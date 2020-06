A medida que Brasil se convertía en el tercer país con más muertos por covid-19, el gobierno atrasaba los balances oficiales y relegaba a segundo plano el número de óbitos, en una estrategia comunicacional considerada por analistas como “poco transparente”.

Autoridades regionales de salud acusaron este sábado al Gobierno del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro de “invisibilizar” las muertes por COVID-19, después de que un secretario designado del Ministerio de la Salud cuestionara el conteo de decesos por la pandemia.

“El intento autoritario, insensible, inhumano y antiético de invisibilizar los muertos por el COVID-19 no prosperá”, dice la nota del Consejo Nacional de Secretarios de la Salud (CONASS) que congrega a los secretarios regionales de salud.

En abril destituyó a Luiz Henrique Mandetta como ministro de Salud y 27 días después, su sucesor, Nelson Teich, renunció por diferencias sobre cómo abordar la crisis.

Desde la salida de Mandetta, que divulgaba el balance de casos a las 17 horas y daba ruedas de prensa diarias, el gobierno fue cambiando su modo de informar sobre la enfermedad, que ya dejó más de 600.000 infectados y 35.000 muertos en Brasil.

Esta semana el balance, que ya salía a las 19 horas, pasó a las 22 horas. “Acabó la noticia en el Jornal Nacional [noticiario nocturno con mayor audiencia del país]”, dijo Bolsonaro el viernes a periodistas que cuestionaron el atraso de los números.

El formato también fue modificado: primero dio más peso al número de recuperados que al de muertos y ahora incluye sólo los registros de las últimas 24 horas.

El portal oficial de datos salió del aire el viernes y volvió el sábado con apenas cifras del último día, restringiendo a la población el acceso a las cifras totales de la pandemia.

La divulgación total, afirmó Bolsonaro en Twitter, “no retrata el momento del país”.

“No informar significa que el Estado es más nocivo que el virus”, dijo el exministro Luiz Henrique Mandetta este sábado en una transmisión en redes sociales, afirmando además que el apagón informativo favorecerá la proliferación de fake news.

El viernes, Carlos Wizard, secretario designado de Ciencia, Tecnología e Insumos Estratégicos del Ministerio de la Salud, dijo a la prensa local que el balance de muertes por la pandemia sería revisado puesto que los datos actuales eran “fantasiosos o manipulados”.

“Su declaración grosera, desprovista de cualquier sentido ético, de humanidad y de respeto, merece nuestro profundo desprecio, repudio y asco”, dice la nota de la CONASS.

Por su parte, Bolsonaro matizó en su cuenta de Twitter que “la difusión de datos de 24 horas permite seguir la realidad del país en este momento y definir estrategias apropiadas para atender a la población” y que “al acumular datos, además de no indicar que la mayor parte ya no está con la enfermedad, no retratan el momento del país”.

“Si observas cualquier sondeo después de marzo ves que la desaprobación [del gobierno] aumentó sensiblemente de un 30% hasta, en algunas encuestas, un 50%”. En el campo de la gestión frente al coronavirus, la desaprobación del gobierno llega al 70%”, afirma Thomas Traumann, quien fuera secretario de comunicación durante la presidencia de Dilma Rousseff.

En tanto, nuevas protestas convocadas para el 7 de junio en pro y en contra del gobierno de Bolsonaro vuelven a aumentar la tensión política en medio de la escalada de la pandemia del COVID-19 en el país suramericano, que todavía no alcanza su pico más alto.

Coronavirus hoy (10:00 am Argentina):

Casos totales: 6.923.836

Fallecidos totales: 400.243

Recuperados totales: 3.102.863

Latam: casos totales/fallecidos totales

Brasil: 645.771/35.026

Perú: 191.758/5.301

Chile: 127.475/1.541

México: 110.026/13.170

Colombia: 36.759/1.204

Argentina: 21.037/642

# El gobierno español enfrenta más de 50 denuncias en la Justicia por su gestión de la pandemia

# La pandemia de coronavirus ya causó la muerte de 400.000 personas en todo el mundo

# Coronavirus en la Argentina: reportan otros 983 casos, la cifra más alta en un día