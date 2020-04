La mayoría de países de la región, especialmente los dos gigantes, Brasil y México, se movilizan contrarreloj para intentar comprar respiradores o material de protección para los sanitarios, cuyas denuncias comienzan a multiplicarse y evidencian las carencias de unos sistemas de salud ya de por sí frágiles. La alta demanda a la que se enfrentan todos los países y la escasez de recursos económicos, en algunos casos, ponen en entredicho la capacidad de respuesta al pico de la pandemia, que se prevé en las próximas semanas.

En Brasil, el Gobierno ha anunciado la fabricación y compra de 6.500 respiradores a un consorcio de fabricantes nacionales, pero la entrega se demorará semanas o meses. Cada vez más ciudadanos brasileños hacen caso omiso a la recomendación de quedarse en casa para frenar los contagios del coronavirus como muestran los datos de São Paulo, la megalópolis epicentro de la epidemia en Brasil. Esta semana solo la mitad de sus millones de habitantes se mantuvo confinada frente al 60% de semanas previas, lo que aún queda lejos del 70% que los especialistas sanitarios consideran necesario para que los casos no se disparen y colapsen los hospitales. Aunque las cifras de fallecimientos y de nuevos casos son cada día más las medidas de aislamiento social no terminan de cuajar.

Brasil afronta las dificultades inherentes a un país de 210 millones de habitantes en un territorio vastísimo en el que el Estado ni siquiera en circunstancias normales llega a todos los rincones. El estado de Amazonas ha advertido de que sus UCIs están al borde del colapso y en las favelas de Río se han producido un puñado de fallecidos.

El gobernador paulista, João Doria, ha advertido de que este fin de semana de Pascua fue un test. Si sus conciudadanos no se toman la amenaza en serio y se confinan, habrá impondrá multas o incluso cárcel. El equipo de Doria estima que, con un aislamiento estricto, los muertos en el estado pueden ser 110.000; sin ninguna medida, llegarían a 270.000.

En Brasil, la cacofonía de las autoridades es un pesado lastre a la hora de afrontar la pandemia. El presidente, Jair Bolsonaro, no deja de insistir en que la ciudadanía quiere retomar el trabajo en la calle mientras los gobernadores intentan, con mayor o menor empeño, que la ciudadanía siga las recomendaciones de la OMS y el Ministerio de Salud para que la estructura sanitaria se prepare para el pico de la enfermedad.

En México, la segunda economía de la región, el panorama no es nada halagüeño, a punto de encarar la fase más compleja. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha tratado de transmitir una sensación de tranquilidad, cuando no minimizar, el impacto de la pandemia. El Gobierno, hasta esta semana, ha evitado aplicar medidas de confinamiento estrictas a la población para tratar de mitigar los daños económicos. Sobre el papel, ha avanzado en la paralización de la actividad económica del país; en la práctica, no está resultando sencillo contener en su casa a millones de personas: más de la mitad del país vive al día.

En el plano sanitario, el giro ha sido radical en los últimos días. Pocos días después de que el portavoz del Gobierno para el combate a la pandemia, Hugo López-Gatell, defendiese que las pruebas no eran tan relevantes para evitar la propagación del virus, la Administración dio marcha atrás, ante la presión de los gobernadores y los institutos médicos, y aprobó la distribución de 300.000 pruebas.

Los profesionales del sistema de salud público mexicano han protestado en los últimos días por las carencias a las que se enfrentan, tanto de preparación como de falta de material, que ha hecho que se produzcan varios brotes en distintos centros sanitarios del país entre los profesionales que han tratado a algún contagiado de covid-19. La falta de equipamiento ha quedado desnudada también este viernes, cuando López Obrador, en una llamada con su homólogo estadounidense, pidió a Donald Trump que Estados Unidos vendiese 10.000 respiradores y 10.000 monitores, a lo que, en un principio ha accedido.

En el Cono Sur, Ecuador se ha convertido en el epicentro de la crisis en América Latina, en la medida en que el Estado ha quedado desbordado ante la incapacidad de retirar cadáveres de los domicilios, especialmente en la ciudad de Guayaquil. El colapso que ha sufrido el país sudamericano es el mayor miedo de toda la región.

Argentina, uno de los países que más rápido adoptó medidas drásticas – este fin de semana cumplió 20 días de confinamiento obligatorio, con fronteras cerradas y la actividad económica en hibernación-, confía en que la cuarentena y el fortalecimiento de la estructura sanitaria ayude a mitigar el golpe. El Gobierno tomó a principios de marzo el control de la única fábrica argentina de equipos de respiración asistida y tiene el monopolio de las compras de test, todos importados. El sistema sanitario sumó además 15.000 profesionales de la salud, entre residentes que deberán quedarse en sus puestos, egresados de medicina y voluntarios. Para evitar desbordes sociales, el Gobierno repartió dinero extra en las poblaciones periféricas de la ciudad de Buenos Aires, donde se concentran los mayores focos de pobreza.

Las alarmas saltaron pronto también en Venezuela, donde la destrucción del sistema sanitario desde hace años complica aún más un posible escenario de propagación del virus. Nicolás Maduro prohibió la entrada y salida de vuelos al país y ordenó el uso de mascarillas a toda la población, así como recurrió a la ayuda de China. Ayuda, es una de las palabras que más se repiten, en el caso de América Latina también es económica.

Colombia, conscientes del impacto de la crisis, ha solicitado al FMI la renovación de una línea de crédito de 11.000 millones de dólares. El país decretó el 25 de marzo una cuarentena obligatoria que se prolongará al menos hasta finales de abril, al tiempo que, como Argentina, cerró las fronteras y paralizó el tráfico aéreo.

Coronavirus hoy (09:00 am Argentina):

Casos totales: 1.930.780

Fallecidos totales: 120.450

Recuperados totales: 462.061

# La ONU envía un millón de mascarillas a África

# Vaticano amplía hasta el 3 de mayo las medidas de prevención

# Israel impone nuevo toque de queda

# España, 567 nuevos fallecidos, ya se superan los 18.000 aunque la tendencia sigue descendente

# Vicepresidenta española anuncia que ha superado el coronavirus

# China inicia ensayos clínicos de 2 vacunas

# India extiende el confinamiento hasta el 3 de mayo

# El PIB británico podría caer un 30%, según el Gobierno

# El comercio exterior de China cae un 6,4% en el primer trimestre

Los contagios importados siguen aumentando en China aunque sigue sin muertes

# Santander avisa del impacto de EEUU y México en su negocio

# Michelin reinicia actividad en España y PSA, Renault, VW y Ford se preparan ya

# BBVA avanza que el PIB de España caerá un 12% en el segundo trimestre

# Norwegian Air cae en picado en Bolsa: hasta un 60%

# La comisaria europea de la Competencia cree que es prioritario impedir que las compañías europeas caigan en manos de inversores chinos, ahora que son vulnerables

# Taiwán reveló los correos que le envió a la OMS en diciembre alertando sobre la epidemia del coronavirus

# África supera los 15.000 casos, anuncia la Organización Mundial de la Salud

# Los organizadores del Tour de Francia buscan una nueva fecha

# El primer vuelo de Naciones Unidas con material sanitario saldrá este martes de Addis Abeba, en Etiopía, para repartir mascarillas, guantes y otros productos entre los países africanos afectados por el brote de coronavirus

# Toyota produce en Europa piezas para abrir puertas sin usar las manos para evitar contagios de Covid-19

# El número de muertos por coronavirus en Irán sube a 4.683

# Rusia suma 2.774 casos y eleva el balance a más de 21.000 contagiados y 170 muertos por coronavirus

# Alemania vuelve a registrar hoy un descenso de contagios, con un incremento menor del 2%

# El Parlamento turco aprueba una reforma legal para liberar a miles de presos por el coronavirus

# República Dominicana pospone sus elecciones generales a consecuencia de la pandemia del coronavirus

# La OMS vaticina una “nueva realidad” tras superar la crisis de la Covid-19, pues el virus no desaparecerá

# El Congreso de Brasil ha aprobado un auxilio económico de 15.700 millones de euros para ayudar a los estados del país a hacer frente a la crisis provocada por la pandemia del coronavirus

# Se dispara la cotización del oro, impulsada por el debilitamiento del dólar

# Posponen elección presidencial en Dominicana debido al COVID-19

# Mandatarios del Sudeste Asiático en cumbre temática sobre coronavirus

# Guatemala suma 11 contagios en 24 horas y llega a 167

# Despliegan clínicas móviles con imagen de Ortega, que sigue sin aparecer

# Río de Janeiro prorroga medidas de aislamiento

# Estados Unidos suma 1.509 muertes en 24 horas

# Trump mantendrá indefinidamente el cierre fronterizo con Europa

# Los médicos “caen como moscas”, advierte gobernador mexicano ante la falta de protección y seguridad

# Panamá suspende contrato de empresa mexicana para distribuir medicinas

# Artistas latinos acuden a llamado de Disney para cantar en cuarentena.

Ricardo Montaner, Alejandro Sanz, Carlos Vives, Luis Fonsi y Diego Torres entre otros respondieron al llamado de Disney para cantar el jueves en #SeparadosPeroJuntos, el concierto que la empresa transmitirá en Latinoamérica en todos sus canales de radio y televisión en medio de la cuarentena por el coronavirus

# Argentina suma 69 nuevos casos y las muertes ascienden a 98.

El número total de contagios ascendió a 2.277

# Crisis por pandemia causa aumento de abortos en EE.UU.

# Reciclan plásticos en Venezuela para fabricar escudos faciales

# Escenario de videoclips de estrellas pop como Michael Jackson o Alicia Keys, la favela de Santa Marta, en Río de Janeiro, cuenta con un grupo de vecinos que, ante la falta de servicios públicos, limpian y desinfectan esta insigne barriada para evitar la propagación del coronavirus

# Uruguay evacúa otro tripulante del buque australiano afectado

# Pruebas rápidas de COVID-19 se realizan puerta a puerta en Guayaquil

# Cuarentena en Sudáfrica rinde frutos, pero aumenta violencia

# Patronal señala inacción de López Obrador ante crisis económica por pandemia

# Unos 800 bolivianos cumplen cuarentena en Chile antes de regresar

# FMI aprueba fondos para aliviar deuda de 25 países pobres, entre ellos Haití

# Brasil con 105 muertes más y suma 1.328, además de 23.430 contagios

# El Congreso de Brasil ha aprobado un auxilio económico de 89,6 billones de reales (unos 15.700 millones de euros)

# Los contagios a nivel mundial por la pandemia de coronavirus ascendieron a 2.019.32, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins

# México acumula hasta este lunes 5.014 casos confirmados y 332 muertes

# Nueva York ve superado lo peor de la crisis del coronavirus y planifica la reapertura con los Estados vecinos

# Venezuela: pandemia y terrorismo policial

# México dispondrá de la mitad de las camas de los hospitales privados

# 130.000 casos de coronavirus sin justificar en España

# COVID-19 en Panamá: 94 muertos y 72 nuevos contagiados

En total se registran 3,472 pacientes, de los cuales 334 están hospitalizados, 229 en sala y 105 cuidados intensivos

# Más de 21,000 casos de coronavirus en Florida. Dicen que mantendrán medidas hasta que exista la vacuna

# EEUU por llegar al pico de contagios y esta podría ser la peor semana en lucha contra COVID-19

# Temen aumento de contagios en Colombia por llegada de venezolanos de Ecuador