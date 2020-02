Una serie de nuevos casos de coronavirus en numerosos países fuera de China durante el fin de semana ha despertado una nueva preocupación sobre la capacidad de propagación de la enfermedad y su potencial impacto económico.

Las acciones europeas cayeron un 3,7% a las 11:12 de la mañana en Londres después de que el gobierno de Italia impuso un bloqueo en un área de 50,000 personas cerca de Milán y tomó otras medidas ya que las infecciones allí superaron los 130. Kospi de Corea del Sur cayó un 3,9% después del número de casos en el el país aumentó y el gobierno elevó su alerta de enfermedades infecciosas al más alto nivel. Irán reportó una octava muerte.

Todo eso se suma al impacto en China, donde millones de empresas enfrentan un colapso potencial si los bancos no actúan. Después de reunirse el viernes, los líderes de la nación dijeron que ejercerán más flexibilidad en la política monetaria y fiscal.

Esto es lo que dicen los jugadores del mercado sobre los últimos desarrollos:

Hola tina

“El riesgo clave que enfrenta es que este coronavirus ahora a través de muchas de estas interrupciones no deseadas en realidad conducirá a un crecimiento negativo de las ganancias y eso potencialmente asustará a los inversores teniendo en cuenta dónde están las valoraciones”, Christian Mueller-Glissman, director gerente de asignación de activos en Goldman Sachs Group Inc., dijo en una entrevista con Bloomberg TV. “Obviamente, los rendimientos más bajos hacen que desee tener activos aún más riesgosos, como siempre lo llamamos TINA, no hay alternativa, por lo que hay personas que se ven obligadas a poseer algo en renta variable. Las acciones de crecimiento secular se cotizan en una de las primas de valoración más altas de la historia. El problema es que algunos de ellos también están expuestos a estas interrupciones en la cadena de suministro, piense en los grandes nombres de FAANG. Como resultado de eso, creemos que esto en el corto plazo potencialmente creará volatilidad en ellos también.

Una V poco profunda

“Es difícil evaluar el impacto hasta el momento. Los datos de alta frecuencia muestran muy poca o ninguna recuperación de la actividad hasta el momento. Puede existir el riesgo de que una recuperación en forma de V del crecimiento chino resulte menos profunda de lo que muchos suponen actualmente ”, escribieron en una nota los estrategas de HSBC Bank Plc liderados por Max Kettner. “Mantener la infraponderación en renta variable pero cerrar la infraponderación en HY; permanecer sobreponderado en créditos IG y bonos gubernamentales. Las acciones parecen haber escapado del paradigma “las malas noticias son malas”. Otros activos cíclicos, como FX o materias primas, han puesto en riesgo los riesgos de crecimiento de manera más adecuada. Las acciones también han tenido un rendimiento bastante sustancial frente a HY últimamente y el ERP global se ha reducido. Por lo tanto, preferimos agregar a HY que a acciones. Seguimos siendo cautelosos con respecto a las clases de activos de mercados emergentes y el sobrepeso del oro y los bonos gubernamentales “.

Normal en julio

“Más pánico a corto plazo pesará sobre el riesgo, pero el pánico es necesario para aumentar las probabilidades de contención. Los mercados de crédito parecen reconocer eso ”, dijo Dennis DeBusschere de Evercore ISI. “El equipo de la Encuesta de EISI preguntó a los inversores sobre el impacto del brote y la gran mayoría de los encuestados considera que los riesgos son subestimados y espera que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Disminuyan en 25 puntos básicos (a aproximadamente 1.3%). Sin embargo, el 80% de los inversores esperan que las cadenas de suministro vuelvan a ser casi normales en julio “. (La encuesta fue publicada el 17 de febrero).

Fondo difícil de elegir

“Con los casos de COVID-19 aún en aumento, es difícil saber cuándo terminará la fabricación, lo que podría preparar el escenario para una debilidad prolongada”, dijo Vishnu Varathan, jefe de economía y estrategia de Mizuho Bank Ltd. en Singapur. “Esto significa que vamos a ver la yuxtaposición de una mayor demanda de refugio seguro”.

Rally de oro

“Las tasas reales de EE. UU. Se han desplomado durante el susto del virus, con rendimientos de 10 años TIPS, que ya son bastante bajos a solo 6,5 puntos básicos por encima del cero el 17 de enero, hoy son más de 15 puntos básicos por debajo de cero”, y John Velis, FX y macro estratega en BNY Mellon. “Dado que el oro tiende a negociarse inversamente a las tasas reales, la recuperación del oro probablemente persistirá mientras este último permanezca bajo presión”.

Caza ‘intensa’ de rendimiento

“Hemos estado abogando por una posición más equilibrada entre bonos y acciones en las últimas semanas, ya que tenemos poca claridad sobre cómo evolucionaría el brote. Parece que el número de casos nuevos en China está disminuyendo, con un número diario de pacientes recuperados mayor que los nuevos casos confirmados. Esto puede alentar a las autoridades chinas a permitir que más trabajadores regresen al trabajo y limitar la interrupción de la producción “, dijo Tai Hui, estratega jefe de mercado para Asia de JPMorgan Asset Management. “La disminución en el rendimiento de los bonos también significó que la búsqueda de rendimiento por parte de los inversores seguirá siendo intensa. Esto respalda nuestra visión constructiva sobre la renta fija de los mercados emergentes y la deuda corporativa del mercado desarrollado “.

Aversión al riesgo

“Es probable que la aversión al riesgo se intensifique en el corto plazo dado el fuerte aumento de casos en Corea, Italia y otros lugares”, dijo Mitul Kotecha, estratega senior de mercados emergentes de TD Securities en Singapur. “Los mercados se están centrando cada vez más en el riesgo de daños económicos más prolongados de lo que se esperaba anteriormente. Las cadenas de suministro están cada vez más expuestas, mientras que los servicios y el turismo están sufriendo en muchos países “.

Debilidad de China

“Los encargados de formular políticas están tratando de hacer que la economía vuelva a funcionar, pero creemos que es probable que la debilidad persista hasta el cuarto trimestre”, dijo Win Thin, jefe global de estrategia cambiaria de Brown Brothers Harriman, de China. “El estímulo está en camino, pero no será suficiente para compensar totalmente el creciente impacto del virus”.

Fuerza asimétrica en dólares

“La fortaleza del dólar estadounidense probablemente será asimétrica”, dijo Johanna Chua, economista jefe de Citigroup Global Markets Asia-Pacífico. “Dado el bajo costo de capital a nivel mundial y los compromisos reconfortantes de las autoridades para brindar un mayor apoyo, los FX de alto rendimiento de los mercados emergentes (rupia india, peso filipino) pueden no doler tanto y es probable que superen a los FX de bajo rendimiento, especialmente en Asia, donde el dólar de Singapur, el baht tailandés, el won coreano, etc. también son los más afectados en la actividad económica, y perjudican sus cuentas corrientes. A pesar de ser un FX de alto rendimiento, la rupia indonesia puede tener un poco más de descanso de una posición larga estirada antes de establecerse “.

Titular de riesgo

“Vemos esto como un riesgo principal. Nuestra visión del caso base es que el coronavirus continúa representando la demanda demorada y no la demanda destruida ”, dijo Steve Chiavarone, gerente de cartera de Federated Investors.