el coronavirus, con lo que el número total de fallecimiento desde el inicio de la pandemia se ha elevado a 90.281. La anterior marca máxima de decesos diarios se había registrado el pasado 18 de mayo, cuando se notificaron 745 fallecimientos ese día. Argentina informó este martes de 21.387 nuevos casos, con lo que el número total de positivos se elevó a 4.298.782.

La fatiga persiste un año después en más de un 60% de los casos de covid

La fatiga persiste un año después de superar la covid-19 en el 61,2% de los pacientes que han padecido la enfermedad, según ha comprobado un equipo de científicos españoles, que han observado también la persistencia de la disnea -dificultad para respirar- en el 23% de los casos.

Cataluña se acerca de nuevo a riesgo alto de rebrote tras cuatro días consecutivos de subida en los contagios

Los indicadores epidémicos empeoran por cuarto día consecutivo en Cataluña, que se acerca de nuevo a un riesgo alto de rebrote (EPG) de la pandemia, con más de mil nuevos contagios diagnosticados en las últimas 24 horas (1.188) , cuatro nuevos fallecimientos por covid y un ligero aumento del número de personas hospitalizadas.

La India supera los 30 millones de casos y los 390.000 muertos por coronavirus

El último balance indica que durante las últimas 24 horas se han notificado 50.848 contagios y 1.358 fallecidos, lo que supone un repunte respecto a las cifras del martes, cuando se confirmaron cerca de 42.000 positivos, la primera vez en tres meses que el país asiático caía por debajo del umbral de los 50.000 en un día.

El Gobierno de Panamá pide sensatez a la población ante la escalada pandémica

El ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco Sucre, dijo “Cada día que pasa son más los jóvenes afectados” por el nuevo coronavirus, que tiene ahora variantes “más agresivas”, y recalcó el “inminente peligro que implica realizar o participar en eventos que no cumplan con las medidas sanitarias establecidas para evitar el contagio”.

México, en la antesala de una tercera ola de la covid-19

El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, admitió este martes que se perfila un repunte de casos positivos del virus. “Podría ser que rumbo al sábado, que cierra la semana, tengamos un incremento de unos 15 a 18 puntos porcentuales, esto podría representar un cambio en la tendencia de la epidemia o podría no”, ha declarado.

Estudio pone en duda eficacia de la vacuna china

Algunos países sufren actualmente nuevos brotes de coronavirus, a pesar de mantener unas altas tasas de inoculación de vacunas mayoritariamente fabricadas en China. Según asegura The New York Times , esto sugiere que estos preparados pueden no ser tan eficaces en la lucha contra la enfermedad y sus nuevas variantes.

El rotativo neoyorquino ha desarrollado una investigación basada en datos de contagio en algunos países que han usado de forma mayoritaria vacunas chinas como las Seychelles, Mongolia o Chile.

Coronavirus hoy (06:20 am Miami-EE.UU.)

Casos totales: 179.194.672

Fallecidos totales: 3.883.429

Vacunados totales: 2.717.518.321