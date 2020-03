El país germano, con más de 15.000 infectados hasta el jueves, apenas ha registrado 44 fallecidos por el virus. En España e Italia, mientras tanto, las muertes ya se cuentan por miles.

“Permítanme decirles: la situación es seria. Tienen que tomarla también en serio. Desde la reunificación de Alemania… no, desde la Segunda Guerra Mundial, no se había planteado a nuestro país otro desafío en el que todo dependiera tanto de nuestra actuación solidaria mancomunada”.

Las palabras son de la canciller alemana, Angela Merkel, al referirse al impacto que tiene -y tendrá- en su país la pandemia del nuevo coronavirus.

“No lo puedo explicar. Estamos haciendo un esfuerzo por intentar entender lo que está sucediendo en Alemania”, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

¿Resistencia viral?

Los ciudadanos alemanes parecen haber desarrollado una extraordinaria resistencia al virus: tan sólo 44 personas habían fallecido hasta el jueves. En Italia, el número de víctimas alcanza las 3.400 personas, mientras que en España, con 19.980 contagios, los muertos superan el millar. Estados Unidos, Reino Unido e incluso Corea del Sur muestran también tasas de letalidad significativamente más altas que Alemania.

Hasta el viernes, según Johns Hopkins, Alemania tenía 19.800 casos confirmados de covid-19, superando los poco más de 19.600 de Irán para convertirse en el cuarto país con más contagios oficiales.

La diferencia es que las muertes eran 67 por las 1.400 de Irán o los 1.000 fallecidos con algo más de 20.400 casos confirmados de España, país que descubrió la presencia del virus con cuatro días de diferencia.

Así, la tasa de mortalidad de Alemania es del 0,3%, mientras que en Italia, el país con más fallecidos del mundo, la tasa llega al 8,5%.

Anticiparse, la ley de oro

Los alemanes se estaban preparando incluso antes de que el coronavirus llegara al país (cosa que ocurrió el 27 de enero, cuando confirmaron el primer caso), con la creación de un comité permanente de vigilancia instalado el 6 de enero de este año, a partir de la preocupante expansión del virus en China.

Diagnóstico temprano

“El amplio alcance de los exámenes nos ha permitido identificar la epidemia desde una etapa muy temprana y eso nos ha servido para trabajar sobre ella”, había explicado Lothar H. Wieler, director del Instituto Robert Koch.

Los números parecen apoyar su estrategia: el Instituto Koch detalló a BBC Mundo que Alemania tiene la capacidad de realizar 160.000 exámenes de diagnóstico por semana.

Para tener una idea de la escala con otros países europeos, en Italia, se han realizado 150.000 exámenes en total hasta este viernes. En Reino Unido, 50.000 y en España, 30.000.

La edad

En el caso alemán , los enfermos son más jóvenes que en otros países, otro motivo que podría explicar la baja letalidad. Según datos oficiales, la edad media de los infectados es de 47 años y sólo el 20% tiene 60 años o más. Algo similar a lo que sucede en Corea del Sur. De hecho, uno de cada cuatro casos confirmados en el país corresponde a personas de entre 20 y 29 años. Casi la mitad de todos los afectados tenían menos de 50 años. Una situación radicalmente opuesta a la de Italia, donde el 76% de los casos confirmados son de personas que superan los 60 años. Y, dentro de este grupo, casi el 20% tiene 80 años o más.

# Panamá: El coronavirus llega a más zonas del país

Chepo, Tortí, en el lado este de la provincia de Panamá, y Bugaba, en Chiriquí, registran casos. El Gobierno ordena el cierre de establecimientos comerciales

# “Será una pesadilla peor que la de Italia”: los peligros por la llegada del coronavirus a Haití

# “No son invencibles”: el mensaje de la OMS a los jóvenes por el coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud ( OMS) anunció que los casos de Covid-19 son ya más de 210.000 en todo el mundo y las muertes superaron la barrera de los 11.000, y lanzó un mensaje de advertencia a los jóvenes, señalando que el coronavirus también puede ser peligroso para ellos

# España reportó otras 324 muertes por coronavirus: las víctimas fatales suman 1.326

Según las cifras del Ministerio de Sanidad, ya es el tercer país con más casos a nivel mundial, solo detrás de China e Italia. Denuncian una grave falta de insumos de protección médica y una reducción de personal por los contagios entre profesionales

# Una médica de Nueva York alertó sobre la gravedad del coronavirus: “Se nos está viniendo el cielo encima”

# Para la OMS, “Argentina tomó medidas rápidas que pueden cambiar la curva del coronavirus”

# Diez muertos en Florida. Aumentan medidas estrictas mientras se elevan los casos de COVID-19.

Miami Beach cerrará sus hoteles y promulgará un toque de queda el lunes por la noche. Además, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, ordenó el cierre de todos los hoteles del condado

# El Departamento de Salud de la Florida anunció este viernes 131 nuevos casos de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Esto eleva el número total de casos en Florida a 563.La mayoría de los casos se concentran en el sur de Florida. Los condados de Broward y Miami-Dade han reportado 128 y 123 casos respectivamente. El Departamento de Salud anunció el viernes otra muerte, elevando la cifra de muertes por la enfermedad a 10 en el estado # El estado de Nueva York ha decretado que todos los empleados de servicios no esenciales deberán dejar de acudir a sus puestos y trabajar desde sus casas con el fin de reducir el ritmo de contagios. California también ha ordenado el confinamiento de la mayoría de la población # México, al igual que ha hecho Estados Unidos, prohibirá los vuelos desde Europa como parte de los “esfuerzos coordinados” # Estados Unidos y México han acordado este viernes “la suspensión del tráfico no esencial” en la frontera entre los dos países para frenar la expansión de la pandemia del coronavirus, según ha anunciado en una rueda de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien señaló que el comercio quedaría exento # En Italia la cifra total de muertes por coronavirus es de 4.032 después de que se registraran 627 muertes en solo 24 horas. Se trata del peor día desde que hace un mes se detectó el primer contagiado # La NBA ha sido una de las primeras grandes ligas en suspenderse por el coronavirus. Además, es una de las que más dinero mueve y ya lo tiene todo preparado para que todos sus jugadores cobren la totalidad de la temporada en abril # Kianoush Jahanpour, portavoz del ministerio de Salud de Irán, ha confirmado que hay 20.610 casos de coronavirus y 1.556 muertos dentro de sus fronteras # El mercado único, uno de los grandes logros de la Unión Europea, está bajo amenaza por el creciente número de países que han aplicado cierre de fronteras con otros estado para evitar la proliferación del covid-19 # Hoy cerrarán todos los parques y jardines de Italia como medida para frenar la proliferación del coronavirus en el país transalpino, que es el mayor foco de covid-19 en Europa. De esta manera se quiere incitar a la población a quedarse en casa confinada # Los Estados Unidos, una de las grandes potencias olímpicas, ha asegurado que no enviará a sus atletas a los Juegos Olímpicos de Japón si no se garantiza la completa seguridad sanitaria de todos los deportistas en el marco de la crisis por el coronavirus # Iberia también proporcionará conexiones con Buenos Aires y Lima para repatriar a los españoles que se encuentran en Argentina y Perú en medio de la crisis sanitaria provocada por el covid-19. Los tres vuelos volverán este domingo a Madrid # El comité de expertos chinos han pedido al Gobierno de Italia que corte de raíz los movimientos de la población y toda la actividad económica. Yang Huichang, responsable del equipo, criticó que el pasado jueves que el transporte público italiano todavía funcionara, las cenas en locales y el poco uso de mascarillas # El futbolista Wu Lei, atacante del RCD Espanyol, ha dado positivo en coronavirus tal y como ha confirmado la Federación China de Fútbol. La estrella china solamente tiene síntomas leves y ya está en tratamiento # Bangkok, la capital de Tailandia, está cerrada parcialmente después de haberse detectado 89 casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Taweesilp Witsanuyotin, portavoz del ministerio de Salud, también ha denunciado la f alta de tests para el coronavirus # Un estudio de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología ha llegado a la conclusión que el efecto de la redes sociales como Instagram motiva a la gente a hacer ejercicio en casa durante el periodo de confinamiento de la población por la pandemia del coronavirus # El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur ha informado que el país asiático, que comenzaba a dominar el coronavirus, ha tenido un repunte de contagios de covid-19 tras haber detectado 147 casos nuevos # El Ministerio de Sanidad de Singapur ha informado sus dos primeras muertes de pacientes con coronavirus en el país. La ministra Gan Kim Yong ha informado que los dos pacientes estaban graves y tenían patologías previas que empeoraban su estado de salud # Un grupo de ingenieros españoles que han unido sus conocimientos para fabricar respiradores de bajo coste gracias a sus impresoras 3D. De esta manera se pretende aliviar la falta de estos elementos necesarios que escasean en los hospitales de España # Este es el t ercer día que el Ministerio de Salud de China no ha registrado ningún contagio a nivel local de covid-19. Ahora la gran preocupación de China son los casos importados de coronavirus. Las autoridades sanitarias chinas han confirmado 41 contagios procedentes de extranjeros. En este sentido, son 276.518 casos total, 11.417 muertes y más de 90.000 pacientes que han superado el coronavirus en China desde que se detectó el brote en Wuhan # Se declarado el aislamiento obligatorio de toda la población de Colombia hasta el 13 de abril por culpa del covid-19. El presidente Iván Duque se ha visto obligado a tomar esta decisión tras los 158 casos confirmados en el país. “Estamos ante un momento único de la historia”, ha declarado. Iván Duque ha dado negativo en las pruebas del coronavirus después de haber estado en contacto con un alcalde que sí ha dado positivo # La crisis sanitaria en el Perú provocada por el coronavirus se ha cobrado el puesto de Elizabeth Hinostroza, hasta ahora ministra de Salud. El presidente Martín Vizcarra ha destituido a la ministra después de que el Perú registrase 263 casos y cuatro muertos por el coronavirus # El coronavirus está haciendo estragos en Estados Unidos. Las cifras de contagiados suben sin cesar y ya superan los 19.000 tras haberse detectado en un solo día más de 5.000 casos. Las muertes son 275. Trump ha comentado que los confinamientos sí pueden ser necesarias en algunos estados, como ya lo han hecho Nueva York y California, el estado con más contagiados de covid-19 y el estados con más habitantes respectivamente. El presidente estadounidense no ha dudado en elogiar la gestión de los gobernadores Cuomo y Newson

# Reino Unido: Las enfermeras agotadas en el abrumado hospital de Londres usaban bolsas de basura para protegerse

# Coronavirus: las consecuencias no deseadas del bloqueo del Reino Unido y por qué millones de personas ya podrían estar infectadas

Es posible que las medidas de distanciamiento social deban permanecer vigentes durante la mayor parte del año

# Coronavirus en Panamá: 200 casos de Covid-19 hasta hoy, 20 de marzo

# Copa Airlines cierra de manera temporal por el coronavirus

# Hoteles de Panamá donarán 2,191 camas para pacientes con síntomas del Covid-19 El Ministerio de Obras Públicas inició la construcción de un hospital. El presidente de la República, Laurentino Coritzo, anunció que 14 hoteles en Panamá donarán 2,191 camas para pacientes con síntomas leves y recuperación. La noticia fue anunciada por el mandatario en su cuenta de Twitter. “Cuando los panameños nos unimos, logramos grandes cosas. En 1 mes estará listo el hospital modular con 100 camas para cuidados intensivos, y hoy se suman 14 hoteles panameños que donarán 2,191 camas para pacientes con síntomas leves y en recuperación”, escribió el mandatario # En el primer día de cuarentena obligatoria, confirmaron 30 nuevos casos de coronavirus en la Argentina y el total de contagiados asciende a 158 # Jair Bolsonaro admite que puede estar infectado con coronavirus El mandatario brasileño admitió la posibilidad y aseguró que se hará un tercer test de Covid-19 para despejar las dudas, luego de que trascendiera que cuatro miembros de la comitiva que lo acompañó en un viaje a Estados Unidos habían dado positivo

# Una cardióloga advierte que el COVID-19 no sólo ataca los pulmones, sino también provoca muertes por infartos

Carol Kotliar (Directora Científica del Centro de Hipertensión del Hospital Universitario Austral) participó de una conferencia vía streaming con los principales cardiólogos de los Estados Unidos y China. Allí se afirmó -en base a las autopsias- que entre el 20 y 25 por ciento de los casos graves por coronavirus sufrieron más por fallas del sistema cardiovascular que por complicaciones en los pulmones. Además, el riesgo adicional de que el COVID-19 ingrese por los ojos

# Florida registra 563 casos de coronavirus. Hay 123 en Miami-Dade

# Cuba eleva cifra de contagios a 21 y anuncia regulación en fronteras

“Vamos a regular la entrada por las fronteras del país, dejando solo autorizada la entrada de los residentes en Cuba, con la flexibilidad de garantizar la cooperación de otros países”, aseguró el gobernante en declaraciones a la televisión estatal

# Miami Beach cerrará sus hoteles y promulgará un toque de queda el lunes por la noche. Además, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, ordenó el cierre de todos los hoteles del condado.

Una orden de emergencia firmada por el administrador de la ciudad Jimmy Morales el viernes por la noche establece que todos los “establecimientos de alojamiento comercial”, incluidos hoteles, hostales, dormitorios, moteles y unidades de alquiler a corto plazo, deben estar “completamente cerrados para huéspedes e inquilinos” antes de las 11:59. pm el lunes.

Un toque de queda en toda la ciudad a medianoche entrará en vigencia un minuto después, a la medianoche del martes

# El Dow Jones cedió más de 900 puntos, para una pérdida acumulada en la semana de 17%. Los precios de crudo estadounidense también cayeron, ya que los inversionistas prevén una drástica declinación de la demanda debido a la paralización de la manufactura, los viajes y el comercio en medio de la crisis creada por la pandemia de coronavirus. Nueva York se convirtió en el último estado en ordenar a casi todos los trabajadores quedarse en sus casas para limitar la diseminación del virus

# Niza impone el toque de queda nocturno ante el incumplimiento del confinamiento

# Bolivia comenzó este viernes el cierre paulatino de sus fronteras terrestres y de su espacio aéreo para contener el avance del coronavirus, que afecta a 16 personas en el país, mientras una región andina tomó la decisión unilateral de declarar cuarentena total, dijeron autoridades

# La Organización Mundial de la Salud (OMS) registró un total de 234.073 casos de coronavirus en el mundo, lo que implica cerca 25.000 más que en la víspera.

Las muertes se elevan a 9.840, unas 800 más que el jueves, según las estadísticas remitidas por los países afectados a la OMS

# El presidente tunecino, Kais Saied, anunció el viernes el confinamiento del país, que se iniciará el domingo, después de haber registrado un aumento en el número de infectados por el nuevo coronavirus.

Túnez, que ya cerró sus fronteras marítimas, terrestres y aéreas, está sometido desde el miércoles a un toque de queda desde el anochecer hasta el amanecer.

A partir del domingo, la población deberá quedar confinada en sus domicilios hasta el 4 de abril, salvo los que trabajan en sectores vitales. El país, que ha realizado solo 690 pruebas, registra hasta este viernes 54 casos confirmados y un muerto debido al coronavirus

# Coronavirus en la Argentina: postergan los vencimientos de las tarjetas de crédito y todas las deudas bancarias hasta el fin de la cuarentena

La medida que definió el Banco Central regirá hasta el 1 de abril # Coronavirus en la Argentina: ascienden a 200 los detenidos por violar la cuarentena general Ese es el balance de la primera jornada con restricciones extremas contra el coronavirus. Hubo detenciones hasta en un bar y en un albergue transitorio # Coronavirus en Argentina: Sergio Berni lloró al pedirle a la policía que haga respetar la cuarentena total. “Les quiero pedir a aquellos hombres y mujeres que no sienten el llamado del servicio, que perdieron el calor de llama sagrada, que es momento de dar un paso al costado. En esta fuerzas no hay lugar para los tibios, y menos para los temerosos”, lanzó Berni en un enfático mensaje en La Plata

# Boris Johnson cierra el Reino Unido

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha ordenado el cierre de bares, restaurantes, teatros, gimnasios y otros centros de ocio a partir de hoy viernes en el Reino Unido para tratar de frenar el avance de la epidemia de coronavirus

El Gobierno también ha anunciado un plan “sin precedentes” para pagar el 80 por ciento de los salarios a fin de proteger a los trabajadores. El plan cubrirá el salario de aquellos con hasta £ 2,500 por mes, justo por encima del ingreso medio.

# Italia: Los médicos y las enfermeras representan más del ocho por ciento de todos los casos de coronavirus en Italia, y el número aumenta a más del 10 por ciento en una de las regiones más afectadas.

Los investigadores dijeron que la tasa de infección entre el personal médico en Italia es el doble que en China, donde se originó el virus. Aquí, alrededor de 3,300 trabajadores de la salud se infectaron de un total de 81,000 casos, una tasa de alrededor del cuatro por ciento

Según el sindicato de administradores médicos de Anaao Assomed, entre 110 y 150 médicos podrían haber contraído el virus en el transcurso de su trabajo. “Tememos que casi hemos perdido el control”, dijo Chiara Rivetti, secretaria del sindicato

# Panamá: Ordenan cierre temporal de comercios en todo el país

Los comercios que podrán ofrecer sus servicios son los dedicados a la cadena de producción, distribución de alimentos, transporte y seguridad # Italia alcanza un nuevo récord al registrar 627 muertos por coronavirus en un día. La pandemia de coronavirus no da tregua a Italia. Con 627 muertes más reportadas este 20 de marzo, la cifra total de víctimas fatales en el país europeo asciende a 4.032 # Coronavirus en Italia: las imágenes de los vehículos militares cargados con ataúdes en Bérgamo que han impactado a los italianos # Argentina: El llamado de Mauricio Macri a Alberto Fernández antes del anuncio de la cuarentena total Hablaron de cómo están actuando los principales líderes europeos y compartieron la preocupación por lo que sucede en Italia. El ex Presidente está haciendo la cuarentena obligatoria en Los Abrojos

# La angustia de 900 argentinos a bordo de un crucero que deambuló por el Mediterráneo y ahora viaja a Italia

# El ritmo de muertes por coronavirus en el Reino Unido ya supera al de Italia

La tasa diaria de crecimiento británica está en el orden del 50%, más del doble del 20% del país mediterráneo, que superó a China en cantidad de decesos

# Número de casos de COVID-19 en Puerto Rico pasa de ocho a 14 en menos de un día

# Décima muerte vinculada con la pandemia del coronavirus en Florida, segunda de Broward

# Southwest Airlines cancela vuelos a Cuba y otros destinos por crisis de coronavirus

# Carnival ofrece cruceros para albergar enfermos que no sean de COVID-19 y liberar espacio en hospitales

# Cubanos atrapados en Guyana podrán volver a casa en aviones de Aruba Airlines

# Italia ha endurecido las medidas ya adoptadas para contener el coronavirus en el país y ha dispuesto el cierre de todos los parques y jardines públicos, así como los desplazamientos los fines de semana a las segundas casas

# Amazon Prime Video ha anunciado este viernes que, siguiendo la estela de Netflix y Youtube, también va a reducir la calidad de reproducción de los contenidos en streaming para hacer frente al incremento de la demanda por la pandemia de Covid-19

# Netflix Inc. ha creado un fondo de 100 millones de dólares para apoyar a trabajadores de Hollywood que se han quedado sin trabajo por el coronavirus, desplegando una red de seguridad para miles de personas que trabajan en producciones de cine y televisión

# El presidente y fundador de Huawei, Ren Zhengfei, ha donado a España un millón de mascarillas para ponerlas a disposición de las autoridades españolas para su uso en la lucha contra la expansión del Covid-19

# Tedros Adhanom: “Hemos trabajado con Facebook y WhatsApp para lanzar una nueva mensajería de alerta. Este servicio de alerta, disponible en inglés, dará nuevos datos del coronavirus e información sobre la pandemia”

# Donald Trump, habla de un esfuerzo “sin precedentes” para enfrentarse al coronavirus. La pandemia ya ha dejado 14.371 infectados y 217 fallecidos por Covid-19

# Las acciones caen en otro día de agitación en el mercado, borrando el “golpe de Trump”

# Con los suministros críticos agotándose, Trump dice, sin detalles, que está usando poderes federales para acelerar su producción

# Un hombre de 88 años se ha convertido en la noche del viernes en la primera víctima mortal de coronavirus en Israel

# La epidemia de coronavirus deja ya 450 muertos en Francia (78 más en las últimas 24 horas) y 5.226 enfermos hospitalizados, de ellos cerca de 1.300 en cuidados intensivos, anunció el viernes el ministerio de Salud.

“La mitad de los pacientes en reanimación tienen menos de 60 años” recordó el director general de Salud, Jérôme Salomon, que alertó de que la epidemia afecta también a “adultos jóvenes”

# La OMS contesta en WhatsApp a las dudas sobre el Covid-19

Para contactar con la Alerta Sanitaria de la OMS, los usuarios tienen que guardar el número +41 79 893 1892 en sus contactos telefónicos y luego simplemente enviar la palabra “Hola” en un mensaje de WhatsApp para empezar

# Metro de Madrid cerrará a las 12 de la noche a partir del martes

# Coronavirus en Brasil: violento desalojo en las playas, mientras se declara on line el “estado de calamidad” y Bolsonaro evita “medidas extremas”

El Presidente criticó a gobernadores por adoptar rigurosas políticas para evitar aglomeraciones y la Policía recurrió a la violencia para desalojar playas en varios estados

# Panamá se cierra al mundo.

Por orden del mandatario Laurentino Cortizo, las fronteras aéreas para pasajeros estarán cerradas por un mes. La medida sanitaria impactará todas las aerolíneas, especialmente a la panameña Copa

# La realidad social de Latinoamérica no aguanta aislamientos sostenidos Advierte que en una región donde la mitad de la población vive de lo que gana cada día, va a ser difícil mantener las medidas de aislamiento por el coronavirus por el tiempo necesario # Panamá: Cerco sanitario encierra a tres provincias Los casos se elevaron, este jueves, a 137, de los cuales 21 están hospitalizados. La ONU aplaudió la labor de las autoridades panameñas para contrarrestar el coronavirus. Las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón quedan desde hoy dentro de un cerco sanitario como parte de las últimas medidas que adopta el Gobierno para contrarrestar la crisis de salud como consecuencia del coronavirus # La falta de máscaras respiratorias y batas protectoras entre médicos y hospitales es uno de los mayores problemas en la crisis de la corona. “Este es nuestro talón de Aquiles”, dice el administrador del distrito en el distrito gravemente afectado de Heinsberg, Alemania # La Fed se convierte en el banco central del mundo Las empresas están acumulando dólares en efectivo por temor a las consecuencias de la crisis del coronavirus. Eso se convierte en un riesgo para los mercados financieros. Y obliga a la Fed a un papel que no quería

# Clínicas alemanas antes de la ola de corona“Todos trabajan hasta que tienen síntomas. No hay otra forma de manejarlo”

El sistema de salud alemán es considerado uno de los mejores del mundo. Ahora hay un estado de emergencia en los hospitales. ¿Se puede evitar un colapso como en Italia?

# Crisis en Gran Bretaña: 65,000 doctores y enfermeras jubilados deben presentarse de regreso al trabajo

# Argentina: El mensaje de Alberto Fernández en el primer día de cuarentena: “Gracias por haber comprendido”

El Presidente les agradeció a los ciudadanos por permanecer en sus casas. “Si estamos unidos y cumplimos las disposiciones, esto pasará pronto. Le envío a cada uno y cada una mi abrazo”, escribió

# Argentina: Pese a la orden de aislamiento, más de 200 personas hicieron fila para entrar a un supermercado

# EEUU anunció que no permitirá el paso por la frontera con México por motivos “no esenciales” durante 30 días

# Festival en Miami Beach atrajo a miles a la evento. Nueve tienen coronavirus

# Nueva York ordena que todos los trabajadores no esenciales se queden en casa

# Argentina: Cristina Fernández regresará a Argentina desde Cuba con su hija Florencia

# Aumentan a ocho los casos de coronavirus en Puerto Rico

# Residentes de la Florida llevarán sus propias pruebas ambulantes de coronavirus al laboratorio para agilizar

# Más de 5.000 sanciones y más de 70 personas han sido detenidas en la Comunidad de Madrid por incumplir las restricciones de tránsito por el coronavirus, según ha informado el delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco

# El ritmo de muertes por coronavirus en el Reino Unido supera ya al de Italia: El ritmo de fallecimientos registrados por el coronavirus en el Reino Unido es más rápido ya que el de Italia y está trazando una trayectoria similar a la de España, según indica el diario británico The Telegraph

# BBVA cree que la crisis del Covid-19 será temporal pero más intensa que la de 2008 en el corto plazo

# Italia Cielos azules, delfines y canales transparentes en Venecia: los hermosos efectos secundarios de la pandemia de coronavirus

# Trump y Pompeo se dirigen a los periodistas en una reunión informativa del grupo de trabajo sobre coronavirus. En una sesión informativa de la Casa Blanca el viernes, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que el cierre de la frontera a los viajeros no esenciales de Canadá y México entraría en vigencia a la medianoche del sábado

# En la ciudad de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio advirtió que la ciudad estaba a pocas semanas de quedarse sin suministros cruciales, con médicos y enfermeras sin el equipo de protección que necesitaban y hospitales enfrentando escasez de ventiladores que salvan vidas, incluso con la cantidad de coronavirus gravemente enfermos. pacientes aumenta cada día.

“En dos semanas o tres semanas, no nos quedará nada, y no he recibido una pista del gobierno federal sobre cuándo llegarán estos suministros”, dijo el Sr. de Blasio.

# En el estado de Washington, que tiene el mayor número de muertes por coronavirus en el país, han comenzado a preparar una estrategia de clasificación sombría para determinar a qué pacientes se les puede negar la atención médica completa en caso de que el sistema de salud se vea abrumado en las próximas semanas

# Los estadounidenses tienen tres meses más para presentar declaraciones de impuestos

# Las expresiones de piedad popular y las procesiones que enriquecen los días de la Semana Santa y del Triduo Pascual, a juicio del Obispo diocesano podrán ser trasladadas a otros días convenientes, por ejemplo, el 14 y 15 de septiembre”, se señala en el documento que ha sido publicado en la cuenta oficial de Twitter del cardenal africano, Robert Sarah, quien preside este organismo del Vaticano

# Las autoridades de Noruega liberaron a 126 presos a principios de esta semana para contener la pandemia de coronavirus, especialmente entre los encarcelados que comparten celda, según ha publicado el Servicio Penitenciario Nacional en su página web

# La Universidad de Burgos (UBU) coordina un grupo de voluntarios que han ofrecido sus impresoras 3D para fabricar material útil para el personal sanitario, según ha informado la Institución académica a través de un comunicado

# La Comunidad de Madrid ha contratado desde el inicio de la crisis del coronavirus a 4.900 profesionales para reforzar la atención sanitaria frente al coronavirus

# El gobernador de Nueva York, Andrew Como, ha ordenado el cierre de comercios no esenciales y prohíbe todas las reuniones

# España: Las ideas del personal sanitario ante la falta de trajes y mascarillas: de un delantal hecho con una bolsa de plástico a una pantalla protectora elaborada con una radiografía.

“Están mandando a los soldados a la batalla sin armas, por lo cual es comprensible que no se quieran jugar la vida”, decía ayer en un comunicado el presidente de CSIF Sanidad Madrid, Fernando Hontangas

# El BCE lleva las inyecciones de liquidez a su máxima expresión

# Los economistas prevén recesión solo en 2020 aunque dependerá de la repuesta

# El FMI anticipa un desplome del 0,6% del PIB de Italia en 2020 sin contar el impacto más duro del coronavirus

# Fiat Chrysler y Ferrari se ofrecen para fabricar respiradores para el COVID19

# Coca-Cola Company no espera cumplir sus objetivos de 2020 ante el impacto negativo en sus cuentas anuales de las medidas de contención aplicadas para frenar la propagación del coronavirus, así como de los movimientos recientes del tipo de cambio, advirtiendo de que el efecto negativo “podría ser material”

# El BCE, la Fed y otros bancos centrales lanzan un plan coordinado para asegurar la liquidez en dólares

# La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha abierto este viernes la puerta a la emisión de deuda europea mutualizada, que ha denominado “coronabonos”, para ayudar a los países europeos a mitigar las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus

# Los equipos de Fórmula 1 ayudarán a fabricar respiradores para afectados por el coronavirus en Gran Bretaña

# Bankia AM: “Este ‘shock’ es temporal y menos grave que la crisis de 2008”

# Coronavirus Argentina: esperan un cierre masivo de los hoteles de lujo y algunos podrían ser usados para aislar pacientes

Aseguran que la mayoría se vaciará entre lunes y martes. Ya hay acuerdos para alojar gente que no requiera atención hospitalaria # Sin contacto entre repartidor y cliente, las apps de delivery cambian su forma de trabajo por la pandemia de coronavirus Algunas implementaron opciones para pedir que dejen los pedidos en la puerta o en portería. Productos de farmacia y supermercado, lo que más entregan

# Alemania: desempleo podría aumentar a más de tres millones en casos extremos

# Para aliviar las redes europeas en la crisis de la corona, YouTube y Netflix reducen la calidad de sus transmisiones de video. La Comisión de la UE lo solicitó para descongestinar las redes

# Indicaciones de protección para el coronavirus. ¿Qué pasa con los inmigrantes o sordos: ¿el gobierno federal llega a todos?

Quédese en casa, lávese las manos, tosa en los brazos: la mayoría de las personas han escuchado y leído estos llamamientos durante días. ¿Pero realmente llegan a todos los que necesitan estar informados?

# El preocupante papel de los pacientes asintomáticos en la propagación del virus causante de la covid-19

# Argentina se convierte en el primer país de América Latina en ordenar cuarentena total obligatoria por el coronavirus

# El coronavirus se volvió parte de la “guerra” política entre Estados Unidos y China

# Haití confirma sus dos primeros casos de covid-19. El país más pobre de América Latina era el único de la región que quedaba por reportar oficialmente la llegada del virus culpable de la pandemia de covid-19.

# Argentina: “Quienes no cumplan con el aislamiento van a ser detenidos”, advirtió el gobierno porteño

# La prostitución, en jaque por el coronavirus en Argentina: “Hasta el sexo virtual se frenó”

# Argentina: La cuarentena podría causarle al país una pérdida de USD 1.000 millones diarios

# El Gobierno francés endurecerá la aplicación de sanciones para quienes no respeten el confinamiento porque “hay todavía comportamientos bastante irresponsables” y considera probable que haya que prolongar el aislamiento obligatorio

# China ha empezado a desviar vuelos internacionales con destino a Pekín en un momento en el que la capital del país registra un repunte de casos “importados” de contagios por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2

# Corea del Sur ha informado en las últimas horas de que impondrá cuarentenas forzosas a todo aquel que llegue procedente de Europa y reportó también 87 nuevos casos de coronavirus detectados en la víspera, lo que supone un descenso en el número de contagios diarios

# Cuba confirmó este jueves cinco nuevos casos positivos de Covid-19 en cuatro extranjeros, entre ellos un español, y una cubana, con lo que han subido a 16 los pacientes diagnosticados en la isla caribeña

# España: Desabastecimiento.

El Gobierno admite problemas pese a distribuir casi dos millones de mascarillas

# Las pymes españolas esperan que la crisis del coronavirus suspenda hasta tres millones de empleos en un mes y destruya 300.000 al cabo del año

# Madrid crea un hospital de campaña en Ifema con 5.500 camas y refuerza los hospitales ante el pico del coronavirus

# El Ministerio de Sanidad español ha admitido que la “sobrecarga” y “presión” en las UCI de determinados hospitales pore el coronavirus les está obligando a ser “un poco más restrictivos” a la hora de admitir pacientes

# El Ayuntamiento de Barcelona atenderá a personas vulnerables en un pabellón de la Fira de 6.000 metros cuadrados y 200 apartamentos turísticos. También se establecerán tres nuevos equipamientos para personas sin techo

# La pandemia de coronavirus tardó tres meses en alcanzar los 100.000 casos y sólo 12 días en duplicarse y superar los 200.000, ha advertido la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pidió esfuerzos redoblados de la comunidad internacional para “aplanar la curva” y cortar esta preocupante tendencia

# La Policía Nacional y la Guardia Civil española han expresado su preocupación por “la tendencia alcista” en el número de detenidos por desobediencia al incumplir las normas del estado de alarma por ele coronavirus y han advertido que los agentes actúan con proporcionalidad pero con “tolerancia cero” hacia los insolidarios

# El 37% de los residentes en Madrid se quedaron en casa el pasado domingo durante todo el día, sin salir ni una sola vez, siguiendo el consejo de las autoridades tras declararse el estado de alarma para contener la propagación del coronavirus

# Simón ha asegurado, tras informar de que en España ya son 19.980 los contagiados por coronavirus, que “los días difíciles vienen ahora” y que las medidas establecidas son “las adecuadas”, pero hay que cumplirlas para que se empiece a ver sus resultados

# El secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha avisado de que el mundo está actualmente “en guerra con un virus”, el nuevo coronavirus, por lo que ha llamado a la “solidaridad” de los países porque la “humanidad está angustiada y el tejido social se está desgarrando”

# Un estudio de la Universidad de Hong Kong en octubre de 2007 ya advirtió de que la presencia de un gran reservorio de virus como el SARS-CoV en murciélagos de herradura (rinolófidos), junto con la cultura de comer mamíferos exóticos en el sur de China, era una “bomba de relojería” para la aparición de nuevos virus similares, como ha ocurrido con el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad coronavirus

# El primer ministro de Portugal, António Costa, ha anunciado el cierre de bares, restaurantes y centros comerciales por el coronavirus, así como la imposición de medidas contra aquellos infectados que violen la cuarentena estipulada por el Gobierno

# California extendió sus órdenes de ” refugio en el lugar ” a todos los 40 millones de residentes del estado , diciendo que las personas deberían abandonar sus hogares solo por asuntos esenciales. El gobernador Andrew Cuomo de Nueva York ha expresado su disgusto por el término, pero con más de 5,200 casos confirmados, el más alto en la nación, el estado ha pedido lo mismo

# Las autoridades sanitarias de Australia están tratando de localizar a miles de pasajeros que dejaron el jueves un barco Princess Cruise en Sydney después de que cuatro personas dieron positivo por el nuevo coronavirus.

Se confirmó que tres pasajeros, uno de los cuales estaba en estado grave, y un miembro de la tripulación del Ruby Princess tenían el virus

# La administración Trump está pidiendo a los funcionarios laborales estatales que retrasen la publicación de la cantidad precisa de reclamos de desempleo que están presentando, una indicación de lo inquietos que están los encargados de formular políticas sobre agitar aún más un mercado de valores que ya se está hundiendo en respuesta al brote de coronavirus

# Trump interviene en el mercado y el petróleo recupera los 30 dólares

# El terremoto en las divisas dispara al dólar y hunde a la libra

# El Gobierno español decreta el cierre total de hoteles para dentro de siete días

# El coronavirus costará 4.000 millones a la banca española este año

# La Comisión Europea (CE) ha convocado este viernes a los ministros de Industria de los países de la Unión Europea (UE) para buscar soluciones que permitan el tráfico de mercancías esenciales y reorientar la industria hacia la producción de los equipos médicos que escasean a causa del coronavirus

# “España tenía 15 días de ventaja en tomar medidas y no lo hizo”, dice la médico valenciana, que trabaja en un hospital de 600 camas y que vive ya el colapso sanitario