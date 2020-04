“El origen del coronavirus de Wuhan” es una investigación sobre los virus sintéticos que creaba la microbióloga Shi Zhengli. En el canal de YouTube Crossroads, del periódico The Epoch Times, el periodista Joshua Philipp dice que es improbable que la causa de la pandemia que ha detenido el planeta se halle en el mercado de animales de Wuhan, como ha insistido en presentar el gobierno de China.

Philipp comenzó por rastrear la primera comunicación oficial, un documento del 30 de diciembre de 2019 de la Comisión Nacional de Salud, que hablaba de “ocurrencias sucesivas de casos de neumonía de origen desconocido” y solicitaba a los centros de salud que denunciasen casos similares. Al día siguiente se mencionó el Mercado de Huanan, en Wuhan, que el 1 de enero de 2020 fue clausurado, mientras otro documento gubernamental hablaba de “pruebas evidentes de transmisión entre humanos”.

Tras la desinfección del lugar, algo que en El origen del coronavirus de Wuhan Philipp comparó con “la destrucción de la escena del crimen”.

Días después un artículo de Science desafió esa hipótesis: “El mercado de animales de Wuhan podría no haber sido la fuente del nuevo coronavirus que se disemina globalmente”. El texto citó un estudio publicado en The Lancet. Sean Lin, ex director de la rama de virus del Instituto Militar de Investigaciones Walter Reed (WRAIR), interpretó el trabajo para Philipp: “El hallazgo principal es que en este estudio se contaron 41 pacientes y 14 de ellos resultaron no estar relacionados con el mercado de animales, lo cual representa más de un tercio. Y nadie vende murciélagos en el mercado de animales, además”. El estudio llevaba la firma, como autor principal, del vicedirector del hospital Jin Yin-tan, Chaolin Huang.

Gordon Chang, experto de Asian Affairs, confirmba: “Sabemos que Beijing suprimió información sobre la epidemia durante seis semanas en diciembre y enero y luego, cuando oficialmente lo reconocieron, el 21 de enero, comenzaron una campaña de eliminación de información”.

Tras terminar la primera parte del documental, “La historia del mercado de Wuhan”, la segunda, “La misteriosa secuencia genética”, analizó detalles científicos que indicarían que el virus no fue de transmisión natural de una especie a otra ni de origen espontáneo, sino sintético.

“Es difícil ver una proteína que sea 100% idéntica cuando un virus pasa de una especie a otra”, interpretó el hallazgo Lin en Crossroads. “Eso puede sugerir que quizá el virus fue generado por un proceso de ingeniería inversa”. Con él coincidió Judy A. Mikovits, bióloga molecular y ex directora del Laboratorio de Mecanismos Antivirales del Instituto Nacional de Cáncer (NCI) de los Estados Unidos, quien agregó: “No es posible que sea una mutación natural. Casi con certeza es un evento de recombinación de laboratorio”.

La tercera parte del documental, “Los descubrimientos de la doctora Shi Zhengli”, propuso la posibilidad de que el SARS-CoV-2 sea un producto de laboratorio que por error se escapó de su ámbito de contención.

Simon Wain-Hobson, del Instituto Pasteur de Francia, advirtió en Nature: “Si el nuevo virus se filtrara, nadie podría predecir su trayectoria”.

La penúltima parte del documental, “El secreto del laboratorio P4 de Wuhan”, analizó que tras el aislamiento de Wuhan el 23 de enero Shi publicó en Nature un artículo que apuntó a una fuente natural del coronavirus, los murciélagos, en consonancia con la versión de las autoridades chinas sobre el mercado donde se vendían animales salvajes para gastronomía.

“Al mismo tiempo las autoridades restringieron el acceso a todas las muestras del virus, lo cual impidió que los expertos internacionales se unieran a la investigación, y usaron la televisión nacional para calumniar a los médicos, como Li Wenliang, quien reveló el brote, por difamar rumores”, recordó Philipp al médico que murió por COVID-19.

Gran Bretaña suma aporte de Estados Unidos

Según el periódico de Reino Unido The Mail on Sunday, el Instituto de Virología de Wuhan sería el centro principal de una posible fuga de coronavirus, debido a que realizaba investigaciones sobre murciélagos de las cuevas chinas.

Ese laboratorio habría realizado estos experimentos financiado por una subvención de USD 3,7 millones del gobierno de los Estados Unidos, según la publicación. el Instituto Wuhan enumera en su sitio web como socios a importantes instituciones académicas estadounidenses como la Universidad de Alabama, la Universidad del Norte de Texas, la Universidad de Harvard y la Federación Nacional de Vida Silvestre.

La versión del diario británico menciona que como parte de la investigación en el instituto, los científicos habría desarrollado un coronavirus en un laboratorio y lo inyectaron en lechones de tres días.

Según la versión no verificada de esa publicación, los científicos del instituto podrían haberse infectado con sangre que contiene el virus, y luego pasarlo a la comunidad local, marca el The Mail on Sunday.

Coronavirus hoy (09:30 am Argentina):

Casos totales: 1.860.011

Fallecidos totales: 114.983

Recuperados totales: 438.516

# Vuelven a disminuir las muertes y los contagios por COVID-19 en España.

Las muertes por coronavirus en España cayeron en las últimas 24 horas a 517, desde las 619 del domingo, mientras que los nuevos contagios aumentaron un 2 % diario, la cifra más baja desde el inicio de la pandemia

# Pekín comenzará a retomar la educación secundaria a partir del 27 de abril

# El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) ha triplicado los fondos destinados a la respuesta frente a la pandemia de la COVID-19 hasta los 20.000 millones de dólares para asistir a los países miembros, anunció el lunes la entidad de crédito

# China niega que discrimine a los africanos en su lucha contra la COVID-19

# Nuevo equipo médico cubano llega a Italia para ayudar ante pandemia

# Los contagios se ralentizan en Alemania y los recuperados superan a activos

# COVID-19 deja seca la celebración del año nuevo budista en Tailandia

# El Brent se frena y cae más del 1 % a pesar del acuerdo de la OPEP

# Salvoconductos electrónicos en Rusia para controlar el confinamiento

# Exigen que se fomente la bicicleta en España como transporte seguro

# La puesta en cuarentena de miles de personas en Arabia Saudita por el coronavirus permite a los hoteles en dificultades obtener algunos ingresos, a la espera de que el país se vuelva a abrir al turismo

# España recupera actividad en pleno debate por riesgo de repunte de COVID-19

# El Producto Interior Bruto de América Latina y el Caribe, excluyendo Venezuela, sufrirá una contracción de hasta el 4,6% en 2020, según un informe publicado por el Banco Mundial

# La ciudad china de Harbin, fronteriza con Rusia, impone cuarentena de 28 días

# El número de casos de coronavirus en Irán se eleva a 73.303

# El papa Francisco, “Políticos y científicos encuentren soluciones para el pueblo, no por dinero”. También ha pedido un “salario universal” para los trabajadores que no tienen uno “estable para resistir”

# El Gobierno de Japón asegura que de momento no tiene planeado extender el estado de alarma a otras regiones del país

# Rusia eleva el balance del coronavirus a más de 18.000 personas contagiadas y 148 muertos

# Rumanía supera los 6.000 contagios y suma 314 fallecidos.

# Parece que este problema de virus está empezando a desaparecer, Jair Bolsonaro

# Brasil: Sabemos desde el principio que mayo y junio serían los meses más estresantes, Luiz Henrique Mandetta

# Brasil: El Ministerio de Salud paga hasta un 185% más por el producto contra Covid-19

# Los alemanes están en movimiento cada vez más

A fines de marzo, muchas personas se quedaron en sus casas debido al Coronavirus. Pero ahora los datos de los teléfonos móviles muestran que la población se está volviendo cada vez más móvil, especialmente en el este de Alemania

# Hoteleros griegos temen pérdidas de miles de millones

# La industria metalúrgica alemana espera que 2.2 millones de personas trabajen por poco tiempo

# Rusia espera que el número de desempleados se duplique a ocho millones debido a la pandemia

# La mayoría de los alemanes están en contra de una relajación de la prohibición de contacto para contener la pandemia de coronavirus

# “La pandemia es un peligro existencial para millones de niños”, dijo el director gerente de Unicef ​​Alemania, Christian Schneider

# Corea del Sur vende 600,000 kits de prueba a los Estados Unidos

# Kia Motors suspende parcialmente la producción en Corea del Sur

Coronavirus en Argentina: la multa por no usar tapaboca en la Ciudad llegará hasta los $ 80.000 y clausura para los comercios Lo anunció el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Comenzará a regir desde el miércoles # Coronavirus en Argentina: murió un hombre en Córdoba y son 96 las víctimas en el país

# Coronavirus en Argentina: la Ciudad decretó el uso obligatorio de barbijos en medios de transporte, comercios y oficinas públicas

# Coronavirus en Argentina: Alberto Fernández: “Tengo la triste noticia de decirles que no sé cuánto tiempo va a durar esto”

El presidente dijo que el balance del primer mes de la cuarentena “fue positivo, pero estamos lejos de cantar victoria” # Hay 95 fallecidos. Coronavirus en Argentina: registran otras cinco muertes y 66 nuevos contagios El número de infectados asciende a 2.208. Ciudad y Provincia siguen siendo los distritos más afectados # Casos de COVID-19 a un paso de llegar a 20,000 en Florida, casi 10,000 muertes en Nueva York # A 3,400 pacientes y 87 muertos aumentan las cifras de COVID-19 en Panamá El país registró este domingo 166 nuevos casos. Del total de contagiados, 329 están hospitalizados. La capital es el principal foco del brote

# Estados Unidos es el país con mayor cantidad de casos confirmados en el mundo con 554.226, seguido por España con 166.127, Italia con 156.363, Francia con 133.669, Alemania con 127.574 y Reino Unido con 85.199

# América Latina y el Caribe, Brasil encabeza la lista de contagios con 22.169 casos positivos, seguido por Perú con 7.519, Ecuador con 7.466, Chile con 7.213, México con 4.219 y Panamá con 3.234 pacientes

# Mitad de camas de hospitales privados a disposición del Estado mexicano por coronavirus

# Los contagios “importados” del coronavirus siguen al alza en China

# Países productores de petróleo acuerdan recorte “histórico” de la producción

# Policías panameños interpretan a Blades, Torres y Queen durante cuarentena

# Bajan muertes por coronavirus en EE. UU. a 1.514 el domingo

# El Salvador prorroga por cuatro días estado de emergencia por COVID-19

# Precios del petróleo suben más de 3 por ciento luego de acuerdo sobre cortes de producción

# Sandinistas vuelven a retar a la pandemia del COVID-19 en Nicaragua

# La Semana “más dura” del COVID-19 termina con 25.000 muertes en América

# El Cristo de Río se “viste” de médico en homenaje al personal sanitario

# Colombia tiene 2.776 contagiados de COVID-19, con 67 casos más, y 109 muertos

# Retiran 700 cadáveres de viviendas de Guayaquil, núcleo de la pandemia en Ecuador

# El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha instado al Gobierno de España, a “garantizar la seguridad de los trabajadores para que puedan reanudar su actividad laboral sin riesgo” a partir de este lunes

# EE. UU. expresa “cauto optimismo” mientras Nueva York se acerca a 10.000 muertes

# Policía arresta a ciudadano chino por hacer pruebas de COVID-19 en Perú

# Banco Mundial prevé que “tiempos de COVID-19” sumirán a Latinoamérica en recesión

# En una Pascua inédita por el coronavirus, el papa pide un “contagio de la esperanza”

# El ex gran rabino de Israel Eliahou Bakshi-Doron murió a raíz de complicaciones provocadas por el nuevo coronavirus, anunció el hospital Shaare Tzedek en Jerusalén

# Cataluña registra 96 fallecidos y 699 positivos en las últimas 24 horas

# Erdogan mantiene al ministro del Interior que dimitió por gestión de pandemia