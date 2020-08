Según el fundador de Microsoft, la sociedad necesitará de uno a dos años para superar por completo todas las consecuencias de la propagación del SARS-CoV-2. Para salir de la primera etapa de la pandemia, es necesario construir un sistema de actividades que elimine el riesgo de un retorno a la fase exponencial de la progresión de la infección, señaló Gates.

El empresario destacó que con los sistemas de prueba y monitoreo, los gobiernos podrán identificar rápidamente los puntos críticos de virus y mantenerlos bajo control. Asismismo, opinó que el estilo de vida promedio y el comportamiento cambiarán drásticamente debido al temor de los ciudadanos a contraer la enfermedad.

Según sus estimaciones, “para el mundo rico, deberíamos ser capaces de acabar con esto (el COVID-19) para finales de 2021, y para el mundo en general para finales de 2022”. Y agregó: “La respuesta más fuerte probablemente vendrá de la subunidad de la proteína. Con tantas compañías trabajando en ello, podemos permitirnos bastantes fracasos y aún así tener algo de bajo costo y larga duración”.

Por mucho que a la gente le gustaría volver al trabajo, o a la escuela, o a la iglesia, o donde sea, “el verdadero fin vendrá de la propagación natural de las infecciones y de la vacuna que produzca la inmunidad de rebaño”, dijo el fundador de Microsoft.

Días atrás, en entrevista con Wire, Gates explicó que una de las razones por las que en EEUU aún se está lejos de una nueva normalidad es la manera en que se testea. “La mayoría de las pruebas de coronavirus en EEUU son un desperdicio, completamente basura”. Para él, en la mayoría de los casos los resultados no llegan a tiempo para que los infectados cambien su comportamiento para evitar infectar a otras personas.

“Incluso las decisiones de las autoridades no los devolverán a los estadios hasta que se pruebe que el tratamiento o la vacunación pueden prevenir la muerte”, sostuvo Gates en una entrevista concedida al diario francés Le Figaro.

Es difícil imaginar la reapertura efectiva de negocios, escuelas y otras actividades si no se puede averiguar rápidamente si alguien tiene o no Covid-19, y si podría exponer a otros. Aparte de una vacuna o la inmunidad de la manada, una prueba efectiva que pueda dar resultados en un día es, en última instancia, lo que permitiría reabrir con seguridad. Así, cuando alguien se expone o desarrolla síntomas, podría aislarse durante un corto período de tiempo, averiguar si es positivo de Covid-19, y luego ponerse en cuarentena si es necesario.

En este momento, puede llevar días, o incluso semanas, antes de conocerse los resultados, dejando que las personas decidan por sí solas si deben seguir aislándose aunque no se sientan enfermos o tengan algún síntoma.

“Esto significa que los negocios deben estar preparados para la realidad de que la vida no va a volver pronto a la normalidad. Bueno, creo que está bastante claro que la vida nunca va a volver a lo que todos pensábamos que era normal. Si aún no lo has hecho, es hora de empezar a averiguar cómo es la normalidad para que tu negocio siga adelante”, aseguró en su columna en INC, Jason Aten, después de escuchar atentamente a Gates.

De todas formas, y a pesar de los errores y la grave crisis económica, el fundador de Microsoft sigue siendo optimista. “Hay que admitir que se han perdido billones de dólares en daños económicos y muchas deudas, pero el proceso de innovación en la ampliación de diagnósticos, en nuevas terapias y en vacunas, es realmente impresionante”.

Gates también expresó la esperanza de que Estados Unidos se una a una iniciativa global patrocinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), destinada a acelerar el desarrollo de tecnologías para el diagnóstico el tratamiento del covid-19, criticando la decisión del presidente de Donald Trump de dejar de aportar a la organización.

Coronavirus hoy (11:30 am Argentina)

Casos totales: 21.492.209

Fallecidos totales: 771.689

Recuperados totales: 13.468.907

Latam: casos totales/fallecidos totales

Brasil: 3.365.752/107.232

Perú: 516.296/25.856

Chile: 383.902/10.395

México: 517.714/56.543

Colombia: 456.689/14.810

Argentina: 289.100/5.657

